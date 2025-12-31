[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 생산자와 소비자 연결 기반 식품 플랫폼 ‘차림곳간’ 운영하는 ‘레몬스파클’

최미나 레몬스파클 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)



아이템은 지역 농가나 제조회사에서 생산자가 정성껏 만든 먹거리

음식에 깃든 삶의 이야기를 통해 사람과 사람을 잇는 브랜드 만들어

레몬스파클은 생산자와 소비자를 연결하는 식품 플랫폼 ‘차림곳간’을 운영하는 기업이다. 차림곳간은 단순한 상품 거래를 넘어, 고객이 먹거리를 통해 따뜻함과 신뢰를 느끼고 생산자와 소비자간의 밀접한 커뮤니티를 형성해 나가고자 한다. 최미나 대표(38)가 2023년 8월 설립했다.“차림곳간은 단순한 식품 유통 플랫폼이 아니라, ‘음식에 깃든 삶의 이야기를 통해 사람과 사람을 잇는 브랜드’입니다. 음식이 단순히 영양을 채우는 도구가 아니라, 삶의 지혜와 정성, 그리고 관계의 매개체라고 믿습니다. 하지만 현대 사회에서는 효율과 편리만을 좇는 과정에서 음식의 본래 의미가 사라지고, 누가 만들었는지 어떤 과정을 거쳤는지조차 알기 어려운 세상이 되었습니다. 차림곳간은 그 잃어버린 맥락을 복원하고자 시작되었습니다. ‘차림’은 누군가를 위해 정성껏 준비하는 마음을, ‘곳간’은 귀한 것을 보관하고 나누는 공간을 뜻합니다. 차림곳간은 이 두 단어가 만나 탄생한 이름처럼, 생산자가 담은 정성과 진심을 안전하게 보관하고 고객과 나누는 역할을 합니다.”대표아이템은 생산자와 소비자를 연결하는 식품 플랫폼 ‘차림곳간’이다. 차림곳간이 다루는 아이템은 지역 농가나 제조회사에서 생산자가 정성껏 만든 먹거리다. 하지만 단순히 상품을 전하는 데서 멈추지 않는다. 그 안에 담긴 생산 과정, 철학, 문화까지 함께 전달한다. 마치 다큐멘터리를 찍듯, 생산자가 왜 이 방식을 고수하는지, 어떤 땀과 정성이 깃들어 있는지를 고객에게 소개한다.차림곳간은 농가·제조사와의 직거래를 기반으로 운영된다. 불필요한 유통 단계를 줄여 생산자는 더 정당한 보상을 받을 수 있고, 소비자는 보다 합리적인 가격에 품질 높은 상품을 만날 수 있다. 고객은 단순히 먹거리를 구매하는 것이 아니라 생산자의 삶과 이야기를 경험하고 동시에 공정한 소비를 실천하게 되는 것이다.차림곳간의 경쟁력은 크게 세 가지다. 첫번째는 진정성 있는 스토리텔링이다. 단순히 상품을 판매하는 데서 그치지 않고 생산자의 목소리와 삶을 그대로 담아내 고객에게 전달한다. 꾸며낸 마케팅이 아닌 그대로 이야기가 고객에게 신뢰를 준다.두번째는 생산자와 소비자가 모두 이익을 얻는 직거래 구조다. 기존 유통망에서는 생산자가 낮은 마진을 가져가고 소비자는 높은 가격을 지불하는 경우가 많다. 차림곳간은 중간 단계를 줄여 생산자는 더 높은 수익을, 소비자는 더 합리적인 가격에 상품을 구매할 수 있도록 한다. 동시에, 공정성과 지속가능성을 기반으로 한 상생의 관계가 만들어진다.세번째는 경험 중심의 소비다. 고객은 단순히 음식을 먹는 데서 끝나는 것이 아니라, 생산자의 정성과 철학을 함께 경험한다. ‘내 소비가 누군가의 삶과 연결된다’는 감각을 주는 브랜드 경험을 통해, 고객은 물건을 산 것이 아니라 가치 있는 관계와 감정적 유대를 얻을 수 있다.최 대표는 전통적인 광고보다 스토리 기반의 콘텐츠 전략, 특히 영상 중심 마케팅에 집중하고 있다. 차림곳간은 짧은 시간안에 소비자가 몰입할 수 있는 영상의 강점을 적극적으로 활용해, SNS 채널(유튜브, 인스타그램, 틱톡 등)을 중심으로 판로를 확장하고 있다. 유튜브에서는 다큐멘터리 형식으로 깊이 있는 스토리를 담아내고, 인스타그램과 틱톡에서는 짧고 임팩트 있는 숏폼 영상으로 공감을 확산시키고 있다. 이렇게 채널별 특성을 살려 소비자가 자연스럽게 콘텐츠를 접하고 공유할 수 있게 해 광고비를 크게 쓰지 않아도 스토리가 곧 마케팅이 되는 구조를 만들 예정이다.