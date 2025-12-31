[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 광역적 지역문제를 주제로 하는 지역뉴스를 만드는 스타트업 ‘지역줌인’

박예린 지역줌인 대표(구리시 청년내일센터 입주기업)



지역을 주제로 하는 지역뉴스 만들고, 지역 문화재를 발굴해서 영상으로 제작

영상 제작 교육과 글쓰기 교육 등 미디어 교육 사업도 준비

지역줌인은 광역적 지역문제를 주제로 하는 지역뉴스를 만들고, 또 잘 알려지지 않은 지역 문화재를 발굴해서 영상으로 만드는 기업이다. 동시에 영상 제작 교육과 글쓰기 교육 등 미디어 교육 사업도 준비 중이다. 박예린 대표(23)가 2023년 9월 설립했다.“지역줌인은 한국 언론이 너무 수도권 이야기에 매몰돼 나머지 지역 이야기를 다루고 있지 않다는 문제의식에서 출발했습니다. 창업 이전부터 약 5년 동안 지역 콘텐츠를 꾸준히 만들면서 준비를 해왔습니다. 광역적 지역을 주제로 하는 지역뉴스를 만들고, 또 잘 알려지지 않은 지역 문화재를 발굴해서 영상으로 만듭니다. 동시에 영상 제작 교육과 글쓰기 교육 등 미디어 교육 사업도 준비하고 있습니다.”박 대표는 “지역 언론, 지역 콘텐츠를 이야기하면 제일 먼저 듣는 질문이 ‘어느 지역이야?’라는 것”이라며 “이 질문이 그동안 지역 언론이나 지역 콘텐츠의 한계를 규정짓는 경계였다는 생각을 한다”고 말했다.지역줌인은 두 가지 방향으로 아이템을 정하고 시청자를 설득하고 있다. 첫째로 특정 지자체의 뉴스가 아니라 여러 지자체가 동시에 해당할 만한 광역적 지역뉴스를 만드는 것이다. 두 번째, 지역의 문화유산 자원은 거의 유일하게 시청자의 저항감 없이 수도권 소식보다 더욱 관심을 끌 수 있는 소식이다. 그 외에도 시의원들이 하는 일, 지역 박물관 수장고 열어보기 등 연상적인 접근법으로 지역 이슈가 중요하다는 것을 시청자들에게 설득하려고 한다.지역줌인은 영상 제작 교육과 글쓰기 교육 등 미디어 교육 사업도 준비하고 있다. “창업하기 전 지역 시민들을 대상으로 영상 제작 교육이나 콘텐츠 비평 교육을 많이 했습니다. 지금까지 교육한 시민만 500명 이상이고, 젊은 대학생 중에는 14명이 PD로 방송사로 입사했습니다.”박 대표는 “단지 영상 제작과 관련된 기술만 중요하다고 생각하는 것은 아니다”며 “미디어 리터러시도 참 중요하다고 생각한다”고 말했다.“요즘 사람들이 점점 짧은 영상만 소비하는데, 거기다가 AI가 등장하면서 점점 독해력과 글쓰기 실력도 떨어지고 있습니다. 그런 상황에서 미디어 교육은 이 시대에 필요한 교육이 되고 있다고 생각합니다.”지역줌인의 경쟁력 뉴스 범람의 시대에 ‘지역’을 틈새시장으로 봤다는 것이다. “지역언론의 기사 상당수는 지자체의 보도자료입니다. 창업하기 전에 지자체의 잘못된 정책을 지역언론에게 제보한 적이 있습니다. 그 언론은 지자체와의 관계 때문에 비판할 수가 없다며, 제보한 정보를 다른 매체에 넘겼습니다. 그 이슈가 결국 다른 매체로 보도되긴 했지만 지역언론이 지자체를 상대로 전혀 감시의 기능을 못 한다는 것을 확인했던 순간이었습니다.”