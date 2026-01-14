호서대 창업중심대학사업단, 전국 창업발명대전서 학생창업 성과 올려

호서대학교(총장 강일구) 창업중심대학사업단은 ‘2025년 창업중심대학 청(소)년 창업발명대전(지역창업솔버톤 대회)’에서 학생창업팀들이 본선에 진출하고 특별상을 수상하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.이번 대회는 지역 간 교육·창업 환경 격차를 해소하고, 지역대학 청년 창업가들의 사업화 역량 강화를 목적으로 마련된 전국 단위 창업 경진대회로, 호서대학교 창업중심대학사업단을 비롯해 서울대학교, 강원대학교, 부산대학교 등 다수 대학 및 창업지원기관이 공동 주관했다.이 가운데 호서대학교 COREA 창업동아리 지원을 받은 ‘이더라’ 팀은 치열한 예선을 통과해 본선에 진출했으며, 창의성과 사업화 가능성을 인정받아 ‘서울대학교 대학연대 지역인재양성 사업단장상’을 수상했다. 또한 호서대학교 재학생으로 구성된 ‘O.D.S’ 팀 역시 본선에 진출해 같은 훈격의 특별상을 수상하며, 학생창업팀의 경쟁력을 입증했다.두 팀은 대회 과정에서 전문가 멘토링과 인큐베이팅 프로그램을 통해 아이디어를 고도화하고, 사업 모델의 구체성과 시장성을 강화하는 데 주력했다. 특히 지역 문제 해결을 중심으로 한 아이디어와 팀 역량 측면에서 심사위원들로부터 긍정적인 평가를 받은 것으로 알려졌다.호서대학교 창업중심대학사업단 관계자는“이번 성과는 창업중심대학사업단의 체계적인 창업 교육과 COREA 창업동아리 지원을 통해 학생들이 실질적인 창업 역량을 키운 결과”라며, “앞으로도 학생 창업팀이 전국 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 단계별 창업 지원과 후속 연계 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.한편, 호서대학교 창업중심대학사업단 박승범 단장은 “창업중심대학 사업을 통해 지역 청년 창업가 발굴과 사업화 지원에 힘쓰고 있으며, 향후에도 전국 단위 창업 경진대회 및 실전형 프로그램과의 연계를 통해 충청권을 대표하는 창업지원 허브로서의 역할을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com