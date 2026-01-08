㈜에듀캔버스, 대학 자율전공학과 맞춤형 '알파지니' 진로진단 솔루션 공급 계약 체결

자율전공학과 확산에 따른 전공 탐색 수요에 대응한 맞춤형 진로진단 설계

에듀테크 전문기업 ㈜에듀캔버스는 최근 신한대학교를 대상으로 '알파지니(AlphaJini)' 진로진단 솔루션 납품·공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 전공 선택의 자율성이 높은 대학 자율전공학과 환경에 최적화된 진로진단 솔루션을 공급한다는 점에서 의미가 크다.최근 대학 교육 현장은 자율전공학과 확대와 함께 학생 스스로 전공을 탐색하고 결정해야 하는 구조로 변화하고 있다. 이에 따라 개인의 적성·흥미·역량을 객관적으로 분석하고, 이를 전공 선택 과정과 연계해 주는 체계적인 진로진단 도구에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있다.알파지니는 이러한 변화에 대응해 자율전공학과 학생을 위한 맞춤형 진로진단 설계가 가능하도록 개발된 솔루션이다. 대학 및 학과 특성에 따라 진단 문항 구성과 분석 기준을 유연하게 조정할 수 있으며, 계열·전공군별 비교 분석과 전공 간 연계 가능성 제시 등 전공 탐색 중심의 진단 결과를 제공한다. 이를 통해 학생들은 단일 전공 추천이 아닌, 자신의 성향과 강점에 기반한 전공 선택 방향성을 보다 명확히 설정할 수 있다.㈜에듀캔버스는 최근 알파지니 신규 버전 출시 이후 진단 알고리즘과 결과 해석 기능을 업그레이드하며 솔루션의 활용도를 높였다. 업그레이드된 알파지니는 학생의 진단 결과를 단순 점수나 유형으로 제시하는 데 그치지 않고, 전공 적합성에 대한 해석 중심 피드백과 전공 분석 정보를 제공해 학생 스스로 합리적인 선택을 할 수 있도록 지원한다.특히 여러 전공을 동시에 고민하는 자율전공학과 학생들을 위해 전공 후보군 비교 리포트와 진로 탐색 로드맵 기능을 강화해, 전공 선택 과정에서의 혼란을 줄이고 선택의 근거를 명확히 제시한다. 실제로 알파지니를 도입한 대학 현장에서는 학생들의 전공 탐색 이해도가 높아지고, 진로 상담의 효율성과 만족도가 함께 향상됐다는 평가가 이어지고 있다.㈜에듀캔버스 관계자는 "자율전공학과 학생들은 선택의 폭이 넓은 만큼, 객관적인 데이터 기반 진로 가이드가 무엇보다 중요하다"며 "알파지니는 대학 교육 환경과 학생 특성을 반영해 지속적으로 고도화되는 솔루션으로, 앞으로도 학생들의 전공 선택과 진로 설계를 실질적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.한편, ㈜에듀캔버스는 중·고등학교부터 대학까지 연계 가능한 AI 기반 진로·적성 진단 및 교육 솔루션을 지속적으로 개발·보급하며, 학교 현장의 진로·전공·취업 지도 고도화를 선도하는 에듀테크 기업으로 입지를 강화하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com