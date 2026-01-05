(주)웰아이피에스, ‘테크페스트 베트남 2025’ 통해 50만 달러 규모 글로벌 성과 견인

- 김명규 대표 “현지 실증형 프로그램으로 충남 지역 창업기업의 베트남 판로 개척 완수”

- 씨에스컴퍼니 50만 불 구매계약 등 가시적 성과 창출하며 글로벌 액셀러레이팅 역량 입증

- 베트남 NSSC와 협력해 ‘베트남 대기업-한국 스타트업’ 간 공동 R&D 및 PoC 프로그램 확대 추진

글로벌 창업 지원 및 기술 사업화 전문 기업 (주)웰아이피에스(대표이사 김명규)가 운영한 ‘테크페스트 베트남(TECHFEST Vietnam) 2025’ 참가 지원 프로그램이 현지에서 50만 달러 규모의 구매 계약을 성사시키는 등 독보적인 글로벌 진출 성과를 거두었다고 밝혔다.지난해 12월 12일부터 14일까지 하노이 호안끼엠 일대에서 열린 ‘테크페스트 베트남 2025’는 베트남 과학기술부(MOST)가 주최하는 현지 최대 규모의 혁신 창업 플랫폼이다.이번 컨소시엄에는 국립공주대, 단국대, 백석문화대, 한국기술교육대 충남 지역 4개 대학 창업보육센터가 엄선한 6개 유망 기업(지수켐, 아이틀스(주), 씨에스컴퍼니, 케이바이오젠(주), 농업회사법인(주)쉐어그린, (주)리나솔루션)이 참여했다.(주)웰아이피에스는 단순 전시 참가가 아닌, 현지 수요를 사전에 검증하고 실제 거래 가능성을 확인한 뒤 대면 협상으로 연결하는‘현지 실증형 시장진출 프로그램’을 운영했다. 프로그램은 글로벌 진출 역량강화 컨설팅 및 전략 도출, 온라인 시스템 구축·자료 제작, 온라인 B2B 사전 밋업, 현지 오프라인 밋업으로 구성되며, 이를 통해 참여 기업인 씨에스컴퍼니가 현지 바이어와 50만 달러(USD) 규모의 구매 계약을 체결하는 쾌거를 거뒀고 지수켐은 현지 파트너사와 글로벌 업무협약(MOU)을 체결하며 동남아 시장 진출의 교두보를 마련했다.또한 아이틀스(주)와 농업회사법인(주)쉐어그린은 현지 투자자 대상 IR 피칭을 통해 차별화된 기술력을 선보이며 현지 투자 유치 가능성을 확인했다.(주)웰아이피에스 김명규 대표는 “이번 성과는 베트남 시장의 특수성을 고려해 단순 홍보가 아닌 ‘실제 거래’와 ‘현지 실증’에 초점을 맞춘 맞춤형 전략의 결과”라며, “향후 베트남 국가창업지원센터(NSSC)와의 긴밀한 파트너십을 통해 베트남 대기업과 한국 스타트업 간의 공동 R&D 및 PoC(기술실증) 프로그램을 본격적으로 확대함으로써, 우리 기업들이 베트남 시장에 실질적으로 안착할 수 있는 글로벌 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.한편, (주)웰아이피에스는 이번 테크페스트 베트남 2025에서 검증한‘현지 수요 검증–거래 가능성 확인–대면 협상 연계’ 기반의 현지 실증형 시장진출 운영 모델을 고도화해, 글로벌 진출 역량강화 컨설팅부터 온라인 시스템·자료 제작, 온라인 B2B 사전 밋업, 현지 오프라인 밋업까지 연계 지원하는 전문 액셀러레이팅 프로그램을 지속적으로 선보일 예정이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com