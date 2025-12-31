[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] AI 솔루션들을 기반으로 디지털 전환 서비스를 제공하는 ‘세르딕’

강진규 세르딕 대표(광운창업지원센터 입주기업)



웹 기반의 솔루션들이기에 가볍고, 다양한 AX, DX 솔루션 개발

현장 상황에 맞게 고객이 원하는 형태로 패키징 서비스를 제공

“산업용 DX 솔루션과 AX 솔루션을 개발하고 이를 웹 기반의 디지털 트윈으로 확대하는 스타트업입니다. 이전에는 웹 기반 DX 솔루션과 디지털 트윈에 대한 수요가 더 많았었지만, 1~2년 전부터는 AI를 기반으로 DX를 구현하는 수요가 많아지고 있습니다. 특히, 최근에는 중대재해처벌법이 시행되면서 산업 안전 재해를 Vision AI로 탐지하고 예방할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 많아지고 있는 상태입니다. 그래서 가지고 있는 다양한 AI 솔루션들을 기반으로 디지털 전환 솔루션을 연계해서 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.”세르딕은 공간정보 데이터를 기반으로 다양한 시설물 데이터를 연계 및 시각화하고, 이를 AI 솔루션으로 분석하여 효율적으로 시설물을 유지·보수·관리할 수 있도록 지원하는 기업이다. 강진규 대표(49)가 2021년 5월에 설립했다.강 대표는 UPenn에서 건축설계 석사 전공 후 수년간 국내외에서 건축 실무와 강의 활동을 했다. 파라메트릭 디자인 작업 및 3D 스캐너 제작 등 3D 공간 데이터 관련 작업을 하다가 2019년 9월에 창업 후 2021년 5월 법인으로 전환했다.세르딕의 DX·AX 솔루션은 웹 기반의 솔루션들이기에 가볍고, 모듈별로 최적화가 되어 있다. 또한 Vision AI, AI 시뮬레이션 관련 솔루션들 외에도 다양한 디지털 전환 솔루션들을 모듈화하여 고객이 원하는 패키지 서비스를 제공할 수 있다.“데이터 수집을 위한 AIoT 허브 모듈부터 데이터 관리 및 분석을 위한 디지털 트윈까지 산업시설과 관련하여 최적화된 서비스를 제공할 수 있습니다. 현재까지 대부분의 서비스를 온프레미스(On-Premise) 형태로 내부망에 특화하여 제공하였다면, 2026년 1월 이후부터는 하이브리드 사스(Hybrid SaaS) 형태로 초기 비용을 많이 투자하지 않아도 많은 기업에서 우리 서비스를 이용할 수 있도록 구독 서비스 런칭을 준비 중입니다. 제조기업을 위한 AX 솔루션들, 특히 AI 안전관리 솔루션들을 서비스하고자 합니다. 네이버 클라우드와 AWS 마켓 플레이스를 통해 서비스를 제공해 보고자 준비하고 있습니다.”세르딕은 WSCE Awards, 육군 인공지능 아이디어 공모전 대상, Asia Smart Innovation Awards 등 국내 뿐 아니라 해외에서도 AI 분야에서 여러 차례 수상을 했고, 다양한 실증, 협업을 통한 솔루션을 개발하여 CES 2025, AsiaTechXSingapore, NextRise 2025, WSCE 2025 등 다양한 전시회를 참여하고 있다.“이를 통해서 꾸준히 고객사 또는 파트너사를 만나고 있습니다. 솔루션을 좋아해주는 사람들을 만나면서 프로젝트도 많아지고 있고, 회사도 많이 알려지고 있습니다. 지난 9월 10일 TIPS 운영사 제이씨에이치-오라클 스타트업 펀드로부터 투자를 받았고, 내년 초까지 조금 더 투자를 받으려고 준비 중입니다. 현재 pre-A 단계입니다.”앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “생각보다 해외에서 반응이 좋다”며 “다른 장비가 필요하지 않고 빠르게 적용이 가능하며 원하는 기능을 선택할 수 있다는 점에서 타이완과 싱가포르, 중동 쪽에서 좋은 피드백이 오고 있다”고 말했다.“협의를 통해 판매까지 연결하려는 것이 현재 목표이며, 피드백을 통해 시설 유지보수관리에 특화된 다양한 솔루션들을 좀 더 고도화하고 실용성 있는 소프트웨어를 지속해서 개발할 예정입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com