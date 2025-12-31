[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 고객사에서 원하는 제품 개발을 위한 맞춤형 향기 솔루션 및 제품을 제공하는 스타트업 ‘연향’

변종희 연향 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)



연향은 식품의 맛과 향을 구현하는 기술을 바탕으로, 고객사에서 원하는 제품 개발을 위한 맞춤형 향기 솔루션을 제공하는 기업이다. 변종희 대표(34)가 2023년 4월에 설립했다.“우리는 단순한 향기 솔루션 제공을 넘어, 고도화된 기술력과 연향만의 감각으로 고객이 원하는 맛과 향의 본질을 디자인하여 고객사의 제품에 차별화된 가치를 제공합니다. 이와 더불어 연향의 철학과 기술을 집약해 탄생시킨 프리미엄 티 브랜드 에르메틱 아트(hermètic art)를 선보였습니다. 연금술을 뜻하는 에르메틱 아트는, 중세 유럽의 연금술적 철학과 예술이 깃들어있는 타로카드에서 영감을 받아 제품을 개발하고 고객들에게 향기의 여정과 일상의 여유를 선물하고 있습니다."대표 아이템은 프리미엄 블렌드 티 ‘에르메틱 아트’다. 에르메틱 아트는 홍차가 가진 고유의 풍미와 가장 잘 어울리는 맛과 향을 구현하여 고급스러우면서도 우아한 맛의 블렌드 티로 개발했다. 일반적으로 느껴지는 홍차의 떫은맛을 획기적으로 감소시켜 차를 즐기지 않던 사람들도 편하게 즐길 수 있다. 특히 커피보다 카페인이 30%정도로 적게 들어있어 카페인 부작용을 피하면서 커피 대신 맛있게 먹을 수 있는 차로 적합하다.에르메틱 아트는 차와 가장 조화로운 향과 맛을 구현하는 연향의 독자적인 기술력으로 개발된 제품이다. 차를 우려내기 전 홍차 샤쉐를 뜯는 순간부터 차를 마시고 난 뒤의 은은한 후미까지 호화스러운 향기의 여정을 선사한다. 더불어 수용화된 원료만을 사용하여 기름이 뜨지 않고 홍차의 맑고 수려한 수색을 자랑하며 차 본연의 아름다움을 더욱 더 강조한다.“세심하게 개발된 제품인 만큼, 다양한 레시피에도 유연하게 적용할 수 있도록 개발되었습니다. 자신의 취향에 맞게 탄산수나 밀크티, 하이볼 등 다양한 레시피로 자신만의 특별한 차를 만들 수 있어 이러한 확장성은 에르메틱 아트가 제공하는 또 다른 경험의 선물입니다.”변 대표는 고객과 직접 소통하며 맛과 향기의 경험을 공유하는 것에 집중하고 있다. 따라서 오프라인 전시회 및 팝업스토어를 통해 고객들이 직접 에르메틱 아트의 제품들을 경험하고 시음 시향해 볼 수 있는 기회를 적극적으로 마련하고 있다. 더불어 카페, 사내 탕비실, 음료 제조업체를 비롯한 다양한 고정 거래처에 납품하면서 B2B시장에서도 입지를 넓히고 있다. 전문적으로 티를 판매하는 사람들에게는 차별화된 메뉴 경쟁력을 제공하고 있다.에르메틱 아트는 현재 태국에 수출 되었으며, 곧 인도에도 수출될 예정이다. 앞으로도 국내와 해외를 넘나드는 활발한 활동을 통해 전 세계인에게 연향의 철학과 기술이 담긴 향기로운 경험을 선물할 계획이다.변 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “지난 7년간 향료 회사에서 근무하며 쌓아온 전문성을 바탕으로, 고객들에게 다양한 향기의 경험을 선사하고자 연향 창업 및 에르메틱 아트 브랜드를 런칭했습니다. 오늘날 향기는 주로 향수나 디퓨저 같은 화장품 분야에 한정되어 인식되지만, 우리의 일상에서 가장 밀접한 ‘식품’에서도 풍부하고 다채로운 향기 경험이 가능하다는 것을 소개하고 싶었습니다. 먹는 즐거움을 넘어, 향기가 선사하는 감각적 경험을 제가 가진 철학과 예술관에 완벽하게 조화를 이루는 것이 차(茶)였으며, 이 차를 통하여 바쁜 현대인들에게 향긋한 여유를 선물하고자 했습니다.”창업자금은 퇴직금과 함께 한국식품클러스터진흥원, 중소기업벤처진흥원 등 다양한 지원사업을 통해 마련했다. 투자 유치에 대해서는 단순한 재무적 투자보다는 해외 유통망을 갖춘 투자자와 협력할 계획이다. 연향만의 기술력과 뛰어난 제품 경쟁력에 해외 시장 진출 역량을 더하여 빠른 시장 침투와 브랜드 가치 극대화라는 시너지를 창출하고자 한다.창업 후 변 대표는 “제품에 대한 고객의 진정한 만족을 공유해줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다. “전시회 마지막에 우리 제품이 가장 맛있고 특별하다며 구매하러 올 때, 다른 경쟁사 제품을 구매하신 분이 제품을 맛보고 경쟁사 제품을 환불하고 우리 제품을 구매할 때가 기억에 남습니다. 또한 차에 조예가 깊은 고객이 제품에 대한 감상평을 자세하게 말해주면서 차에 대한 철학을 나눈 순간도 특별했습니다. 이러한 순간들은 연향과 에르메틱 아트가 단순한 기업과 브랜드를 넘어 고객의 삶에 의미있는 경험을 선물하는 존재라는 것을 일깨워주기 때문입니다.”앞으로의 계획에 대해 변 대표는 “현재 연향은 고객의 다양한 니즈에 부응하고자 제품 라인업 확장에 집중하고 있다”며 “먼저, 카페인에 민감한 고객들을 위해 캐모마일을 활용한 무카페인 제품과 애플망고맛 제품도 곧 선보일 예정”이라고 말했다.“이러한 신제품들을 시작으로, 에르메틱 아트는 다양한 디카페인 제품과 녹차, 보이차 등 다채로운 차류로 포트폴리오를 확장하여 백화점, 호텔 등에 입점하는 것이 목표입니다. 이후에는 차에만 머물지 않고 커피, 초콜릿, 소주와 같은 식품군부터 향수, 샤쉐 등 생활용품에 이르기까지, 다양한 영역으로 향기 솔루션을 확장해 나갈 예정입니다. 연향은 고객의 일상 속 다양한 순간에 새롭고 아름다운 향기 경험을 선물하는 것을 최종 목표로 삼고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com