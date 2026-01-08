[도봉구청년창업센터 입주기업] ㈜풀씨오믹스, DesignPathway 플랫폼으로 데이터 바우처 지원사업 공급기업 선정

도봉구청년창업센터 입주기업 풀씨오믹스(Fullseeomics, 대표 김재관)은 지난 1월 5일에 자사의 DesignPathway 플랫폼이 데이터 바우처 지원사업 공급기업으로 선정되었다고 밝혔다.이번 선정을 통해 풀씨오믹스는 바이오·의료·헬스케어 분야 중소기업 및 연구기관을 대상으로, DesignPathway 플랫폼을 활용한 오믹스 데이터 분석 및 시각화 서비스를 제공한다. 이를 통해 데이터 분석 인프라와 전문 인력이 부족한 연구 현장에서도 보다 효율적인 데이터 기반 연구 수행이 가능할 것으로 기대된다.DesignPathway는 유전체, 전사체, 단백체 등 복잡한 바이오 오믹스 데이터 연구자가 코딩이나 프로그래밍 없이 클릭만으로 데이터를 분석하고 시각화할 수 있도록 설계된 플랫폼이다. 기존의 분석 과정에서 요구되던 높은 기술 장벽을 낮춰, 연구자가 분석 환경 구축에 소요하던 시간을 줄이고 연구 설계와 해석에 집중할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.특히 사용자는 분석 목적에 따라 원하는 분석 방향과 흐름을 직관적으로 설정할 수 있으며, 분석 결과는 시각화 형태로 제공돼 데이터 해석과 결과 공유가 용이하다. 이는 반복적인 분석 작업과 시행착오를 줄여, 전체 연구 기간 단축과 생산성 향상에 기여할 수 있는 요소로 평가된다.풀씨오믹스는 이번 데이터 바우처 지원사업을 통해 단순한 분석 도구 제공을 넘어, 연구자 중심의 데이터 활용 환경을 확산시키는 데 주력할 계획이다. 실제 연구 현장에서 발생하는 다양한 요구를 반영해, 데이터 분석부터 결과 해석까지 이어지는 실무 중심 데이터 분석 지원 모델을 제시한다는 방침이다.풀씨오믹스 관계자는 “오믹스 데이터는 연구 가치가 높지만, 분석 과정이 복잡해 많은 연구자들이 진입 장벽을 느껴왔다”며 “DesignPathway는 클릭 기반 인터페이스를 통해 누구나 데이터를 다루고 연구 의사결정에 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼”이라고 설명했다.이어 “데이터 바우처 지원사업 공급기업 선정을 계기로, 다양한 연구자 및 기업과의 협업을 확대하고, 현장 피드백을 반영한 플랫폼 고도화를 통해 바이오 연구 생태계의 데이터 활용 수준을 한 단계 끌어올리는 데 기여하겠다”고 밝혔다.풀씨오믹스는 앞으로도 바이오 오믹스 데이터 분석의 접근성을 높이고, 연구자들이 보다 빠르고 정확하게 연구 성과를 도출할 수 있는 데이터 기반 연구 환경 구축에 힘쓸 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com