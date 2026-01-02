갯벌의조개, 상생지원안 세 번째 단행… 필수품목 공급가격 인하

외식 프랜차이즈 '갯벌의조개'가 전국 가맹점과의 동반 성장을 위한 세 번째 상생지원안을 추진한다고 밝혔다.2025년 하반기 2번에 걸쳐 운영한 상생지원안에 이은 2026 3차 상생지원안에는 가맹점의 비용 절감을 통한 수익성 증대를 이끌기 위해 실질적으로 지원하겠다는 본사의 고집이 담겨있다.3차 상생지원안의 핵심은 '해물육수(8kg) 공급가 인하'다. 이번 지원안 시행으로 모든 가맹점은 2026년 1월 1일 발주분부터 기존 대비 51.6% 할인된 금액으로 해물육수를 공급받을 수 있다. 기존 공급가격에서 절반 이하로 인하한 만큼, 주요 메뉴 원가율을 최대 6% 개선할 수 있으며 기존 점포 운영 원가율, 가맹점의 비용 부담을 절감하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다.업체 측은 전국 가맹점 100곳 돌파, 브랜드 성장을 목표로 전국 가맹점의 수익성을 높이고 가맹점-본사가 동반 성장할 수 있도록 불경기 속에서도 가격 인하를 단행했다고 강조했다.아울러 조개전골 전문 프랜차이즈 '갯벌의조개'는 필수품목 공급가격 산정방식을 일원화하여 인상 횟수를 연 3회에서 연 2회 이하로, 인상 폭 30%에서 10%로 변경한다. 이번 필수품목 공급가격 산정방식 일원화는 가맹점이 매장을 안정적으로 운영할 수 있는 환경을 조성하고, 가맹점이 운영 수익의 예측성을 높이는 데 도움을 주기 위해 추진됐다.갯벌의조개 관계자는 "상생지원안은 단기적인 일회성 이벤트가 아닌 동반 성장과 사업 확장을 위한 장기적 상생 전략의 일환이다. 지속적인 경기 침체, 원재료 가격 상승이 이뤄지고 있는 상황 속에서도 본사가 직접 비용을 부담해 물류비를 지원하는 것은 본사 중심 경영에서 탈피해 가맹점과 동반 성장하겠다는 의지를 보여준다. 2026년에도 운영 효율화, 품질 관리, 단가 절감, 물류 구조 개선 등 다양한 가맹점 지원책을 시행할 예정이니 많은 관심 바란다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com