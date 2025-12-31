[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 친환경적인 가치를 일상에서 경험할 수 있는 제품을 만드는 스타트업 ‘하트플래닛컴퍼니’

이요안나 하트플래닛컴퍼니 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



“업사이클링 기반 캠핑체어와 블랭킷에서 출발했지만, 최근에는 라이프스타일과 패션 분야로 아이템을 확장하고 있습니다. 캠핑과 일상의 경계를 넘나드는 제품으로, 더 많은 사람이 친환경적인 가치를 일상에서 경험할 수 있도록 하고 있습니다.”하트플래닛컴퍼니는 자연 친화적 용품을 제작하는 스타트업이다. 이요안나 대표(28)가 2022년 8월에 설립했다.이 대표는 “하트플래닛컴퍼니는 지속 가능한 제품과 서비스를 통해 사회적 가치를 실현하는 기업”이라며 “환경친화적인 캠핑용품과 업사이클링을 기반으로 한 다양한 제품들을 선보이고 있다”고 소개했다.“회사의 목표는 단순한 제품 판매를 넘어 환경 보호와 사회적 책임을 이행하는 데 중점을 두고 있습니다. 하트플래닛컴퍼니는 지속 가능한 라이프스타일을 제안하며, 친환경적인 제품을 통해 고객들에게 보다 나은 미래를 제공하는 것을 미션으로 삼고 있습니다. 이러한 미션을 바탕으로, 끊임없이 변화하는 소비자 트렌드와 환경 문제를 해결하기 위한 혁신적인 아이디어를 실현해 나가고 있습니다.”이 대표는 하트플래닛컴퍼니의 경쟁력은 지속가능성이라고 강조했다. “단순히 친환경 소재를 쓰는 것을 넘어, 지역 소공인과 협업하며 사회적 가치를 실현합니다. 또 다른 강점은 브랜드 무드입니다. 진심이 지향하는 ‘웨스턴 시크’ 감성은 기존 아웃도어 브랜드들과는 차별화된 정체성을 보여줍니다. 마지막으로 장점은 글로벌 확장성입니다. CES와 해외 박람회에서 검증받으며 해외 바이어들의 관심을 얻고 있습니다.”하트플래닛컴퍼니는 온라인에서는 자사몰(jinshim kr)과 플랫폼 입점을 확대하고 있으며, 오프라인에서는 페스티벌·행사 부스 연출을 통해 브랜드를 경험할 수 있게 하고 있다. 또한 공공디자인 프로젝트와 카페·리조트 협업 등 B2B 판로를 동시에 열어가고 있다.“현재까지는 자체 매출과 정부 지원사업을 기반으로 성장해 왔습니다. 그러나 향후 패션·라이프스타일 확장을 본격화하면서, 전략적 투자자와의 협력을 고려하고 있습니다. 다만 단순한 자금 투자보다 브랜드 가치와 방향성을 함께 공감할 수 있는 파트너를 찾고 있습니다.”하트플래닛컴퍼니는 이 대표와 CFO 그리고 인턴 및 협력 디자이너로 소규모 팀을 운영 중이다. “필요시 지역 소공인 및 외부 전문가들과 프로젝트 단위로 협업하고 있으며, 향후 패션 라인 확장과 함께 R&D 및 디자인 인력을 보강할 예정입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 패션·라이프스타일 아이템을 안정적으로 시장에 안착시키고, 중장기적으로는 지속 가능한 글로벌 브랜드로 자리 잡는 것이 목표”라며 “제품이 단순한 캠핑 아이템을 넘어 환경적 책임과 새로운 라이프스타일의 상징이 되도록 만들어가겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com