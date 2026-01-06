(주)에스테이트, 미래내일 일경험 지원사업 추가 운영

에듀테크 기업 (주)에스테이트는 2025년 미래내일 일경험 지원사업 운영 과정에서의 성과를 바탕으로 하반기 추가 운영을 진행했으며, 이를 통해 사업 운영 역량을 다시 한 번 입증했다.(주)에스테이트는 서울 강서구 마곡에 위치한 에듀테크 기업으로 온라인 직무교육과 일자리지원사업, 국비지원 교육 등을 제공하고 있다. 특히 2023년부터 3년 연속 미래내일 일경험 지원사업 운영기관으로 선정되며, 수도권을 중심으로 한 직무 맞춤형 인턴십 운영과 참여기업 모집, 청년 교육·관리까지 전 과정을 아우르는 운영체계를 구축해 왔다.에스테이트는 이러한 누적된 운영 경험을 토대로 2025년 하반기 추가 운영을 수행했다. 직무 적합성과 참여 지속 가능성을 고려한 운영을 통해 참여청년은 참여기업과 연계된 현장 중심 일경험 프로그램에 참여했으며, 실무 이해도를 높일 수 있는 직무 중심 프로그램을 통해 현장 경험을 축적했다.추가 운영 과정에서도 에스테이트는 참여기업 관리, 청년 밀착 상담, 운영 전반에 대한 점검을 병행하며 안정적인 사업 운영에 집중했다. 이를 통해 참여청년이 단순 체험을 넘어 실제 직무 역량을 강화할 수 있도록 지원했으며, 현장 적응력과 취업 경쟁력 제고에 기여했다는 평가다.에스테이트 송세환 대표이사는 "하반기 추가 운영을 통해 축적한 경험을 바탕으로, 2026년에도 사업 운영 전반의 품질을 지속적으로 고도화해 청년에게 실질적인 도움이 되는 일경험 기회를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 미래내일 일경험 지원사업 참여기업 및 참여청년 신청과 관련한 자세한 사항은 미래내일 일경험 지원사업 운영기관 에스테이트를 통해 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com