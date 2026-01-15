경기 안 좋은데 돈 벌어야···대학생 10명 중 8명 "올해 알바한다"

대학생 10명 중 8명가량은 올해 아르바이트 계획이 있는 것으로 나타났다.알바천국은 지난달 대학생 1,217명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 발표했다. 응답자 중 78.8%는 2026년 아르바이트 계획을 묻는 질문에 ‘예’라고 답했다. 또한 ‘아직 모르겠다’는 14.1%에 해당했다.이들이 계획한 아르바이트 근무 시기로는 ‘이번 겨울방학’이 복수응답 기준 43.4%로 가장 높았다. ‘특정 시기 관계없음’을 선택한 인원도 39.6%에 달했다. 이어 ▲1학기(25.2%) ▲여름방학(16.2%) ▲2학기(9.0%) 순으로 응답이 많았다.올해 아르바이트 계획이 있는 대학생 29.7%는 주당 아르바이트 근무시간으로 ‘10~15시간’을 계획하는 것으로 나타났다. ‘10시간 미만’과 ‘16~20시간’도 각각 19.8%, 19.0%로 집계됐다. 주 20시간 이하로 근무를 희망하는 대학생이 총 68.5%에 달했다. 이 외에도 ▲21~25시간(8.3%) ▲26~30시간(8.2%) ▲36~40시간(6.2%) 등이 있었다.계획하는 아르바이트 업직종에 대한 조사도 이뤄졌다. 1위로는 ‘외식·음료’가 꼽혔다. 복수응답 기준 58.6%다. ▲유통·판매(32.4%) ▲서비스(29.9%) ▲문화·여가·생활(24.4%) 역시 높은 비중을 차지했다. ‘사무·회계’와 ‘교육·강사’ 업직종도 10%대로 조사됐다.아르바이트 선택 시 중요하게 여기는 요소는 ▲근무지가 가까운 알바(71.9%, 복수응답) ▲시급이 높은 알바(46.1%) ▲업무 강도가 약한 알바(30.6%) ▲복지 혜택이 좋은 알바(20.9%) 순으로 나타났다.아르바이트 희망 시급을 묻는 주관식 문항에서는 ‘10,320~10,999원’ 구간이 37.4%에 해당했다. ’11,000~11,999원’과 ‘12,000~12,999원’ 구간은 각각 27.5%, 16.2%였다.또한 지난해 아르바이트 근무 경험이 있는 대학생 887명을 대상으로 평균 시급 현황에 대한 조사도 함께 진행했다. 그중 57.6%는 2025년 최저시급에 해당하는 ‘10,030원’을 평균 시급으로 받았다고 답했다.대학생들은 아르바이트 외에도 다양한 새해 계획을 세운 것으로 나타났다. ‘자격증 공부’가 복수응답 기준 50.4%를 차지했다. 이 외에도 ▲학업 성취(49.6%) ▲진로 준비(38.8%) ▲외국어 공부(28.8%) ▲건강 관리(26.7%) ▲여행(22.1%) 순으로 답변이 이어졌다.한편 알바천국은 시즌 채용관 ‘겨울방학 알바 채용관’을 운영 중이다. ▲지역 ▲근무조건 ▲상세조건 필터 기능이 마련돼 원하는 공고를 찾기 용이하다.특히 상세조건 필터에서는 ▲고용형태 ▲학력 ▲급여 ▲복리후생 ▲우대조건 등 다양한 옵션을 선택할 수 있다. 해당 채용관은 알바천국 공식 홈페이지 또는 모바일 앱에서 이용 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com