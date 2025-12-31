김성용 에스오엑스 대표(광운창업지원센터 입주기업)



에스오엑스는 Living RF라고 부르는 WiFi, BLE, LTE 등의 신호들을 학습한 복합측위 AI 모델을 통해 위치 정보를 제공하는 기업이다. 김성용 대표(52)가 2018년 9월에 설립했다.대표 아이템은 LTEX로, 일상에서 사용하는 생활 무선신호, 즉 Living RF라고 부르는 WiFi, BLE, LTE 등의 신호들을 학습한 복합측위 AI 모델을 통해 위치 정보를 제공하는 서비스다. 주로 긴급구조나 생활 안전 분야에서 활용되고 있다.“기존 GPS 방식은 성공률이 절반 수준에 그치고, 기지국 방식은 오차가 커서 현장에서 기대하는 품질과는 상당한 괴리가 있었습니다. 이런 상황에서 저희 LTEX는 95% 이상의 높은 성공률로 GPS 수준의 정확도를 가진 위치 정보를 제공할 수 있습니다. 특히 긴급상황에서는 구조자에게 계속해서 필요한 정보를 요청할 수 없는데 그런 상황에서 LTEX가 매우 효과적인 솔루션이 될 수 있다고 자부합니다.”김 대표는 “또 하나 중요한 점은 광역을 대상으로 하는 위치기술에서 GPS의 단점을 보완할 수 있다는 것”이라며 “특히 GPS가 제대로 작동하지 않는 실내나 산악지역 같은 GPS 음영지역에서도 위치를 파악할 수 있어서, 기존 기술의 대안으로서 큰 의미가 있다”고 말했다.LTEX의 경쟁력은 별도의 인프라 설치나 특별한 장비가 전혀 필요 없다는 점이다. 일상적으로 사용하는 스마트폰만으로도 실내외를 구분하지 않고 높은 정확도의 위치를 제공하는 광역 서비스다. 현재 대부분의 광역 위치서비스가 GPS 기술에 크게 의존하는 상황인데, 에스오엑스의 LTEX는 GPS에 의존하지 않고도 고품질의 위치정보를 제공할 수 있다는 점이 핵심 차별화 요소이다.“물론 GPS의 음영지역을 보완하기 위해 무선신호를 보조적으로 활용하는 방식들도 시장에 나와 있긴 합니다. 하지만 여전히 GPS 중심으로 설계된 기술들은 치명적인 약점이 있습니다. 바로 재밍이나 스푸핑, 즉 잘못된 데이터를 주입하는 공격에 매우 취약하다는 점입니다. 이런 공격을 받게 되면 위치 정보가 크게 왜곡되거나 아예 위치 판단을 못 하는 상황이 발생하게 됩니다.”에스오엑스의 LTEX는 생활 무선신호만으로도 정확한 위치를 찾아낼 수 있다. 또한 인공지능이 적용되었기 때문에 잘못된 데이터가 포함되었거나 스푸핑된 요청이 들어와도 일관된 결과를 만들어낼 수 있다.김 대표는 “우리는 이를 ‘ruggedization processing’이라고 부르는데, 이런 견고성이야말로 긴급상황에서 요구되는 핵심적인 기술 요소라고 생각한다”며 “결국 우리가 추구하는 것은 어떤 환경에서든, 어떤 상황에서든 신뢰할 수 있는 위치 서비스를 제공하는 것”이라고 말했다.에스오엑스는 우선 공공 긴급구조 기관인 소방청이나 경찰청을 1차 타겟으로 판로개척을 진행 중이다. 현재 실질적인 성과로는 소방청에서 대전과 세종을 대상으로 시험 서비스를 진행하는 상황이다.지금 경찰청 폴리스랩 사업도 진행 중이며, 이 사업이 완료되면 본격적으로 경찰 쪽에도 에스오엑스의 기술이 적용될 예정이다. 특히 신변보호 디바이스에 적용하는 부분을 구체적으로 조율하고 있다.공공서비스는 주로 사건이나 사고가 발생한 후의 대응에 초점을 맞춘다면 요즘 민간에서는 사건과 사고를 미리 예방하는 것에 대한 관심이 정말 높아지고 있다. 이런 트렌드에 맞춰서 에스오엑스도 신변보호앱이나 자녀안심앱 같은 민간 서비스들을 개발했다. 올해 한국전자전에서 처음으로 선보일 계획이며, 민간에서 LTEX 기술을 서비스하는 첫 번째 사례가 될 예정이다.“해외 시장으로도 진출하기 위해 일본 현지 업체와 마케팅 MOU를 체결했고, 구체적인 마케팅 액션 플랜을 기획하고 있는 단계입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “지금으로부터 10년 전에 무선신호 기반 위치기술을 처음 접하게 되면서 정말 매료됐습니다. 