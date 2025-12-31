정영욱 광운대학교 산학협력단장, “대학, 지역, 산업, 투자기관이 유기적으로 협력하는 새로운 형태의 광역 창업 플랫폼을 완성해”

-서울시 캠퍼스타운 최종 선정, 교육부 RISE 주관대학, 반도체특성화대학 지정 등 굵직한 국책사업을 연이어 수행



광운대학교 산학협력단은 2004년 설립 이후, 반도체·AI·로보틱스·빅데이터 등 첨단 분야를 중심으로 산학협력과 기술사업화, 창업 지원을 아우르는 대학의 핵심 기관으로 자리매김해 왔다. 단순히 연구 성과를 관리하는 수준을 넘어, 대학이 보유한 역량을 지역사회와 산업 전반에 확산시키며 서울 동북권 창업 생태계의 구심점으로 성장해 왔다.정영욱 광운대학교 산학협력단장은 “특히 최근 몇 년간은 성과가 두드러진다”며 “광운대는 서울시 캠퍼스타운 최종 선정, 교육부 RISE 주관대학, 반도체특성화대학 지정 등 굵직한 국책사업을 연이어 수행하며 교육·연구·창업을 연결하는 종합 혁신 모델을 구축했다”고 강조했다. 덧붙여 “이 과정에서 대학, 지역, 산업, 투자기관이 유기적으로 협력하는 새로운 형태의 광역 창업 플랫폼을 완성해 가고 있다”고 말했다. 정 단장을 10월 2일 서울시 노원구 광운대학교에서 만났다.“산학협력단은 예비창업패키지, 메이커스페이스, BRIDGE 3.0, 실험실 특화형 창업선도대학, 서울시 캠퍼스타운 사업 등 다양한 정부·지자체 연계 사업을 동시에 수행하고 있습니다. 그중에서도 2025년에는 예비창업패키지 딥테크 트랙 주관대학으로 선정된 것이 큰 의미가 있습니다. 이를 통해 AI·빅데이터·반도체 분야의 특화 스타트업을 집중적으로 지원하며, 광운대의 ICT 강점을 더욱 강화하고 있습니다.또한, 메이커스페이스 일반랩은 4년 연속 최우수 등급을 기록했고, 협업형 메이커스페이스를 통해 기업 간 공동 프로젝트와 지역 맞춤형 창작 활동을 지원하고 있습니다. 실험실 특화형 창업선도대학 사업에서는 교수·대학원생의 연구 성과가 실제 창업으로 이어지도록 돕고 있습니다. 여기에 캠퍼스타운 사업을 기반으로 노원·강북·도봉·동대문·성북 등 5개 자치구와 협력하여 지역 단위 창업 거점도 운영하고 있습니다.”“광운대학교 산학협력단은 매년 약 200개의 초기 스타트업을 인큐베이팅하며, 연간 280억 원 매출과 570개 일자리 창출이라는 실질적 성과를 내고 있습니다. 또한 기업가정신 함양 프로그램을 통해 매년 5,600명 이상이 참여하며 창업 인식 확산에도 크게 기여했습니다. 학생 창업팀의 성과도 눈에 띕니다. 2022년과 2023년에는 교육부의 ‘학생창업유망팀 300’에서 연속 장관상을 받았고, 2024년에는 서울시 ‘Try Everything’에서 서울 시장상을 받았습니다. 이와 함께 2025년에는 딥테크 트랙 주관대학 선정, 메이커스페이스 4년 연속 최우수 등급 달성, 양주시 스타트업 성장지원센터 위탁운영사업 선정 등 질적인 성과에 이어 양적 성과도 잇달아 이어지고 있습니다. 이러한 성과는 광운대 창업지원이 단순한 보육을 넘어 국가·지역 차원에서 인정받는 모델임을 보여줍니다.”“2025년의 가장 큰 이슈는 다양한 창업지원사업 간의 연계 효율화와 글로벌 확장입니다. 광운대는 예비창업패키지, 메이커스페이스, BRIDGE 3.0, 캠퍼스타운 등 다양한 사업을 동시에 수행하면서, 중복을 줄이고 시너지를 극대화하는 체계 정비에 주력했습니다.또한, CES와 Try Everything 등 글로벌 무대에 스타트업을 진출시키며 Born Global 기업으로 성장할 수 있도록 지원했습니다. 동시에 카카오·KT·Cisco와 협력하여 추진 중인 Sovereign AI National Talent Program은 산업 현장에 필요한 글로벌 인재 1,000명 양성을 목표로 하고 있습니다. 즉, 내부적으로는 효율화, 외부적으로는 글로벌 경쟁력 확보가 2025년의 핵심 과제였습니다.”“광운대 산학협력단의 가장 큰 강점은 창업자의 전주기 지원 체계입니다. 예비 창업 발굴에서부터 사업화, 투자 유치, 스케일업, 글로벌 진출까지 원스톱으로 지원할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 이를 위해 100여 개의 개별 보육실과 오픈 협업 공간, 맞춤형 R&D·마케팅 자금, 전문 멘토링, IR 프로그램을 운영하고 있습니다.또 다른 강점은 딥테크 특화 역량입니다. 예비창업패키지 딥테크 트랙, 실험실 특화형 창업선도대학, 메이커스페이스를 통해 연구 성과를 사업화로 연결하는 데 집중하고 있습니다. 여기에 노원·강북·도봉·동대문·성북 등 5개 자치구와 협력한 광역 거버넌스, 그리고 글로벌 기업·투자사와의 네트워크까지 더해져, 지역과 세계를 잇는 창업 생태계를 구현하고 있습니다.”