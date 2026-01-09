4ONEBHL, 양라운딩 플레이트 특허 취득… 전문가용 매직기 3종 출시

4ONEBHL(포원비에이치엘)은 기존 헤어 매직기의 구조적 한계를 극복하는 특허(제10 - 2583777호)를 취득하고 미용 전문가를 위한 모발손상을 줄여주는 양라운딩 플레이트 신규 라인업 3종을 선보인다고 밝혔다.4ONEBHL은 시술 목적에 맞는 도구를 찾는 디자이너와 소비자를 위해, 4ONEBHL의 특허 기술이 적용된 다양한 모델을 제시하고 있다.손상모와 볼륨 시술 시에는 '뿌리 볼륨 & 미디움 매직기'가 사용에 적합하다. 해당 제품은 특허 받은 양라운딩 플레이트를 적용하여 모발 끝이 플레이트 모서리에 닿지 않아 자국이 남지 않는 것이 특징이다. 양라운딩 플레이트가 기존 매직기의 문제가 되는 매직기 자국, 모발 꺾임 자국, 모발 끝 손상을 해결 했으며 중앙에 열을 집중하고 플레이트 양쪽 끝이 닿지 않는다. 잦은 시술로 손상된 모발에 자연스러운 C컬 및 뿌리 볼륨 살리기에 적합하며, 사용 시 기존 매직기처럼 당기지 않고 헤어 롤 드라이 사용하듯 부드럽게 회전시키면 모발 손상 방지 효과와 윤기(Gloss)가 극대화 된다.특수 시술 및 악성 곱슬 시술을 위한 '스톤 플레이트(돌판) 매직기'는 '세라믹 스톤 플레이트(Ceramic Stone Plate)'를 탑재 하였으며 기존 플레이트보다 더 길어 작업에 용이하며 시간 단축과 열 보존율과 원적외선 방출을 제공한다. 일반 코팅판보다 열전도율이 높아 두껍고 강한 모발도 한 번의 슬라이딩으로 펴지기 때문에 흑인 모발(Afro Hair) 스트레이트, 브라질리언 케어와 강한 곱슬 교정에 적합한 제품으로, 특히 '헤어 매직시술'의 문제를 해결했다는 점이 눈길을 끈다.4ONEBHL 관계자는 "미용사의 기술과 모발 컨디션에 따라 도구 선택이 달라져야 한다"며, "모든 헤어 타입에 대응할 수 있는 시스템을 완성했다"고 발표했다.한편, 4ONEBHL 신제품 라인업은 사사키 가위 브랜드를 런칭한 김진관 대표가 영업을 담당하며, 가위영업사와의 협업을 통해 오는 1월 20일에 론칭할 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com