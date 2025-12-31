[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 교육공간과 교육이용자를 소프트웨어로 연결하는 ‘에듀싱크’

권가원 에듀싱크 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)



전자칠판 기반 학습공간 관리 솔루션, ‘클래스보드’ 개발

경쟁력은 전자칠판의 특징을 100% 활용할 수 있다는 점

에듀싱크는 전자칠판 기반 학습공간 관리 솔루션 ‘클래스보드’를 개발하는 기업이다. 권가원 대표(23)가 2025년 6월 설립했다.“수업 환경이 변화하고, 수업 내용이 다변화됨에 따라 하드웨어 환경은 급변했습니다. 수업의 질을 향상 시키고자 교사들은 에듀테크 도입을 원하지만, 학교 환경에 부합하면서 수업에 사용할 수 있는 소프트웨어는 현재 시장에서 매우 드뭅니다. 결국 많은 예산으로 탈바꿈한 교실 공간은 과거 수준으로 회귀하고, 그 비용만큼의 가치를 내지 못하고 있습니다.”에듀싱크의 대표 아이템은 전자칠판 기반 학습공간 관리 솔루션, ‘클래스보드’다. 전자칠판, 학생용 태블릿, 선생님용 웹에서 판서 및 미러링 동기화 기능을 제공하고, 개별 학습 및 모둠 학습 기능을 제공한다. 행정실용 웹에서는 학생, 선생님 계정을 통합 관리하고, 전자칠판 사용량 등을 통계로 확인할 수 있다.클래스보드의 경쟁력은 전자칠판의 특징을 100% 활용할 수 있다는 점이다. 기존의 화이트보드와 다르게 전자칠판은 판서내용을 저장, 공유, 그리고 무엇보다 수업 내용을 미리 준비할 수 있다. 기존의 전자칠판에서는 선생님들이 수업 자료를 USB로 들고 오거나 노트북을 들고와서 수업을 하는데, 클래스보드에서는 선생님이 미리 회차별 수업을 준비할 수 있으며, 이전에 사용한 판서 내용도 불러올 수 있다. 학생 태블릿과는 30대까지 미러링을 지원하며, 개별 수업 모드 등 수업 환경에 알맞는 솔루션을 제공한다.권 대표는 기존의 네트워크를 활용해 판로를 개척하고 있다. 연말까지 학교장터와 나라장터에 소프트웨어를 등록하고자 하며, 내년 초에 열리는 교육 박람회 등에 참여해 제품을 홍보할 예정이다.권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “교육 시장에 관심이 많던 와중, 전자칠판 솔루션 쪽에 니즈가 있다는 것을 확인했고 솔루션이 어느 정도 개발된 후 창업을 했습니다. 초기 자금은 개인 자금을 활용했으며, 예비창업패키지에 선정되어 지원금도 사용하고 있습니다. 아직 투자받지는 못했지만, 향후 글로벌 진출을 위한 투자 유치를 하고자 합니다.”창업 후 권 대표는 “기획한 제품이 우리 의도와 맞게 활용되는 것을 현장에서 느낄 때 가장 보람이 크다”고 말했다.에듀싱크는 권 대표와 개발총괄, 풀스택 개발자, UI/UX 디자이너까지 4명으로 구성돼 있다. 앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “국내 B2G시장 내 점유율 확보와 글로벌 진출을 하고자 한다”며 “이후에는 교육 현장에 필요한 솔루션이 또 없나 고민하고 아이템을 발굴해 내어 교육 현장을 혁신하는 회사로 계속해서 나아가고자 한다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com