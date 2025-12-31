[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] IT 스타트업의 필수재, 위커프 이미지를 개발하고 있는 '낭만'

강민준 낭만 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)



낭만(Nangman)은 IT 스타트업의 필수재인 위커프 이미지 솔루션을 개발하고 있는 스타트업이다. 강민준 대표(26)가 2023년 9월에 설립했다.위커프 이미지(Weeekerp Image)는 앱, 웹에서 사용하는 이미지를 빠르고 저렴하게 전송할 수 있는 클라우드 솔루션이다. 이 서비스의 핵심 원천 기술인 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)는 페이스북, 넷플릭스, 토스, 쿠팡 등 글로벌 및 국내 유니콘 기업들이 성장을 위해 반드시 갖추고 있는 인프라 기술이다.“IT 스타트업은 서비스 성장 과정에서 트래픽 비용과 속도 문제를 반드시 겪습니다. 그러나 전문 인력이 부재하여 이미 많은 비용을 허비한 뒤에서야 문제를 체감해 ‘소 잃고 외양간 고치는’ 상황이 되기 쉽습니다. 사고가 난 뒤에 보험을 드는 것보다, 초기부터 대비하는 게 현명하듯 인프라도 마찬가지입니다. 위커프 이미지는 스타트업이 처음부터 예방하며 더욱 필요한 일에 집중할 수 있도록 돕습니다.”위커프 이미지는 경쟁사 제품 대비 약 30배 저렴한 가격인 월 $2.99에 제공된다. 고객은 기존 AWS 등 클라우드 솔루션과 단 5분안에 연동해 복잡한 구축 과정 없이 바로 사용할 수 있다. 내부적으로는 아마존 웹서비스(AWS) 기반 기술로 구축돼, 유니콘 경쟁사와 동일한 수준의 속도와 안정성을 확보했다.강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “여러 차례 피봇을 거치면서 가장 귀한 자원이 결국 시간이라는 걸 깨달았습니다. 제품을 만드는 과정에서 비슷한 일을 수차례 반복하고, 매번 새로운 의사결정에 직면하곤 했습니다. 그러한 불필요한 과정을 줄이고 고객을 만나는 일에 집중할 수는 없을까 하는 고민을 했고, 이는 모든 B2B 기업들의 공통된 어려움이기도 했습니다. 그 질문이 결국 위커프 이미지의 창업으로 이어졌습니다”위커프 이미지는 현재 글로벌 시장을 타겟으로 현재 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어 등 총 11개 언어를 지원하고 있다. 이를 통해 수십억 명의 잠재 고객이 언어 장벽 없이 동일한 경험을 누릴 수 있도록 하고 있으며, 앞으로도 국경을 넘어 더 많은 고객과 연결될 수 있도록 글로벌 표준 인프라를 제공할 계획이다.강 대표는 “우리가 휴지를 사용할 때 고민하지 않는 것처럼, 위커프 이미지는 스타트업이 고민 없이 사용할 수 있는 서비스를 지향한다”며 “빠르고 안정적이며, 쉽고 저렴하다는 세 가지 본질 가치를 통해 고객의 고민하는 의사결정 시간을 줄이고, 결과적으로 시간을 선물하는 것이 목표”라고 설명했다.앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “현재는 투자 유치 계획이 없으며, 판로 확대에 집중한 성장을 추구하고 있다”고 밝혔다. “향후 투자 유치를 하더라도 재무적 이점보다는 글로벌 네트워킹과 시장 확장에 더 큰 의미를 두고 있습니다. 더 많은 고객에게 가치를 전달할 수 있는 판로 확대에 집중하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com