메디올로지, 중기부 팁스 선정으로 해외 인슈어테크 시장 공략 강화

헬스케어 업무 자동화 AI 인프라 구축… 3억 원 규모 지원

AI 헬스케어 기업 메디올로지(대표 정설아)는 지난 2024년 12월 교보생명이 운영사로 참여한 팁스 프로그램에 선정된 데 이어, 2025년 팁스 연계 비R&D 사업에도 선정됐다. 이번 지원사업은 창업사업화와 해외마케팅 부문에 각각 최대 1.5억 원씩, 총 3억 원 규모다.메디올로지는 사용자 문진(증상·과거력·생활습관 등)을 기반으로 개인의 건강 상태를 임상 맥락에서 해석 가능한 정보로 구조화하는 헬스케어 AI 기술을 보유하고 있다. 이를 통해 축적한 기술을 바탕으로 보험과 헬스케어가 만나는 접점에서 활용 가능한 제품 확장을 추진 중이다.현재 보험업계는 '업무 자동화' 흐름에 주목하는 추세다. 특히 현장에 유입되는 비정형 입력을 표준화하고 근거 중심으로 정리해 의사결정과 실행까지 이어지게 하는 '에이전트형 업무 인프라'(입력 정규화-근거 구조화-산출물 생성-시스템 연동)에 대한 수요가 커지고 있다.이에 메디올로지는 보험 운영 플로우에서 반복적으로 발생하는 정보 처리 병목을 줄이는 데 집중하고 있다. 문서, 포털, 상담 기록 등으로 분산 유입되는 비정형 데이터를 구조화해 운영 기준에 맞춘 산출물로 전환한 뒤 기존 시스템에 연결하는 체계를 구축 중이다. 특히 의료 정보가 포함되는 구간에서는 필요한 사실관계를 근거 중심으로 정리해 판단과 문서화를 지원하며, 보험·헬스케어 운영의 다양한 업무 구간으로 모듈을 확장해 나갈 방침이다.정설아 메디올로지 대표는 "헬스케어의 경쟁력은 단순히 데이터를 쌓는 것이 아니라, 흩어진 정보를 표준화해 신뢰 가능한 판단과 실행으로 연결하는 운영 인프라를 구축하는 데서 결정된다"며 "메디올로지는 임상적으로 해석 가능한 건강 정보 구조화를 바탕으로 보험과 헬스케어를 잇는 차세대 운영 모델을 구축하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com