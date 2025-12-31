[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] AI 기반 남성 스타일 컨설팅 및 연예인 스타일링 서비스 ‘알파몬토(Alphamonto)’

임재우 알파몬토 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



올케어 솔루션, 머리부터 발끝까지 전문가가 책임지는 스타일 변화

8만5000건 이상의 고관여 데이터를 AI 학습 및 자체 ERP로 관리

최근 남성들의 외모와 자기관리에 대한 인식이 달라지고 있다. 단순히 ‘멋있어 보이기’가 아닌, 자신에게 어울리는 스타일을 찾아가는 남성들이 늘고 있다. 그 변화의 중심에 있는 브랜드가 있다. 바로 남성 스타일 컨설팅 올케어 서비스 ‘알파몬토(Alphamonto)’다.2024년 3월 설립된 알파몬토는 고객이 자신만의 스타일링 기준을 확립해 자립할 수 있도록 돕는 실습형 관리 프로그램을 운영한다. 패션과 헤어를 중심으로, 고객의 체형·취향·무드에 맞는 스타일링을 실제 피팅과 실습을 통해 반복 체화시키는 3개월 단계별 커리큘럼으로 구성되어 있다.임재우 대표(28)는 “단순히 옷을 골라주는 서비스가 아니다”라며 “고객이 스스로 ‘왜 이 옷이 어울리는지’ 이해하고, 스타일 기준을 세울 수 있도록 돕는다. 1회성 스타일 변신이 아닌, 고객의 지속가능한 스타일 변화를 이끌어내는 것을 최우선 과제로 삼고 있기 때문”이라고 말했다.알파몬토는 스타일링을 타고난 ‘감각’이 아닌, 논리와 구조로 학습할 수 있는 영역으로 본다. 고객은 스타일의 핵심 논리를 배우며, 3개월 커리큘럼 이후에도 스스로 스타일을 구성하고 발전시킬 수 있다. 따라서 이 프로그램은 단순한 외형 변화가 아니라, 지속 가능한 스타일 루틴을 만드는 과정이다. 또한 알파몬토는 장기 관리 시스템을 통해 고객의 성장 곡선을 추적하며, 꾸준한 스타일 자립을 돕고 있다.알파몬토는 연예인 스타일링의 정교함을 일상 속 스타일 변화에 그대로 적용하는, 국내 유일의 남성 스타일 전문 브랜드다. 모든 컨설팅은 K-POP 아티스트와 배우 등을 담당해온 연예인 스타일리스트 팀장 출신 전문가들이 직접 1대1로 진행한다. 이들은 무대와 카메라 앞에서 요구되는 정교한 스타일링 노하우를 기반으로, 일반 고객의 체형 및 취향에 맞는 실질적인 스타일 개선을 이끌어낸다.이러한 전문성은 현장에서도 입증되고 있다. 알파몬토는 서울패션위크 메인 스폰서로 다수의 연예인 스타일링을 담당하며, K-패션 중심 무대에서 존재감을 키워왔다. 또한 연애 예능 프로그램과의 협업, 인플루언서 콜라보 콘텐츠를 통해 대중 인지도를 빠르게 확장하고 있다. 특히 방송 전 알파몬토에서 스타일링을 받은 출연자들이 방송 후 눈에 띄게 인지도를 높이는 사례가 이어지며, 스타일 변화가 곧 이미지 변화로 이어지는 브랜드로 자리매김했다.알파몬토에서 고객의 스타일 변화는 감각이 아닌 데이터로 증명된다. 현재까지 축적된 8만 5천 건 이상의 고관여 고객 데이터는 자체 ERP로 관리된다. 각 회차별로 기록되는 고객의 체형, 취향, 착장 스타일, 피드백 등의 데이터를 AI가 자동으로 라벨링·학습해 고객의 변화 추이와 취향 패턴을 분석하고 있다.이러한 데이터들은 고객의 스타일 변화 과정을 정량적으로 분석하는 도구로 활용된다. 알파몬토는 이를 통해 개별 고객의 성장 곡선을 시각화하고 ‘감각적 변화’를 ‘과학적 데이터’로 치환한다. 즉 “멋있어졌다”는 감탄 뒤에 숨은 변화의 방향과 강도까지 수치화하며, 지속 가능한 자기관리 루틴을 설계한다.임재우 대표는 한국 남성 패션 시장의 현실을 이렇게 진단한다. “K-POP과 K-패션은 세계적인 흐름이 되었지만, 정작 한국 남성 패션은 여전히 무신사 스타일이라는 하나의 틀 안에 머물러 있습니다. 이제 필요한 것은 브랜드들을 모아 담는 플랫폼이 아니라 남성 스타일의 기준을 새롭게 세우는 일입니다.”알파몬토는 바로 그 기준을 세우는 브랜드다. 트렌드를 따라 소비하는 플랫폼의 시대를 넘어, 전문가가 설계한 논리와 감도를 통해 한국 남성 패션의 수준을 한 단계 끌어올리는 것이 알파몬토의 목표다. 임 대표는 “알파몬토는 일반 고객과 셀럽 모두에게 신뢰받는 스타일 전문 집단으로 성장하며, 한국 남성 스타일링의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 말했다.알파몬토는 고객의 변화를 이끌어내는 동시에, 스타일리스트 산업의 구조 자체를 혁신하고 있다.“40년 전 준오헤어가 미용 시장을 바꿨다면, 알파몬토는 스타일링 시장을 바꿀 차례입니다.”K-POP을 중심으로 한 엔터테인먼트 산업이 성장하면서, 한국의 연예인 스타일리스트들은 이미 세계적으로 그 실력을 인정받고 있다. 하지만 그 이면에는 여전히 불투명한 수익 구조와 불안정한 노동환경이라는 오래된 구조적 문제가 자리한다.“국내 스타일리스트 시장은 오랫동안 인맥 중심의 폐쇄적 구조 속에서 운영되어 왔습니다. 실장이 대부분의 수익과 권한을 독점하고, 그 아래 팀장·어시스턴트 등의 실무진은 막대한 업무를 감당하면서도 정당한 보상을 받지 못하는 구조가 관행처럼 굳어져 있습니다.”알파몬토는 이러한 현실을 바꾸기 위해 교육–평가–보상 체계를 통합한 산업 인프라를 구축하고 있다. 스타일리스트가 개인의 경력과 실력에 따라 투명하게 평가받고, 그에 합당한 보상을 받을 수 있는 공정한 시스템을 만드는 것이다.또한 알파몬토는 기존에 연예인에게만 국한되었던 스타일링 시장을 일반 고객 대상 컨설팅 시장으로 확장해, ‘연예인 전용 시장’을 ‘누구나 접근할 수 있는 개방형 시장’으로 전환하고 있다. 이 구조를 통해 스타일리스트는 안정적인 커리어를 쌓고, 브랜드는 검증된 전문가 풀을 기반으로 한 지속가능한 품질 관리 체계를 확보한다. 결국 알파몬토는 고객의 변화를 넘어, 스타일링 산업의 표준을 새롭게 쓰는 브랜드로 진화하고 있다.임 대표는 “K-스타일은 더 이상 한류의 부속이 아니라 독립적인 문화가 되어가고 있다”며 “우리는 남성 스타일 관리의 표준을 전 세계로 확산시켜, ‘K-패션 하면 떠오르는 남성 스타일의 기준’이 되는 것이 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com