“지원기업은 공개 공모를 통해 모집되며, 이후 서류 평가와 대면 심사를 통해 선발됩니다. 이 과정에서 창업자의 역량, 팀의 완성도, 시장성, 사업화 가능성을 종합적으로 검토합니다. 2025년부터는 딥테크 기업에 대한 맞춤형 평가를 강화했습니다. AI·반도체·빅데이터 등 첨단 분야의 경우, 기술 경쟁력과 글로벌 확장성을 별도로 평가하여 장기적 성장 가능성까지 고려합니다. 또한 산학협력단이 보유한 다양한 특화 프로그램과 어떻게 연계될 수 있는지도 중요한 평가 요소로 반영하고 있습니다.”“광운대 산학협력단은 창업자가 필요로 하는 전방위적 지원을 제공합니다. 먼저, 보육 공간과 공동 협업 공간을 통해 안정적인 사업 환경을 제공하고, R&D 및 마케팅 자금을 지원하여 초기 시장 진입 리스크를 줄입니다. 또한 대학의 장점인 R&D 전문인력과 연계해 전문 인력 매칭을 지원합니다. 이와 함께 엑셀러레이팅, IR·데모데이, 글로벌 전시 참가를 통해 기업이 투자자와 만날 기회를 열어주고 있습니다.2025년부터는 딥테크 분야 특화 지원을 강화하여, AI·반도체·빅데이터 기반 창업기업에는 전문 멘토링, 맞춤형 R&D 연계, 글로벌 투자사와의 협력 프로그램을 집중적으로 제공합니다. 더불어, 광운대학교 기술지주회사와 산학협력단이 함께 구축한 투자 네트워크를 통해 Seed–Series A 단계별 맞춤형 투자 연계를 지원하고 있으며, AC·VC·CVC와 협력한 간접 투자 유치 프로그램까지 운영하여 자금 조달 경로를 다양화하고 있습니다. 결국, 광운대 산학협력단의 지원은 공간–자금–인력–투자–글로벌 진출로 이어지는 전방위적 체계를 갖추고 있으며, 창업자의 전 주기에 걸쳐 실질적인 성장을 뒷받침하는 데 초점을 두고 있습니다.”“광운대학교 산학협력단의 대표적 창업보육센터 인큐베이팅 성공 사례로 ㈜세르딕(구. ㈜공간의파티)을 꼽을 수 있습니다. 이 기업은 2025년 Pre-A 투자 유치에 성공했으며, 현재 7개의 R&D 과제를 수행 중(신규 5건)입니다. 보유 IP도 36건으로 늘어났고, 이 가운데 10건은 2025년에 새롭게 확보한 성과입니다. 특히 광운대 교원과 공동으로 6건의 연구 과제를 수행하고 기술이전 계약을 체결했으며, 광운대학교 재학생 채용과 병역지정업체 등록을 통해 전문연구요원 제도까지 활용하는 등 대학과의 긴밀한 협력 모델을 보여주고 있습니다. 또 다른 사례인 사이테크놀로지㈜는 광운대와의 R&D 연계를 통해 2건의 기술이전을 성사시키며 기술 고도화를 이루었고, 산학협력단의 지원으로 CES 2025에 참가해 혁신상을 받는 성과를 거두었습니다. 이처럼 광운대 산학협력단은 투자·R&D 연계·기술이전·글로벌 진출까지 이어지는 성과를 통해 대학과 기업이 함께 성장하는 창업 생태계를 만들어가고 있습니다.”“광운대 산학협력단의 대표적인 프로그램은 서울 동북권 창업포럼입니다. 2017년부터 매년 개최되며, 민·관·학 전문가와 창업자가 모여 창업 트렌드와 정책을 공유하고 네트워킹을 강화하는 장으로 자리 잡았습니다. 또한 서울시 캠퍼스타운은 지역과 대학을 연결하는 또 하나의 대표 플랫폼입니다. 5개 자치구와 협력하여 지역 거점 창업센터를 운영하며, 청년 창업이 지역 문제 해결로 직결되는 모델을 제시하고 있습니다. 이와 함께 예비창업패키지 딥테크 트랙, 메이커스페이스, 실험실 창업 프로그램까지 이어지는 다층적 육성 체계를 통해 예비창업자부터 글로벌 진출 스타트업까지 전 주기를 아우르고 있습니다.”“광운대 산학협력단과 기술지주회사는 창업기획자(AC)로 등록되어 있어, 기업 성장 단계별 맞춤형 투자 전략을 제공합니다. Seed 단계에서는 직접 투자를, 이후 단계에서는 AC·VC·CVC와의 연계를 통해 간접 투자를 지원하고 있습니다. 또한 IR, 데모데이, 멘토링 프로그램을 운영해 투자자와 기업 간의 적합한 매칭을 돕고 있습니다. 2025년에는 CES, Try Everything과 같은 글로벌 무대에서 해외 투자자와 만날 기회를 확대해, 스타트업들이 글로벌 스케일업으로 도약할 수 있도록 지원하고 있습니다.”“광운대학교 산학협력단은 앞으로 딥테크 기반 글로벌 창업 허브로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다. ICT 분야에서 쌓아온 강점을 기반으로, 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 스타트업을 육성하겠습니다.이를 위해 △글로벌 투자 네트워크 확장 △창업자 맞춤형 지원 고도화 △지역과 함께하는 광역 거버넌스 강화 △대한민국 대표 창업 브랜드로 자리매김 등을 중점 추진합니다. 단순한 보육 기관을 넘어, 창업자가 세계 무대에서 당당히 설 수 있도록 든든한 동반자가 되겠습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com