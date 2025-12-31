[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 여행과 앱테크 결합한 차세대 여행 플랫폼 ‘캐치프로그’ 런칭한 ‘그루누이’

안영빈 그루누이 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)



대표 아이템은 캐치프로그(CatchFrog)로 ‘돈 버는 여행 예약 플랫폼’ 서비스

AI 기반 맞춤 큐레이션과 캐치프로그만의 독창적인 기능이 경쟁력으로 꼽혀

그루누이는 사용자가 가능한 일정과 예산만 입력하면 항공·숙소·eSIM·액티비티 티켓까지 여행 필수 상품을 AI가 자동으로 찾아주는 서비스 ‘인스턴트립(INSTANTrip)’을 기획하고 개발한 기업이다.지난 4월 말 공식 런칭한 후 3주 만에 앱스토어 1위를 기록했고, 런칭 150일 만에 5만 명이 넘는 여행자들이 인스턴트립으로 여행을 준비했다. 그루누이는 이제 한 단계 더 나아가, 여행과 앱테크를 결합한 차세대 여행 플랫폼 ‘캐치프로그(CatchFrog)’를 지난 11월 3일 정식 런칭했다. 그루누이는 안영빈 대표(26)가 2025년 3월 설립했다.“남미, 북미, 동남아 등 전 세계 50여 개 도시를 여행하며 세상에는 정말 다양한 삶과 가치관이 존재한다는 것을 느꼈습니다. 하지만 한국에서는 많은 사람이 시간에 쫓겨 바쁘게 살아가며 이렇게 넓은 세상을 직접 경험하지 못하는 현실이 늘 아쉬웠습니다. 시간이 전혀 없는 경우를 제외하면 사람들이 해외여행을 망설이는 가장 큰 이유가 비용 부담과 귀찮은 준비 과정에 있다고 생각했습니다. 그래서 사용자가 가능한 일정과 예산만 입력하면 항공·숙소·eSIM·액티비티 티켓까지 여행 필수 상품을 AI가 자동으로 찾아주는 서비스 ‘인스턴트립(INSTANTrip)’을 기획하고 개발했습니다. 현재는 한 걸음 더 나아가, 여행과 앱테크를 결합한 여행 리워드 플랫폼 ‘캐치프로그’를 런칭해 운영하고 있습니다."대표 아이템은 캐치프로그(CatchFrog)로 ‘돈 버는 여행 예약 플랫폼’이다. 기존 서비스가 단순히 최저가를 보여주는데 그쳤다면, 캐치프로그는 여행과 앱테크를 결합해 여행 준비 과정 자체를 완전히 새롭게 바꿀 플랫폼이다.사용자는 캐치프로그 앱에서 전 세계 최저가 항공권을 추천받거나 검색할 수 있고, 후기 기반의 도시별 숙소 랭킹을 확인할 수 있다. 또한, AI 챗봇 ‘캐치’를 나만의 작은 여행사처럼 활용해 맞춤 일정과 상품을 제안받을 수 있어 복잡한 검색 과정 없이 꼭 필요한 정보를 한 번에 얻을 수 있다.이뿐만 아니라, 트립닷컴, 아고다, 트리플 등 국내외 OTA와의 제휴를 통해 캐치프로그를 통해 연결된 판매사에서 예약할 경우 캐치프로그가 제휴사로부터 받은 중개 수수료의 일부를 포인트로 돌려준다. 이 포인트는 네이버페이나 스타벅스 쿠폰 등으로 교환해 일상에서 바로 쓸 수 있어 현금처럼 유용하게 활용할 수 있다. 여기에 ‘캐치드로우’라는 뽑기 기능을 통해 기본 적립금의 최소 50%부터 최대 20배까지 추가 보상을 제공해 여행 준비 과정이 훨씬 즐거워진다. 결국 캐치프로그는 여행 준비의 편리함과 실질적인 경제적 보상을 동시에 제공하는 플랫폼으로, 누구나 더 쉽고 합리적으로 여행을 떠날 수 있도록 돕는 서비스다.캐치프로그의 경쟁력은 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, AI 기반 맞춤 큐레이션과 캐치프로그만의 독창적인 기능이다. 일정과 예산만 입력하면 항공권, 숙소, 액티비티를 자동으로 추천하고, 평균가 대비 저렴한 항공권까지 캐치프로그가 알아서 탐색해 보여준다. 이외에도 후기 기반 도시별 숙소 랭킹 및 키워드 검색을 통해 객관적이고 합리적인 숙소 예약이 가능하다. 사용자들은 이렇듯 다양한 기능을 통해 고민 없이 여행을 준비할 수 있다.둘째, 어디서도 볼 수 없는 리워드 구조다. 예약 시 기본 포인트가 즉시 적립되고, ‘캐치드로우’ 행운권 뽑기 기능을 통해 기본 적립금의 최대 20배까지 추가 보상을 제공한다. 예를 들어, 캐치프로그를 통해 아고다에서 100만 원 상당의 숙소를 예약하고 이용을 완료하면 최대 20만 원 상당의 포인트를 적립 받을 수 있다. 이렇게 적립한 포인트는 네이버페이나 스타벅스 쿠폰 등으로 교환할 수 있어 실생활에서 현금처럼 활용할 수 있다.셋째, 이미 입증된 사용성과 신뢰성이다. 캐치프로그의 전신 서비스인 인스턴트립이 런칭 3주 만에 앱스토어 1위를 기록했고, 150일 만에 5만 명 이상의 사용자가 모여 활발하게 이용 중이다. 또한 글로벌 OTA 40여 곳과 제휴를 맺어 안정적인 서비스 운영 기반을 확보했다. 