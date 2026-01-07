[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 디지털 변조기술을 사용한 엣지 AI 기반 레이더와 비전 융합 인지센서로 보안과 안전의 가치를 제공하는 기업 ‘에이센텍’

주성진 에이센텍 대표



-24GHz/60GHz 대역의 모빌리티용 레이더센서 개발 완료

-디지털 변조기술로 신호간섭방지 및 해킹방지 기능을 가지고 있어

“디지털 변조기술로 신호간섭방지 및 해킹방지 기능을 가진 모빌리티용 중거리 검지 레이더센서 개발을 완료하였고 KC인증을 취득하였습니다. 현재는 76~81GHz 대역에서 디지털 변조기술을 사용한 엣지 AI 기반 레이더와 비전 융합 인지센서를 개발하고 있습니다.”에이센텍의 차별화된 기술인 디지털 변조방식 레이더와 객체 인지 및 시각적 매핑의 장점이 있는 비전센서 융합을 비롯한 첨단 인지센서 기술과 서비스로 미래 모빌리티 시장을 선도하고자 하는 기업이다. 주성진 대표(54)가 2022년 3월에 설립했다.“대부분의 핵심 기능을 시스템반도체 상에서 설계 및 구현하고 있는데 시스템반도체 상에서 OpenVINO 기반 엣지 AI를 구현하고 있습니다. 특히 하드웨어적으로 Tensor 블록을 내장하고 있어 빠른 학습 및 인지알고리즘 처리가 가능합니다. 또한 저전력 설계를 통하여 소비전력을 경쟁사 대비 약 30~40% 정도 낮추었는데 이는 탄소 저감의 효과가 있습니다.”주 대표는 영국 University of Surrey에서 전자공학(석사 : Master of Engineering)을 공부하고 2004년 귀국해서 한·러공동기술연구개발사업의 일환으로 러시아 군 레이더 기술을 이전받는 것을 시작으로 약 20년 이상 레이더센서 개발 및 사업화에 종사하고 있다.에이센텍은 ‘Advanced Sensor Technology’의 줄인 표현이다. 에이센텍은 지속해서 센서의 첨단 고도화가 필요한 시장에서 시장의 Needs에 빠르게 대응해 고객을 만족시키는 제품을 공급하고자 기술개발과 제품화에 노력을 기울이고 있다. 주 대표는 “에이센텍은 ‘Be Good’이라는 경영 가치를 두고 있는데 ‘Good’은 ‘선하다’, ‘좋다’라는 뜻이 있는가 하면 ‘능숙하다’, ‘잘한다’라는 의미도 담겨 있다”며 “고객과 시장에 좋은 기업이면서도 탁월한 기업이 되고자 노력하고 있다”고 말했다.에이센텍의 주요 아이템은 모빌리티용 디지털 변조방식 레이더센서다. “모빌리티용 인지센서로서 신호간섭 방지 및 해킹방지의 장점이 가장 큰 경쟁력입니다. 또한 저전력 설계를 통한 경쟁사 대비 낮은 소비전력을 가지기 때문에 탄소 감소 효과가 있는 장점이 있습니다, 특히 자체 HW 설계 기술과 인지센서 신호처리 기술들을 보유하고 있기 때문에 고객들의 필요에 따른 커스터마이징 제품화가 가능합니다.”에이센텍은 해외 시장 진출을 위해 2025년 10월 미국 특허출원을 완료했다. 2025년 11월 일본 TIB와 CIC등을 방문해서 일본 시장진출에 대한 가능성을 확인했으며, 2026년에는 Continental 등 글로벌 부품사들과 OI(Open Innivation)를 추진할 계획이다.“OI를 통해서 POC를 진행하고 이를 바탕으로 시장 진입을 하려고 합니다. 또한 에이센텍은 Nvidia Inception에 선정되었습니다. Nvidia가 보유한 자원을 활용할 수 있게 되었고 글로벌 VC들과의 네트워킹 가질 수 있게 되어 향후 글로벌 시장 진출에 도움이 될거라 생각합니다.”에이센텍은 2025년 10월에 SEED 단계 투자유치를 완료했다. 총 투자금은 1억9000만원이다. 내년 상반기에 Pre-A 투자를 유치하고 연말까지 Series A 단계 30~50억 원 투자유치를 진행할 계획이다. 올해 팁스 R&D 에 선정되었으며 IR 경진대회인 Inno Star Challenge에서 최우수상을 받았다.앞으로의 계획에 대해 주 대표는 “상대적으로 진입장벽이 낮은 해외 시장 진출에 더 집중할 것”이라며 “제품 영역을 모빌리티에서 운전자케어 서비스 같은 스마트 헬스케어로 확장할 계획이다. 지속적인 성장과 경쟁력을 강화하기 위해 Series A 단계 투자유치를 진행할 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com