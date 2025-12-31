[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 제품 디자이너를 위한 AI 기반 디자인 툴 ‘Piix(픽스)’ 개발한 ‘프롬프트타운’

서진욱 프롬프트타운 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



프롬프트타운은 소프트웨어 개발 및 공급업을 하는 스타트업이다. 서진욱 대표(36)가 2023년 12월에 설립했다.서 대표는 “프롬프트타운은 기술이 단순히 발전하는 것에 그치지 않고, 이를 통해 사람들이 더 많은 실질적인 혜택을 얻고, 작업 효율성을 극대화할 수 있는 방안을 찾기 위해 설립됐다”며 “기술이 인간의 업무를 대신하는 도구로만 활용되는 것이 아니라, 사람들에게 더 나은 도구를 제공하여 창의적인 작업과 생산성을 동시에 높일 수 있다는 믿음에서 출발했다”고 말했다.프롬프트타운은 비전을 더욱 구체화하여, 각기 다른 시장의 문제를 해결하는 세 가지 전문 솔루션으로 제품 라인업을 확장하고 고도화했다.첫째, 'Piix(픽스)'는 제품 디자이너를 위한 AI 기반 디자인 툴이다. 크레브(Crev) AI의 확장판으로, 기존의 넓은 범위에서 더 나아가 ‘제품’ 디자인 분야의 고질적인 문제, 즉 반복적인 수정 과정에서 발생하는 비효율이라는 페인포인트를 더 세분화하여 제품디자이너들의 문제를 해결하는 데 집중했다. 스케치만으로 빠르게 시안을 생성하고 스타일 일관성을 유지하며 부분 수정을 지원하여, 디자이너가 창의적인 본질에 더 집중할 수 있는 환경을 제공한다.둘째, 'Smoody(스무디)'는 기업 환경에 최적화된 하이브리드 AI 플랫폼이다. “이것을 단순한 소프트웨어가 아닌, 각 분야에 특화된 ‘AI 직원’을 구독 방식으로 고용하는 새로운 개념으로 정의하고 있습니다. 기업 내부 서버에 직접 설치하는 온프레미스(On-premise) 방식이라 외부 유출 없이 데이터를 완벽하게 보호할 수 있으며, 법률, 금융, 교육 등 필요한 전문 에이전트를 필요한 기간만큼만 유연하게 활용할 수 있습니다.”셋째, 'FizzArc(피즈아크)'는 삶의 빛나는 순간을 기록하는 AI 초상화 아트워크 브랜드다. 브랜드명처럼 ‘톡톡 튀는(Fizz) 순간을 아카이브(Archive)한다’는 철학을 담아, AI를 활용해 실사율 98%에 가까운 그림체로 고객의 소중한 순간을 감정이 살아 숨 쉬는 작품으로 만들고 있다. 단순한 기념품을 넘어, 개인의 서사와 감정을 담은 단 하나뿐인 선물을 제공하는 것을 목표로 한다.각 제품은 시장에서 명확한 차별점을 가지고 있다. Piix의 경쟁력은 단순 이미지 생성을 넘어, 실무 디자이너의 ‘워크플로우 단축’이라는 실질적인 가치에 집중한다는 점이다. 디자인 과정 전반을 효율적으로 지원하여 생산성을 극대화하는 것이 핵심 경쟁력이다.“Smoody는 기존 AI 도구와는 근본적으로 다른 패러다임을 제시합니다. 특정 분야의 전문성을 갖춘 ‘AI 직원’을 고용한다는 개념부터, 인터넷 연결 없이 작동하는 온프레미스 하드웨어와 물리적 보안키를 통한 ‘완벽한 보안’, 그리고 높은 초기 비용 없이 필요한 기간만큼만 구독하는 ‘비용 효율성’까지 제공합니다. 복잡한 프롬프트 지식 없이 자연스러운 대화로 업무를 지시할 수 있어, 기술 장벽 없이 누구나 사용할 수 있다는 점도 큰 강점입니다. FizzArc는 ‘정서적 가치’와 ‘스토리텔링’에서 나옵니다. '삶의 빛나는 순간을 영원히 보존한다'는 명확한 브랜드 철학을 바탕으로, 감정이 담긴 '아트워‘를 제공합니다. 이를 통해 소비재를 넘어 개인의 서사를 담은 특별한 브랜드 경험을 선사하며, AI 디자인 자동화로 제작 효율성까지 확보했습니다.”프롬프트타운은 각 제품의 특성과 타겟 고객에 맞춰 입체적이고 심도 있는 마케팅 전략을 실행하고 있다.FizzArc는 온라인 기반의 감성적인 콘텐츠 마케팅을 중심으로 다각적인 홍보 전략을 세우고 있다. 영향력 있는 인플루언서와의 협업, 영화 개봉과 연계한 프로모션, 자체 SNS 이벤트 기획 등을 준비하고 있으며, 다양한 협회 및 기관과의 협력을 통해서도 고객 접점을 늘려갈 계획이다.앞으로의 계획에 대해 서 대표는 “목표는 단순히 개별 제품을 성공시키는 것을 넘어, AI 기술이 다양한 산업과 개인의 삶에 실질적인 가치를 제공하는 방식을 재정의하는 것”이라며 “이를 위해 최근 중대한 사업 확장을 결정했다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com