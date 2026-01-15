- 성분과 사용 경험 전반을 재정비하고 강화해 리뉴얼

- 패드 꾸미기 가능한 브랜드 모델 NCT 마크 스티커 증정 프로모션 진행

리뉴얼 원스텝 패드(사진 제공: 코스알엑스)

NCT 마크 스티커 프로모션 예시(사진 제공: 코스알엑스)

글로벌 더마 뷰티 브랜드 코스알엑스(COSRX)가 브랜드 대표 스테디셀러인 원스텝 오리지널 클리어 패드를 원스텝 오리지널 블레미쉬 모공 클리어 패드로 리뉴얼 출시한다. 이번 리뉴얼은 원스텝 패드 출시 이후 처음 진행되는 제품 리뉴얼로, 성분과 사용 경험 전반을 재정비했다.원스텝 오리지널 클리어 패드는 스킨케어 첫 단계에서 피부 결을 정돈하는 패드 케어의 개념을 국내에 본격적으로 확산시킨 제품으로, 글로벌 뷰티 어워즈 34관왕을 달성할 만큼 출시 이후 오랜 기간 패드 카테고리를 대표하는 아이템으로 자리 잡아왔다. 코스알엑스(COSRX)는 이번 리뉴얼을 통해 원스텝 패드가 지녀온 정체성과 신뢰를 유지하면서도 변화한 소비자 사용 환경과 니즈를 반영해 제품의 완성도를 한층 끌어올렸다.코스알엑스(COSRX)의 리뉴얼 원스텝 패드 라인은 피부 고민에 따라 선택할 수 있도록 블레미쉬, 카밍, 모이스처, 리프팅 총 4종으로 구성된다. 이 중 원스텝 오리지널 블레미쉬 모공 클리어 패드는 이번 리뉴얼을 통해 가장 먼저 변화된 모습을 무신사 온라인을 통해 공개하게 됐다.리뉴얼된 원스텝 오리지널 블레미쉬 모공 클리어 패드는 스킨케어 첫 단계에서 피부 결과 모공, 피지를 정돈하는 데 초점을 맞춘 제품이다. 기존 대비 패드 매수를 증량하고 원단 크기를 확대해 얼굴은 물론 바디까지 활용 가능하도록 사용 범위를 넓혔으며, 에센스 함량을 강화해 한 장만 사용해도 충분한 정돈감과 촉촉함을 느낄 수 있도록 설계했다.이번 리뉴얼에서는 성분과 처방 구성 역시 한층 강화됐다. 기존 핵심 성분이었던 흰버드나무껍질수와 BHA를 중심으로 PHA와 LHA 성분을 추가해 피부 표면부터 모공 입구까지 단계적으로 각질을 정돈할 수 있도록 설계했다. 이를 통해 보다 균형 잡힌 각질 및 모공 케어를 구현하면서도 데일리 사용을 고려한 사용감을 유지했다.여기에 징크 PCA를 더해 과도한 피지로 인한 피부 컨디션 저하를 케어하도록 했으며, 마데카소사이드, 판테놀, 판토테닉애씨드 등 진정, 보습 성분을 함께 배합해 각질 케어 후에도 피부가 편안한 상태를 유지할 수 있도록 했다.코스알엑스(COSRX) 관계자는 "이번 성분 업그레이드를 통해 각질 제거를 넘어 피부 컨디션을 첫 단계에서 안정적으로 정돈해주는 데일리 패드로서의 완성도를 높였다"고 설명했다.코스알엑스(COSRX)는 원스텝 오리지널 블레미쉬 모공 클리어 패드 리뉴얼 출시를 기념해 앞서 진행한 2025년 브랜드 모델 NCT 마크 포토카드 프로모션과 옥외 광고 캠페인에 이어 패드 꾸미기가 가능한 코스알엑스 NCT 마크 꾸꾸 스티커 세트 증정 프로모션도 함께 선보인다.스티커는 제품 패키지를 직접 꾸밀 수 있도록 제작됐으며 연구원 콘셉트, 정비공 콘셉트, 장꾸 표정 등 3종으로 구성된다.코스알엑스 NCT 마크 꾸꾸 스티커 세트 증정 프로모션은 1월 15일부터 21일까지 무신사 온라인 스토어에서 단독 진행되며, 원스텝 오리지널 블레미쉬 모공 클리어 패드 구매 시 한정수량으로 증정된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com