당시에는 WiFi나 블루투스 신호 하나만 활용하는 수준이었지만, 저에게는 마치 위성에만 의존할 수밖에 없는 정해진 길 이외에 새로운 대안을 발견한 것 같은 느낌이었습니다. 왜 그렇게 매력적으로 느꼈냐 하면, GPS와는 달리 무선신호는 상황이나 환경을 직접 제어할 수 있어서였습니다. 기술을 발전시킬 수 있는 다양한 방법들이 있다고 판단했습니다. 그러던 중에 우연한 기회로 LTE, WiFi, BLE를 모두 활용하는 복합측위 기술 개발에 참여할 수 있게 되었고, 이것이 바로 에스오엑스의 방향을 결정하게 된 결정적인 순간이었습니다. 초기 자금은 모은 돈으로 시작했고, 이후에는 정부의 다양한 창업 지원 프로그램들을 적극 활용했습니다. 또한 기술보증기금이나 신용보증기금의 기술보증 대출도 정말 큰 도움이 됐습니다.”에스오엑스는 2024년에 한국전자통신연구원을 통해 1차 투자를 받았고, 올해 초에는 신용보증기금에서 글로컬 기업으로 추천받아서 5억원 보증을 받을 수 있었다. 현재는 2차 투자를 적극적으로 진행하는 상황이다. “이번 2차 투자의 목적은 전국 규모의 복합측위 AI 모델을 구축하기 위한 것으로, LTEX가 AI 모델이기 때문에 현장의 생활 무선신호 데이터를 지속해서 확보해야 합니다. 이 부분이 정말 중요한데, 서비스 커버리지를 빠르게 확장하려면 데이터 수집에 상당한 재원을 투자해야 합니다. 현재까지 서울을 포함해서 4개 광역시 데이터는 확보가 완료된 상태고, 지금은 부산시 데이터를 수집하는 중입니다.”김 대표는 2026년까지 모든 광역시를 대상으로 한 데이터 수집을 완료할 예정이다. 이렇게 되면 전국 어디서든 고품질의 LTEX 서비스를 제공할 수 있는 기반이 마련된다. 2차 투자는 저희가 전국 단위 서비스 제공업체로 성장하기 위한 핵심적인 단계로 볼 수 있다.창업 후 김 대표는 “첫 번째로 고객의 요구사항이나 서비스 운영 중에 발생하는 여러 문제와 씨름하면서 의미 있는 결과를 얻어낼 때 보람을 느낀다”며 “실제로 서비스 품질이 개선되는 것을 확인할 때 정말 뿌듯하다. 물론 이런 기술적 성과가 사업적 성과로도 이어져야 한다”고 말했다.에스오엑스는 ‘SOXPience’라는 직원상을 만들어 운영하고 있다. 사피엔스에서 따온 단어로 변화에 적응하는 조직원이 되자는 의미를 담고 있다. 이는 도전의 상황에서 변화하여 생존할 수 있는 지침이자 행동 기준으로, 첫째는 ‘방법이 있을 거야’, 둘째는 ‘뭔가 여기서 배우는 게 있을 거야’, 셋째는 ‘끝내고 같이 놀자’, 넷째는 ‘중요한 것을 먼저’ 네 가지를 정해 놓았다.“대표이사인 저부터 시작해서 모든 직원이 이 기준들을 지키려고 노력하고 있습니다. 업무에 대한 약속이기도 합니다. 직원들이 이런 철학을 실천하려고 하는 모습을 볼 때마다 고맙고, 동료의식도 더 강해지는 것을 느낍니다. 이런 순간들이 창업자로서 가장 뿌듯한 때인 것 같아요.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “메인 비즈니스로는 국가 긴급구조 기관에 측위 플랫폼으로 본격 도입되는 것을 시작으로, 지자체 스마트시티 플랫폼에도 적용하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다. 덧붙여 “또 하나 흥미로운 계획은 저희 기술을 바탕으로 응용 서비스를 만들어 창업하려는 스타트업들과 협력하는 것”이라며 “이미 지역 창조경제혁신센터에 의향을 전달해 둔 상태고, 올해 말이나 내년 초에는 첫 번째 스타트업 한 곳이 실제로 창업할 예정”이라고 말했다.김 대표는 해외 진출 계획도 구체적으로 추진하고 있다. 에스오엑스의 기술이 해외에도 충분히 적용 가능하기 때문에 통신 환경과 사회적 이슈가 비슷한 일본을 우선 타겟으로 해서 공급 계획을 세우고 있다.“결국 우리가 그리는 큰 그림은 LTEX 기술이 단순히 하나의 서비스로 끝나는 것이 아니라, 다양한 분야에서 안전과 편의를 높이는 플랫폼 역할을 하는 것입니다. 그래서 더 많은 파트너들과 함께 성장해 나가고 싶습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com