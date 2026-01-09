고려대학교 크림슨창업지원단이 '2025년 초기창업패키지 KU Connect X 프로그램'을 성황리에 마무리했다고 밝혔다. KU Connect X는 스타트업이 운영 과정에서 겪는 경영상의 애로사항을 해결하고, 산업·연구 전문가와의 매칭 및 네트워킹을 통해 기술 경쟁력 강화와 성장 전략 수립의 발판을 제공하는 데 초점을 둔 프로그램이다.크림슨창업지원단은 2025년 7월부터 12월까지 KU Connect X 프로그램을 통해 창업기업 지원을 매달 꾸준히 이어왔다. 투자 및 자금조달 세미나를 시작으로, 세무·노무, 지식재산권(IP) 등 법률 상담, 마케팅 및 브랜딩 강연, 인사관리 솔루션과 기술 매칭 상담 등 창업 현장에서 즉시 활용 가능한 분야를 중심으로 실무형 프로그램을 운영했다. 또한 참여기업 중 우수기업을 발굴해 투자·노무·IP 분야 심층 컨설팅을 제공하는 후속 지원도 진행 중이다.프로그램의 마지막 일정으로는 'KU Connect X 사업계획서 세미나'가 개최됐다. 세미나는 2025년 12월 26일(금) 고려대학교 파이빌99에서 진행됐으며, 2025년 초기창업패키지 창업기업 임직원이 참여했다. 이번 세미나는 KU Connect 프로그램 참여기업 및 선정기업을 대상으로 차년도 사업계획서 작성 전략을 공유하고, 기업별 사업계획서를 점검하는 자리로 마련됐다.특히 이번 세미나는 초기창업기업의 창업지원사업 평가 및 검토 경험을 보유한 전문가를 초빙해 실전 중심으로 구성됐다는 점이 특징이다. 사전에 참여기업의 궁금점을 조사한 뒤 이를 바탕으로 Q&A 시간을 운영해, 창업기업이 현장에서 겪는 고민과 애로사항을 직접 해소할 수 있도록 지원했다.고려대학교 크림슨창업지원단 이병천 단장은 "스타트업은 기술력만큼이나 운영 과정에서 마주치는 현실적인 문제를 얼마나 빠르게 해결하느냐가 성장을 한다. 크림슨창업지원단은 앞으로도 기술 경쟁력 강화를 돕는 것은 물론, 창업기업의 경영상 애로사항을 가까이에서 해결할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"며 "전문가 매칭과 맞춤형 컨설팅, 네트워킹을 통해 창업기업이 다음 단계로 도약할 수 있도록 지속적으로 성장 기반을 제공하겠다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com