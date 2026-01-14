라이브데이터, AI 에이전트 포털 '에이전트팟(AgentPod)' 정식 출시

국내 AI 스타트업 라이브데이터가 누구나 쉽고 재미있게 사용할 수 있는 AI 에이전트 통합 플랫폼 '에이전트팟(AgentPod)'을 14일 정식 출시했다고 밝혔다. 에이전트팟은 다양한 AI 에이전트를 하나의 포털에서 제공하는 B2C 특화 서비스로, 일반 사용자들도 별도의 프롬프트 작성 없이 자연스럽게 AI 서비스를 이용할 수 있도록 설계되었다.라이브데이터에 따르면 현재 대부분의 AI 서비스는 각기 다른 가입 절차와 사용법으로 진입 장벽이 높았으나, 에이전트팟은 단일 플랫폼에서 필요한 AI 에이전트를 선택해 사용할 수 있는 통합형 UX를 갖춘 것이 특징이다.에이전트팟은 포털형 큐레이션, 한국 문화 특화 콘텐츠, 공유 기능 강화, 유연한 크레딧 과금 체계 등 사용자 친화적 설계를 핵심으로 한다. 홈 화면에서 원하는 에이전트를 바로 선택해 대화를 시작할 수 있고, 별도의 전문 지식이나 복잡한 입력 없이도 AI 응답을 얻을 수 있다.출시에 맞춰 제공되는 대표 에이전트로는 '사주 전문가'와 '타로 마스터'가 있다. '사주 전문가'는 사용자의 운세와 사주 정보를 개인별로 해석해 주며, 톤 설정 기능을 통해 친근한 설명이나 직설적 분석 등 다양한 스타일로 결과를 제공한다. '타로 마스터'는 카드 선택부터 리딩까지 체험할 수 있으며, 결과를 시각적 카드 이미지로 제공해 SNS 공유가 가능하다.특히 에이전트팟 사용자는 AI와 주고받은 대화를 공유 링크로 외부에 배포하거나, 숏폼 동영상 콘텐츠로 자동 생성해 인스타그램·틱톡 등 SNS에 업로드할 수 있다. 또한 커뮤니티 게시판과 인기 차트 기능을 통해 다른 이용자 경험을 참고하고 소통할 수 있다.과금 모델은 크레딧 기반 과금을 채택했으며, 오프라인 상담이나 체험 대비 부담을 낮춘 비용으로 사용량에 따라 유연하게 이용할 수 있다. 또한 서비스 오픈을 기념으로 신규 가입자를 대상으로 무료 크레딧도 제공된다.라이브데이터 최진형 CPO는 "AI가 이제 전문가만의 도구가 아니라 일상에서 누구나 사용하는 플랫폼으로 자리 잡아야 한다"라며 "에이전트팟을 통해 사용자 중심의 AI 경험을 확대하고, 향후 여행·교육·건강 등 다양한 분야로 확장할 것"이라고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com