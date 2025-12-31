[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 교육공간과 교육이용자를 소프트웨어로 연결하는 ‘에듀싱크’

권가원 에듀싱크 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)
전자칠판 기반 학습공간 관리 솔루션, ‘클래스보드’ 개발
경쟁력은 전자칠판의 특징을 100% 활용할 수 있다는 점
“수업 환경이 변화하고, 수업 내용이 다변화됨에 따라 하드웨어 환경은 급변했습니다. 수업의 질을 향상 시키고자 교사들은 에듀테크 도입을 원하지만, 학교 환경에 부합하면서 수업에 사용할 수 있는 소프트웨어는 현재 시장에서 매우 드뭅니다. 결국 많은 예산으로 탈바꿈한 교실 공간은 과거 수준으로 회귀하고, 그 비용만큼의 가치를 내지 못하고 있습니다.”
에듀싱크의 대표 아이템은 전자칠판 기반 학습공간 관리 솔루션, ‘클래스보드’다. 전자칠판, 학생용 태블릿, 선생님용 웹에서 판서 및 미러링 동기화 기능을 제공하고, 개별 학습 및 모둠 학습 기능을 제공한다. 행정실용 웹에서는 학생, 선생님 계정을 통합 관리하고, 전자칠판 사용량 등을 통계로 확인할 수 있다.
클래스보드의 경쟁력은 전자칠판의 특징을 100% 활용할 수 있다는 점이다. 기존의 화이트보드와 다르게 전자칠판은 판서내용을 저장, 공유, 그리고 무엇보다 수업 내용을 미리 준비할 수 있다. 기존의 전자칠판에서는 선생님들이 수업 자료를 USB로 들고 오거나 노트북을 들고와서 수업을 하는데, 클래스보드에서는 선생님이 미리 회차별 수업을 준비할 수 있으며, 이전에 사용한 판서 내용도 불러올 수 있다. 학생 태블릿과는 30대까지 미러링을 지원하며, 개별 수업 모드 등 수업 환경에 알맞는 솔루션을 제공한다.
권 대표는 기존의 네트워크를 활용해 판로를 개척하고 있다. 연말까지 학교장터와 나라장터에 소프트웨어를 등록하고자 하며, 내년 초에 열리는 교육 박람회 등에 참여해 제품을 홍보할 예정이다.
권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “교육 시장에 관심이 많던 와중, 전자칠판 솔루션 쪽에 니즈가 있다는 것을 확인했고 솔루션이 어느 정도 개발된 후 창업을 했습니다. 초기 자금은 개인 자금을 활용했으며, 예비창업패키지에 선정되어 지원금도 사용하고 있습니다. 아직 투자받지는 못했지만, 향후 글로벌 진출을 위한 투자 유치를 하고자 합니다.”
창업 후 권 대표는 “기획한 제품이 우리 의도와 맞게 활용되는 것을 현장에서 느낄 때 가장 보람이 크다”고 말했다.
에듀싱크는 권 대표와 개발총괄, 풀스택 개발자, UI/UX 디자이너까지 4명으로 구성돼 있다. 앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “국내 B2G시장 내 점유율 확보와 글로벌 진출을 하고자 한다”며 “이후에는 교육 현장에 필요한 솔루션이 또 없나 고민하고 아이템을 발굴해 내어 교육 현장을 혁신하는 회사로 계속해서 나아가고자 한다”고 말했다.
설립일 : 2025년 6월
주요사업 : 전자칠판 기반 학습공간 관리 솔루션, ‘클래스보드’
성과 : 매출 1억원, 2025 한국 전자전 참가,특허 1건 출원, 예비창업패키지 2단계 선정
이진호 기자 jinho2323@hankyung.com