캐치프로그는 기술적 차별성과 즐거운 보상 경험, 검증된 성과를 바탕으로 다른 플랫폼과 구분되는 경쟁력을 갖추었다.캐치프로그는 주요 타깃인 MZ세대와 활발히 소통하는 데 집중하고 있다. 스레드와 인스타그램 같은 채널을 중심으로 친근한 콘텐츠를 제작해 자연스럽게 브랜드를 알리고 있으며, 메타 광고를 활용해 신규 사용자 유입도 꾸준히 늘어나고 있다. 특히 의미 있는 점은 실제 이용자들이 자발적으로 네이버 블로그 후기나 릴스, 쇼츠 등의 영상을 제작해 다양한 플랫폼에 공유하고 있다는 점이다. 이러한 자발적인 확산 덕분에 서비스에 대한 신뢰와 인지도가 빠르게 높아지고 있다.안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업에 대한 관심은 아주 어릴 때부터 있었습니다. 초등학생 때부터 언젠가 제 회사를 만들고 싶다는 꿈을 갖고 있었습니다. 다만 입시와 군대 생활을 거치며 잠시 멀어져 있었는데, 전역 후 ‘알바를 하지 않고 100만 원 벌기 프로젝트’를 스스로 계획하면서 다시 불이 붙었습니다. 첫 도전은 잠실 벚꽃 축제에서의 폴라로이드 사진 판매였습니다. 필름 100장과 ‘1장 3,000원’ 팻말 하나를 들고 석촌호수에 나갔는데, 네 시간 만에 준비한 필름이 모두 팔려 30만 원을 벌었습니다. 직접 구상한 아이디어로 처음 수익을 올린 순간이었습니다. 이후 ‘터틀스아웃(거북목 치료 프로젝트)’이라는 이름으로 노트북 거치대와 마우스패드를 중국 공장에서 들여와 판매를 시도하기도 했습니다. 큰 성과로 이어지진 않았지만, 스스로 기획하고 실행하는 과정 자체에서 큰 즐거움을 느꼈습니다. 이런 경험들이 쌓이면서 자연스럽게 더 다양한 아이디어에 눈을 돌리게 되었고, 저는 평소 메모장에 아이디어를 기록해 두는 습관 덕분에 어느 순간 백여 개가 넘는 아이디어가 모이게 됐습니다. 그런데 이를 실현하기 위해서는 앱 개발 역량이 필요하다고 판단했고, 직접 배우기 위해 임베디드소프트웨어 경진대회에 도전했습니다. 독학으로 앱 기획과 개발을 공부해 출전했고, 현대자동차 사장상과 임베디드소프트웨어산업협회 회장상을 연이어 수상하며 가능성을 입증할 수 있었습니다. 이러한 경험을 통해 앱으로 가치를 창출하는 일에 본격적으로 매력을 느꼈고, 결국 여행을 다니며 직접 체감했던 불편을 해결하기 위한 서비스를 만들겠다는 결심으로 이어졌습니다. 그것이 지금의 사업을 시작하게 된 계기입니다.”초기 자금은 정부 창업지원 프로그램을 통해 마련했다. 한양대학교 창업중심대학과 건국대학교 예비창업패키지에 모두 선정되었으며, 그중 예비창업패키지 평가에서 1위를 차지하여 1억 원 상당의 자금을 지원 받았다.창업 후 안 대표는 “창업을 하면서 가장 큰 보람을 느낀 순간은 상상했던 서비스가 실제로 사람들의 문제를 해결해 주고 있다는 것을 확인할 때”라고 말했다.“처음 인스턴트립을 런칭한 뒤 불과 3주 만에 앱스토어 1위를 기록했을 때도 정말 놀라웠지만, 더욱 인상 깊었던 건 사용자들이 ‘여행 준비가 훨씬 편해졌다’ ‘아무 생각 없이 둘러보다가 너무 싸서 바로 예약하고 떠났다’는 등의 후기를 남겨줄 때였습니다. 또한 단순히 다운로드 수를 넘어, 앱을 반복적으로 찾아주는 분들이 많다는 점도 큰 힘이 됩니다. 누군가의 여행이 조금 더 쉽고 즐거워지는 과정에 우리 팀이 기여하고 있다는 사실이 창업자로서 가장 큰 보람입니다.”현재 그루누이는 안 대표를 포함해 총 5명으로 구성되어 있다. 백엔드 개발자 2명과 네이티브 개발자 1명, 서비스 디자인을 책임지는 디자이너 1명, 그리고 기획·마케팅과 전체 운영을 총괄하는 안 대표가 있다.“각 멤버는 캐치프로그의 전신 서비스인 인스턴트립의 초기 단계부터 함께하며 서비스 기획, 디자인, 개발, 마케팅까지 전 과정을 직접 경험했습니다. 덕분에 작은 팀이지만 끈끈한 팀워크를 바탕으로 누구보다 빠르게 실행하고 개선할 수 있는 강점을 갖고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “캐치프로그를 단순한 여행 예약 앱이 아니라, 여행 준비 과정을 혁신하는 글로벌 플랫폼으로 성장시킬 것”이라며 “항공과 숙소는 물론 액티비티, 교통, eSIM까지 한 번에 해결할 수 있도록 서비스를 확장하고 있으며, 포인트 리워드 같은 보상 체계도 더욱 고도화할 예정”이라고 말했다.“글로벌 시장을 향한 비전도 분명합니다. 중국에는 트립닷컴, 미국에는 익스피디아, 네덜란드에는 부킹닷컴이 있지만, 아직 한국에는 전 세계인이 함께 쓰는 글로벌 여행 서비스가 없습니다. 2027년까지 북미 시장에 진출해, 한국에서 만든 서비스가 전 세계 여행자에게 사랑받는 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 도전할 계획입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com