“영상 콘텐츠는 직거래 구조의 장점을 알리기에도 효과적입니다. 생산자가 직접 자신의 철학과 과정을 이야기하는 모습을 담으면, 고객은 단순히 ‘저렴한 가격’이 아니라 정당한 대가와 공정한 소비라는 가치를 직관적으로 이해할 수 있습니다. 차림곳간의 콘텐츠는 판로 개척의 수단이자, 브랜드 철학을 고객에게 각인시키는 가장 중요한 전략이 될 것입니다.”최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “차림곳간을 만든 이유는 내 고객을 직접 만들고 싶다는 마음이 시작이었습니다. 누군가가 차림곳간을 통해 공감하고 함께해주기를 바랐습니다. 그런데 그 이야기를 풀어낼 매개체가 무엇일지 고민했을 때, 가장 먼저 떠오른 건 ‘음식’이었습니다. 음식만큼 사람을 쉽게 연결하고, 보편적이면서도 깊은 스토리를 담을 수 있는 소재는 없다고 생각했습니다. 한 끼 식사에는 정성, 문화, 관계가 모두 녹아 있기 때문입니다. 그래서 차림곳간은 단순한 유통 사업이 아니라, ‘먹거리를 통해 고객과 형성하는 커뮤니티 브랜드’로 포지셔닝을 잡았습니다. 저는 이 브랜드를 통해, 사람들이 상품을 사는 것이 아니라 누군가의 이야기를 경험하고, 나아가 스스로 그 이야기의 일부가 되는 경험을 제공하고 싶었습니다.”초기 자금은 개인 자금으로 마련했다. 최 대표가 외부 투자를 받지 않은 이유는, 처음부터 빠른 성장보다는 내실과 지속가능성을 지키고 싶었기 때문이다. 작은 실험을 하나씩 검증하면서 차림곳간이 추구하는 철학이 흔들리지 않도록 하는 것이 중요하다고 생각했다.차림곳간은 외부 자본보다는 스스로의 역량과 브랜드 철학을 기반으로 성장하고자 한다. 최 대표는 “성장은 단순한 매출 지표가 아니라, 생산자와 소비자가 서로 신뢰를 쌓고 관계를 맺는 과정”이라며 “대신 콘텐츠 경쟁력, 운영의 효율성, 그리고 생산자와의 동반 파트너십을 통해 확장을 이어가고 있다. 차림곳간의 속도는 빠르지 않더라도, 결이 고운 성장이라는 점에서 의미가 있다”고 말했다.창업 후 최 대표는 “차림곳간 브랜드는 시작한 지 한 달 남짓이라 큰 성과를 논하기에는 이르다. 하지만 그 짧은 시간에도 보람을 느끼는 순간들이 있다”고 말했다.“무엇보다도 구상했던 브랜드가 이제 현실이 되어, 실제로 세상에 나와 움직이고 있다는 사실 자체가 큰 힘이 됩니다. 처음 콘텐츠를 공개했을 때, 낯선 사람들이 그 이야기에 반응해 주고 작은 공감의 표시를 남겨주는 순간은 정말 특별했습니다. 누군가 제 생각에 귀 기울이고, 그 이야기를 좋다고 말해줄 때 보람을 크게 느낍니다. 또 혼자서 모든 것을 직접 기획하고 실행하면서 작은 부분까지 하나씩 배워가는 과정에서 성취감이 있습니다. 작은 시도라도 그것이 쌓이면 차림곳간의 토대가 될 것이고, 이 초석이 나중에 더 큰 성과로 이어질 거라는 확신이 듭니다. 그래서 지금 단계에서의 보람은, 아이디어가 현실이 되는 순간들, 그리고 공감을 시작하는 고객과의 첫 연결입니다. 비록 아주 작은 불씨지만, 그 불씨가 성장할 수 있는 가능성을 눈앞에서 확인하는 것이야말로 현재 차림곳간이 주는 가장 큰 보람이라고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “차림곳간의 목표는 세 단계로 나눌 수 있다”며 “단기적으로는 국내에서 스토리 기반 먹거리 플랫폼으로서 확고한 입지를 다지는 것”이라고 말했다.“중기적으로는 더 많은 지역 생산자와 협력하여 상생 모델을 확산시키는 데 힘쓸 것입니다. 장기적으로는 글로벌 시장으로 나아가고 싶습니다. 한국적 진정성이 담긴 먹거리 이야기를 세계에 알리는 것이 최종적인 꿈입니다. 음식은 언어와 문화를 초월해 모두가 공감할 수 있는 매개체이기 때문에, 차림곳간의 철학은 충분히 확장 가능하다고 믿습니다.”설립일 : 2023년 8월주요사업 : 생산자와 소비자 연결 기반 식품 플랫폼, 콘텐츠 기획 및 스토리텔링 마케팅성과 : 지역 생산자 다수와 파트너십 체결, 고객 커뮤니티 형성과 높은 재구매율 확보이진호 기자 jinho2323@hankyung.com