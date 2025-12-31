[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] AI 기반의 중소형 상업용 건물 관리 SaaS 개발하는 스타트업 ‘프라핏’

이헌창 프라핏 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



건물 관리를 보다 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 도와줘

서비스와 고객에 대한 이해도가 뛰어난 팀이 개발한 것이 장점

“프라핏(PROPit)은 Proerty(부동산)와 IT를 합친 회사명입니다. IT로 Property 시장에 혁신을 불러오고자 하는 비전을 담았습니다.”프라핏(PROPit)은 AI 기반의 중소형 상업용 건물 관리 SaaS 개발하는 기업이다. 이헌창 대표(30)가 2024년 7월에 설립했다.프라핏은 건물 관리를 대행하는 관리자와 건물 관리를 직접 진행하는 건물주 모두 이용할 수 있는 중소형 상업용 건물 관리 플랫폼이다. 기존의 비효율적이고 어려운 건물 관리를 보다 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 도와주는 건물 관리 비서와 같은 서비스다.이 대표는 “이용자는 관리 중인 건물을 등록하고 해당 건물의 임대 계약을 관리할 수 있다”며 “임대료와 관리비, 수도 광열비 등을 청구할 수 있고 이에 대한 증빙 관리나 회계 처리, 수익 및 비용 관리 등도 함께 진행할 수 있다”고 말했다.“프라핏은 플랫폼 서비스와 고객에 대한 이해도가 뛰어난 팀이 계발했다는 장점이 있습니다. 해당 사업 이전에 플랫폼 서비스 기업을 설립부터 Exit까지 운영한 경험이 있고, 팀원 중 한 명이 부동산 자산 관리 및 운용 업계에서 10년 이상 근무한 경험이 있습니다. 그렇다 보니 플랫폼 서비스는 어떻게 구현되어야 하는지, 또 건물을 관리하는 고객 입장에서 어떤 기능이 필요한지 누구보다 잘 알고 있다고 할 수 있습니다.”프라핏의 메인 타깃은 부동산 자산 관리 회사, 시설 관리 회사, 중개 업체 등 건물 관리를 대행하는 관리자 집단과 건물 관리를 직접 진행하는 건물주 집단이다. 이 대표는 “현재 다양한 오프라인 루트를 통해 이들과 소통하고 있다”며 “MVP 개발 이후 본격적으로 보유 중인 네트워크를 통해 시장에 진출할 계획”이라고 말했다.프라핏은 글로싸인 재직 시절 같이 일했던 팀원과 이번 사업에 새롭게 합류한 부동산 전문가 등 총 8명이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “프라핏을 단순한 건물 관리 플랫폼이 아닌 관련 기능을 모두 포함한 통합 서비스로 확장할 것”이라며 “먼저 플랫폼 검증, 출시 및 고도화를 통해 전국의 고객 및 건물 데이터를 확보하고, 추후 이를 기반으로 건물 중개, 시설 관리 업체 입찰, 은행 대출 연계 등 대단위 사업 확장을 진행할 계획”이라고 말했다.“부동산 시장, 특히 상업용 부동산 시장은 매우 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다. 그런 시장을 디지털화하고 혁신하는 것이 최종 목표입니다. 경험과 전문성을 통해 Property에 IT를 더하고 회사와 고객, 사회 모두에게 프라핏(Profit), 즉 이윤을 창출하고자 합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com