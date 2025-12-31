[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 디저트를 자유롭게 즐길 수 있는 세상을 만드는 ‘프리니’

정이서 프리니 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



언제 어디서든 우유나 두유만 섞어, 카페에서 먹는 듯한 꾸덕꾸덕한 디저트를 완성

고단백·고식이섬유·저당으로 설계되어, 맛있는 디저트를 더 편리하게 즐길 수 있어

프리니는 건강, 간편함, 활용성을 핵심 가치로, 달콤한 자유를 경험할 수 있는 건강 디저트 브랜드를 만드는 기업이다. 정이서 대표(27)가 2024년 7월 설립했다.대표 아이템은 치아씨드 크림푸딩 파우더 ‘프리니’다. 프리니 한 포만 있으면 언제 어디서든 우유나 두유만 섞어, 카페에서 먹는 듯한 꾸덕꾸덕한 디저트를 완성할 수 있다. 또한 프리니는 고단백·고식이섬유·저당으로 설계되어, 맛있는 디저트를 더 편리하고 죄책감 없이 즐길 수 있도록 만든 제품이다.“많은 건강 디저트가 맛이나 편의성에서 한계를 보이는데, 프리니는 건강 디저트임에도 ‘생크림처럼 꾸덕한 식감’을 즐길 수 있고, ‘파우더형’이라 휴대성과 편의성까지 갖췄다는 점이 가장 큰 차별화 포인트입니다. 덕분에 바쁜 직장인이나 다이어트 중인 사람들도 언제 어디서나 나를 위한 건강한 달콤함을 간편하게 즐길 수 있습니다.”정 대표는 사업 초기, 가상 웹사이트를 제작해 시장조사를 진행하고 고객 반응을 직접 확인했다. 그는 한 명 한 명의 의견을 놓치지 않고 반영하며 개선을 이어갔다. 그렇게 고객에게서 배운 경험이 지금의 프리니를 만들어 준 힘이 되었다. 이후에는 다양한 스타트업 지원 프로그램과 멘토링, 교육을 통해 마케팅을 체계적으로 배우며 실행했다. 현재는 특히 인스타그램을 중심으로 한 콘텐츠 마케팅에 집중하고 있다. 릴스와 브랜드 스토리 콘텐츠를 통해 고객과 진정성 있게 소통하며, 프리니만의 건강한 달콤함을 알리고 있다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어려서부터 음식을 정말 좋아해서 고등학교 때부터 조리를 전공해 왔습니다. 하지만 늘 다이어트와의 싸움 속에 살았고, ‘스트레스 없이 맛있게 먹어도 살이 찌지 않는 음식’을 만들고 싶다는 갈증이 컸습니다. 친언니는 우유 알레르기 때문에 늘 식단과 부딪히며 힘들어했는데, 저의 니즈와 언니의 필요가 모여 탄생한 브랜드가 바로 프리니입니다. 창업 초기 자금은 익산시와 신사업창업사관학교에서 받은 창업지원금을 바탕으로 마련해, 지금까지 회사를 키워오고 있습니다.”정 대표는 현재 고객들의 반응을 직접 확인하고, 제품과 브랜드를 탄탄히 다져가는 데 집중하고 있다. 다만 향후에는 원가 구조를 개선하고, 더 많은 고객에게 안정적으로 제품을 공급하기 위해 전략적인 투자 유치도 검토할 계획이다.창업 후 정 대표는 “무엇보다 보람을 느끼는 것은 제가 정말 좋아하는 디저트를 그동안 제 언니가 알레르기 때문에 먹지 못했던 디저트를 이제는 마음껏 즐길 수 있게 됐다는 것”이라며 “가족이 먼저 행복해하는 모습을 보면서 큰 힘을 얻었다. 또 우리와 같은 고민을 안고 있던 고객들이 ‘맛있다, 고맙다’는 연락을 줄 때마다, 프리니가 단순한 제품을 넘어 누군가의 삶을 바꾸는 작은 기쁨이 될 수 있음을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “프리니를 단순한 건강 간식을 넘어 누구나 자유롭게 맛있는 디저트를 즐길 수 있는 문화로 확장해 나가는 것이 목표”라며 “현재의 치아씨드 크림푸딩에 그치지 않고 앞으로도 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 상온형 디저트를 꾸준히 개발해 나갈 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com