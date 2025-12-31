[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 디저트를 자유롭게 즐길 수 있는 세상을 만드는 ‘프리니’

정이서 프리니 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)
언제 어디서든 우유나 두유만 섞어, 카페에서 먹는 듯한 꾸덕꾸덕한 디저트를 완성
고단백·고식이섬유·저당으로 설계되어, 맛있는 디저트를 더 편리하게 즐길 수 있어
대표 아이템은 치아씨드 크림푸딩 파우더 ‘프리니’다. 프리니 한 포만 있으면 언제 어디서든 우유나 두유만 섞어, 카페에서 먹는 듯한 꾸덕꾸덕한 디저트를 완성할 수 있다. 또한 프리니는 고단백·고식이섬유·저당으로 설계되어, 맛있는 디저트를 더 편리하고 죄책감 없이 즐길 수 있도록 만든 제품이다.
“많은 건강 디저트가 맛이나 편의성에서 한계를 보이는데, 프리니는 건강 디저트임에도 ‘생크림처럼 꾸덕한 식감’을 즐길 수 있고, ‘파우더형’이라 휴대성과 편의성까지 갖췄다는 점이 가장 큰 차별화 포인트입니다. 덕분에 바쁜 직장인이나 다이어트 중인 사람들도 언제 어디서나 나를 위한 건강한 달콤함을 간편하게 즐길 수 있습니다.”
정 대표는 사업 초기, 가상 웹사이트를 제작해 시장조사를 진행하고 고객 반응을 직접 확인했다. 그는 한 명 한 명의 의견을 놓치지 않고 반영하며 개선을 이어갔다. 그렇게 고객에게서 배운 경험이 지금의 프리니를 만들어 준 힘이 되었다. 이후에는 다양한 스타트업 지원 프로그램과 멘토링, 교육을 통해 마케팅을 체계적으로 배우며 실행했다. 현재는 특히 인스타그램을 중심으로 한 콘텐츠 마케팅에 집중하고 있다. 릴스와 브랜드 스토리 콘텐츠를 통해 고객과 진정성 있게 소통하며, 프리니만의 건강한 달콤함을 알리고 있다.
정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어려서부터 음식을 정말 좋아해서 고등학교 때부터 조리를 전공해 왔습니다. 하지만 늘 다이어트와의 싸움 속에 살았고, ‘스트레스 없이 맛있게 먹어도 살이 찌지 않는 음식’을 만들고 싶다는 갈증이 컸습니다. 친언니는 우유 알레르기 때문에 늘 식단과 부딪히며 힘들어했는데, 저의 니즈와 언니의 필요가 모여 탄생한 브랜드가 바로 프리니입니다. 창업 초기 자금은 익산시와 신사업창업사관학교에서 받은 창업지원금을 바탕으로 마련해, 지금까지 회사를 키워오고 있습니다.”
정 대표는 현재 고객들의 반응을 직접 확인하고, 제품과 브랜드를 탄탄히 다져가는 데 집중하고 있다. 다만 향후에는 원가 구조를 개선하고, 더 많은 고객에게 안정적으로 제품을 공급하기 위해 전략적인 투자 유치도 검토할 계획이다.
창업 후 정 대표는 “무엇보다 보람을 느끼는 것은 제가 정말 좋아하는 디저트를 그동안 제 언니가 알레르기 때문에 먹지 못했던 디저트를 이제는 마음껏 즐길 수 있게 됐다는 것”이라며 “가족이 먼저 행복해하는 모습을 보면서 큰 힘을 얻었다. 또 우리와 같은 고민을 안고 있던 고객들이 ‘맛있다, 고맙다’는 연락을 줄 때마다, 프리니가 단순한 제품을 넘어 누군가의 삶을 바꾸는 작은 기쁨이 될 수 있음을 느낀다”고 말했다.
앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “프리니를 단순한 건강 간식을 넘어 누구나 자유롭게 맛있는 디저트를 즐길 수 있는 문화로 확장해 나가는 것이 목표”라며 “현재의 치아씨드 크림푸딩에 그치지 않고 앞으로도 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 상온형 디저트를 꾸준히 개발해 나갈 것”이라고 말했다.
설립일 : 2024년 7월
주요사업 : 헬시 디저트 브랜드 운영
성과 : 익산시 MVP 선정, 익산시 위드로컬 프로젝트 선정, 신사업창업사관학교 지원사업 선정, 충주 웰니스 지원사업 선정, CJ ENM 오픈이노베이션 선정
이진호 기자 jinho2323@hankyung.com
