[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] AI 기술을 통해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 업무 자동화 에이전트 제오나(Xeona) 만드는 ‘제오노스’

제오노스는 AI 기술을 통해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 업무 자동화 에이전트 제오나(Xeona)를 만드는 기업이다. 현재는 웹 기반의 업무 자동화에 집중하고 있으며, 누구나 복잡한 코드나 개발 지식 없이, 단순히 프롬프트만 입력하면 제오나가 웹브라우저 내에서 반복적인 작업을 대신 수행한다. 김양훈 대표(32)가 2024년 7월 설립했다.대표 아이템은 업무 자동화 에이전트 ‘제오나’다. 기존 RPA(Robotic Process Automation) 및 노코드 도구가 가진 사용성의 한계를 극복하는 차세대 자동화 도구다. 예를 들어 사용자가 ‘매일 오전 쇼핑몰 판매자 페이지에 접속해서 신규 주문 확인하고 택배 운송장 발급해 줘’라고 요청하면, AI가 직접 가상의 웹 브라우저 내에서 직접 클릭, 스크롤, 입력 등의 행동을 통해 사용자의 요청을 수행한다. 제오나는 단순한 매크로 수준의 자동화가 아니라, 실제 사람처럼 화면을 이해하고 상황에 맞게 대처할 수 있는 것이 특징이다.제오나의 첫 번째 경쟁력은 사용자가 배우는 도구가 아닌 ‘사용자를 이해하는 도구’라는 점이다. 기존 RPA, 노코드 툴은 배워서 써야 하는 도구지만, 제오나는 사람의 언어로 마치 사람에게 지시하듯이 요청하면 작업이 자동으로 수행된다.두 번째는 범용지능보다는 반복 작업에 특화되어 있다는 점이다. 현재 LLM으로 대변되는 AI의 특징은 그 응답에 일관성이 없다는 것인데, 제오나는 업무에 활용되고 사람이 직접 수행해야 하는 일들을 대신하고 또 반복적으로 수행하는 작업에 집중하기 때문에 AI의 무작위성을 보완할 수 있는 엔지니어링에서 경쟁력을 가진다.“제품의 강점을 효과적으로 보여줄 수 있는 방식으로 판로를 개척해야 한다고 생각합니다. 사람의 일을 대신하는 에이전트라면, 사용자가 신뢰하고 맡길 수 있어야 합니다. 제오나는 웹상에서 사람처럼 행동할 수 있는 에이전트이기에, 현재 직접 SNS 활동을 하며 스스로를 홍보하는 실험을 진행하고 있습니다.”김 대표는 이 외에도 AI, 업무 자동화 등 키워드와 직접적인 연관성이 있는 커뮤니티 위주로 제오나를 통한 무료 자동화 컨설팅을 진행하고 있으며, 이를 통해 확보된 잠재 고객들과 긴밀하게 소통하며 유즈케이스를 발굴하고 있다. 이러한 과정을 통해서 사람들이 진짜 돈을 내고 쓸 의향이 있는 자동화 유즈케이스 몇 가지에 집중해서 제품을 발전시키고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어렸을 때부터 특정 분야에 전문성을 바탕으로 스스로 비즈니스를 이끌고 싶다는 꿈을 가져왔습니다. 대학교, 대학원, 직장에 이르기까지 창업 경진대회와 팀 프로젝트 등을 통해 그 꿈을 키워왔고, 여러 시행착오 끝에 현재 아이템으로 정착해 본격적인 사업을 시작했습니다. 초기 자금은 개인 저축과 정부 지원금으로 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “잠재 고객들이 가진 수요와 어려움을 파악하고, 그 어려움을 기술로 해결해 나가는 과정 자체에 보람을 느낀다”고 말했다. “무엇보다 오랜 꿈을 실현해 가는 과정이 큰 즐거움으로 다가옵니다. 창업은 험난한 길이기에 빠른 결과에 집착하면 견디기 힘들다는 것을 직접 경험했습니다. 창업의 과정을 즐기면서도, 사업의 본질을 꾸준히 되새기며 나아가는 것이 중요하다고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “영리 기업으로서 가장 중요한 것은 수익을 창출하는 동시에 사람들이 진정으로 필요로 하는 부분을 확실히 해결해주는 것이라 생각한다”며 “기술에 집착하기보다는 실제 사용자의 수요에 집중할 계획”이라고 말했다. 덧붙여 “초기 기업이기에 당장의 목표는 신뢰할 수 있는 핵심 멤버를 확보하는 것, 그리고 내년까지 BEP를 달성하는 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com