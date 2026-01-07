엘리스스쿨, 온라인 코딩파티 공로상 수상

초·중·고 수업 현장 활용 가능한 실습 중심 AI·SW 교육 콘텐츠 제공

3만5천여 명 학생·교원 참여, 목표 대비 105% 달성

공교육 AI 교육 솔루션 브랜드 ‘엘리스스쿨’을 운영하는 엘리스그룹은 교육부와 과학기술정보통신부가 추진하고, 한국과학창의재단이 주관하는 ‘온라인 코딩파티’에서 공로상을 수상했다고 7일 밝혔다.엘리스스쿨은 2022년부터 온라인 코딩파티에 꾸준히 참여하며 초·중등 학생을 위한 실습형 AI·SW 교육 콘텐츠를 제공한 공로를 인정받아 참여 기업 중 유일하게 공로상을 수상했다.엘리스스쿨은 2025년 시즌1과 시즌2로 나누어 진행된 ‘온라인 코딩파티’ 기간 동안 초·중·고 학생과 교원이 참여할 수 있는 AI·SW 학습 환경을 구축했다. 그 결과, 총 35,575명의 학생과 교원이 프로그램에 참여해 사업계획상 목표 인원인 34,000명 대비 약 105%를 달성했다.이번 온라인 코딩파티를 통해 엘리스스쿨은 ‘스크래치와 함께 공부하는 AI’, ‘파이썬으로 떠나는 헬로빗의 당근 수집 여행’, ‘체셔의 퀴즈’, ‘엔트리로 만드는 교과세상’, ‘AI탐험대’ 등 학교 수업 현장에서 활용할 수 있는 다양한 AI·SW 교육 콘텐츠를 제공했다.수준별·주제별 실습 콘텐츠를 폭넓게 제공한 결과, 데이터 분석과 인공지능 과정은 과학고와 특성화고에서 높은 활용도를 보였다. 또한 초·중등 학교에서는 자율학습, 방과후 수업, 동아리 활동 등 다양한 교육 활동에 엘리스스쿨 콘텐츠를 적극 활용했다.김재원 엘리스그룹 대표는 “엘리스스쿨은 수업과 방과후 활동 등 학교 현장에서 실제로 활용되는 AI 교육을 목표로 2022년부터 온라인 코딩파티에 참여해왔다”며, “3만5천 명 이상의 학생과 교원 참여를 통해 실습 중심 AI 교육에 대한 현장의 수요를 확인할 수 있었다”고 전했다. 이어 “앞으로도 공교육 현장과 함께 성장하는 AI 교육 솔루션으로서 역할을 강화해 AI 시대에 필요한 인재 양성에 기여하겠다”고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com