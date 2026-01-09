크림슨창업지원단은 2025년 7월부터 12월까지 KU Connect X 프로그램을 통해 창업기업 지원을 매달 꾸준히 이어왔다. 투자 및 자금조달 세미나를 시작으로, 세무·노무, 지식재산권(IP) 등 법률 상담, 마케팅 및 브랜딩 강연, 인사관리 솔루션과 기술 매칭 상담 등 창업 현장에서 즉시 활용 가능한 분야를 중심으로 실무형 프로그램을 운영했다. 또한 참여기업 중 우수기업을 발굴해 투자·노무·IP 분야 심층 컨설팅을 제공하는 후속 지원도 진행 중이다.
프로그램의 마지막 일정으로는 'KU Connect X 사업계획서 세미나'가 개최됐다. 세미나는 2025년 12월 26일(금) 고려대학교 파이빌99에서 진행됐으며, 2025년 초기창업패키지 창업기업 임직원이 참여했다. 이번 세미나는 KU Connect 프로그램 참여기업 및 선정기업을 대상으로 차년도 사업계획서 작성 전략을 공유하고, 기업별 사업계획서를 점검하는 자리로 마련됐다.
특히 이번 세미나는 초기창업기업의 창업지원사업 평가 및 검토 경험을 보유한 전문가를 초빙해 실전 중심으로 구성됐다는 점이 특징이다. 사전에 참여기업의 궁금점을 조사한 뒤 이를 바탕으로 Q&A 시간을 운영해, 창업기업이 현장에서 겪는 고민과 애로사항을 직접 해소할 수 있도록 지원했다.
고려대학교 크림슨창업지원단 이병천 단장은 "스타트업은 기술력만큼이나 운영 과정에서 마주치는 현실적인 문제를 얼마나 빠르게 해결하느냐가 성장을 한다. 크림슨창업지원단은 앞으로도 기술 경쟁력 강화를 돕는 것은 물론, 창업기업의 경영상 애로사항을 가까이에서 해결할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"며 "전문가 매칭과 맞춤형 컨설팅, 네트워킹을 통해 창업기업이 다음 단계로 도약할 수 있도록 지속적으로 성장 기반을 제공하겠다"고 전했다.
한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com
