스크랩(SCLAB), '클라우드 산업대상' 우수 클라우드 기업 선정

2025년 클라우드 산업대상에서 우수 클라우드 기업으로 선정된 스크랩(SCLAB)의 시상식 사진

올인원 셀프 BI(Self-BI) & AI 자동화 플랫폼 전문 기업 스크랩(SCLAB)이 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관한 '2025년 클라우드 산업대상'에서 우수 클라우드 기업으로 선정됐다.'클라우드 산업대상'은 클라우드 관련 우수 제품·서비스를 개발하거나 성공적으로 도입한 기업·기관을 발굴해 시상하는 행사다. 스크랩은 클라우드 기반(SaaS) 셀프 BI의 확산성과, AI 자동화까지 하나로 통합한 플랫폼 경쟁력을 인정받았다는 설명이다.스크랩의 핵심 제품인 ‘SCLAB Studio’는 조직 내 흩어진 데이터를 코딩 없이 연결(Data Agent)하고, 이를 바탕으로 시각화와 자동화까지 이어지는 ‘엔드 투 엔드’ 경험을 제공하는 것이 특징이다. 데이터 연결–자동화–시각화–배포를 하나의 흐름으로 묶어, 현업이 IT 의존도를 낮추고 스스로 분석·운영하는 ‘진정한 의미의 Self-BI’를 지향한다.특히 AI 챗봇 및 대화형 분석(SCLAB GPT) 영역에서는 문서와 DB를 결합한 RAG 기반 분석, 대화 입력만으로 차트를 생성하는 Text-to-Visualization 기능, 그리고 ChatGPT·Llama·Qwen·Gemma 등 멀티 LLM 지원을 제공해 업무 현장에서 활용도를 높였다는 평가다.반복 업무는 AI Agent Workflow가 맡는다. 데이터 조회부터 리포트 발송, 알림(예: Slack 연계) 등 일련의 작업을 시각적 워크플로우로 구성해 24시간 자동 실행하는 방식이다.스크랩은 SCLAB Studio를 클라우드(AWS/SaaS)와 온프레미스(On-Premise) 모두에 적용 가능한 구조로 설계했다. 보안·규정 준수가 중요한 환경에서도 유연하게 구축할 수 있도록 하이브리드 아키텍처와 Docker 기반 운영을 지원한다.또한 보안·거버넌스 측면에서 Role-Based Access Control(RBAC)과 세분화 권한(페이지/모바일/데이터 단위)을 강조해, '현업이 Self-BI를 하더라도 안심하고 쓸 수 있는 운영 체계'를 전면에 내세운다.스크랩은 해외 파트너사와의 협업을 통해 프로젝트 기반 확장을 이어가고 있다. 최근에는 파트너사(K-GlobalHub)와 함께 인도네시아 국가정보원(Badan Intelijen Negara, BIN)과 스크랩을 활용한 IT 서비스 관리(ITSM) 프로젝트 계약을 체결했다. 회사 측은 BIN이 인도네시아의 주요 정보 기관으로서 국내외 정보 수집과 분석을 담당하는 만큼, 높은 보안·운영 요건을 충족하는 데이터 운영 체계가 핵심 과제였다고 설명했다.이와 함께 스크랩은 인도네시아 주요 은행권과도 후속 프로젝트를 추진하기 위해 협의를 진행 중이다. 산업·조직별 요구사항을 프로젝트 단위로 빠르게 반영하고, 이후 SaaS로 표준화해 확산시키는 전략을 강화하겠다는 계획이다.도입 이후 운영까지 함께 책임지는 체계도 마련했다. 스크랩은 초기 구축·기술 컨설팅, 사용자 교육, 안정적 운영·기술 지원을 포함한 End-to-End 케어 프로그램을 통해 도입 장벽을 낮추고, 성공 사례를 빠르게 확장하겠다는 방침이다.진상원 스크랩 대표는 "이번 수상은 SCLAB Studio가 '셀프 BI'와 'AI 자동화'를 하나의 클라우드 경험으로 통합해, 현업 중심의 데이터 혁신을 현실로 만들고 있음을 인정받은 결과"라며 "해외 파트너 생태계와 함께 산업별 프로젝트를 확장하고, 글로벌 SaaS 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com