지역줌인은 문화재 콘텐츠를 다룰 때, 대부분 등록문화재를 다룬다. 등록문화재는 아직 지정문화재가 된 것은 아니지만, 미래에 국보나 보물 등 지정문화재가 될 가능성이 높은 50년 이상 된 건물이나 사람을 문화재로 등록해 두는 것이다.“대개의 등록문화재는 일제강점기 시절부터 민주화 시기에 탄생한 것인데, 지정문화재가 현재와 단절된 것과는 달리 등록문화재는 현재에도 기능을 하는 것이 많습니다. 다만 지정문화재가 아니기 때문에 덜 유명합니다. 그래서 지역줌인은 이런 장소나 사람을 먼저 소개하려고 애쓰는데, 그게 차별점이라고 할 수 있습니다.”미디어 교육의 경우 첫 번째 경쟁력은 강력한 강사진을 꼽을 수 있다. 두 번째는 영상 교육의 경우에 대부분의 경쟁사가 완성을 담보로 하지 않는데, 지역줌인은 과제를 잘 수행한다는 전제하에 90% 정도의 교육생은 영상 완성을 시킬 수 있다.“지금까지 교육받은 사람들이 대부분 스마트폰 카메라도 제대로 못 만졌지만, 그중에 영상을 완성하지 못한 사람들은 거의 없었습니다. 나중에는 영상편집 프로그램까지 어느 정도 다룰 수 있게 됐습니다.”세 번째 경쟁력은 가격이다. 대부분의 영상 교육이나 글쓰기 교육은 전문가 주도의 시장과 공공이 주도하는 시장으로 양분화되어 있다. 가격도 극단적으로 양분화된다. 8회 기준 수백만 원이 넘는 강의가 있는가 하면 거의 무료에 가까운 강의도 있다. 지역줌인은 그 사이에서 훨씬 합리적으로 가격을 책정할 예정이다.창업 후 박 대표는 “생각보다 보람을 느끼는 순간이 많다”며 “첫째는 미디어 매체 비평이 중요하다고 생각하는데 매체 비평을 통해 보람을 느꼈을 때”라고 말했다.지역줌인 멤버는 5명이다. “다들 경력이 화려한 멤버들이 있습니다. 서울대 석사 졸업자이자 해외 언론사, 방송 국제기구 및 한국 방송공공기관 출신인 임종원 PD가 전체적인 콘텐츠 기획을 맡고 있습니다. 촬영은 방송 관련 명문대인 원최영 PD가 주로 담당하고 있습니다. 방송통신위원장상을 받은 기획 전문가이자 현직 초등학교 교사인 양시준 PD, 그리고 영어, 일본어, 아랍어, 중국어에 능통한 송효빈 님이 함께하고 있습니다. 해외 경험자가 많은 까닭은 지역줌인이 장차 ‘줌인 월드’로 나아갈 것이라고 생각하고 있기 때문입니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “공동설립자인 임종원 PD가 늘 하는 말인데 인용하고 싶다”고 말했다.“2011년 6월에 북한이 동해 쪽으로 탄도미사일을 쏜 적이 있습니다. 한국에서는 서울부터 땅끝마을 해남까지 모두 해당 뉴스를 내보냈습니다. 그날 임종원PD는 미국의 워싱턴D.C.의 뉴스 뮤지움(뉴지움)에 있었는데, 미국 50개 주의 일간지에서 그 뉴스를 1면으로 내보낸 것은 3개 매체에 불과했다고 합니다. 나머지 47개 주 일간지는 자기 지역 뉴스를 1면으로 냈습니다. 수도권이 아니라 우리가 사는 기초지자체인 시, 군, 구가 더 중요합니다, 시장이나 군수, 시의원 등이 내 삶에 직접적인 영향을 줍니다. 지역이 수도권보다 중요하게 인식되는 날까지, 우리가 중요한 역할을 하길 기대합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com