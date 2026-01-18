오토노머스에이투지, 글로벌 자율주행 순위 7위! 韓 기업 역대 최고 기록

자율주행 스타트업 오토노머스에이투지는 글로벌 시장 조사 기관 가이드하우스(Guidehouse)가 발표한 2025년 자율주행 리더보드(Guidehouse Research Leaderboard: Automated Driving Systems)에서 세계 7위에 오르며 역대 최고 성과를 달성했다고 밝혔다.세계 4대 회계법인 PwC 공공·컨설팅 부문에서 분사해 설립된 가이드하우스는 연매출 약 8조 원 규모의 글로벌 컨설팅 기업으로, 2015년부터 전 세계 자율주행 기업들의 역량을 평가한 글로벌 유일의 자율주행 리더보드를 발표하고 있다.에이투지는 2023년 13위로 첫 진입한 데 이어 2024년 11위, 2025년 7위로 3년 연속 한국 기업으로는 유일하게 순위에 진입했다.이번 평가에서는 비전, 시장진입전략, 파트너십, 생산전략, 기술, 글로벌 확장성 등 ‘전략(Strategy)’과 영업·마케팅·유통, 제품성능, 품질·신뢰성, 포트폴리오, 가격·수익성, 지속가능성 등 ‘실행(Execution)’ 두 축을 기준으로 대상 기업들의 전반적 역량을 분석했다.올해는 글로벌 확장성(Geographic Reach)과 가격·수익성(Pricing) 항목을 강화하면서 기술 경쟁력은 물론 천문학적 자본이 필요한 자율주행 시장에서 기업들의 자생력과 생존 가능성까지 폭넓게 검증했다. 중국의 다수 기업과 미국의 죽스(Zoox)는 정보 접근의 한계로 이번 평가대상에서 제외됐다.특히 에이투지는 전략 부문에서 전체 평가 대상 기업 중 5위에 등극하는 성과를 거뒀다. 이는 리더그룹(Leaders)으로 분류된 4개 기업 외 경쟁그룹(Contenders) 가운데 최고점을 기록한 것이다. 세부항목 중에서는 ▲생산전략(Production Strategy) ▲기술(Technology) ▲글로벌 확장성이 가장 높은 점수를 받은 것으로 나타났다.가이드하우스는 에이투지가 한국의 상황을 반영한 대중교통 중심의 명확하고 독자적인 시장 진입 전략, 정부·공공기관과의 협력을 기반으로 한 실제 주행 경험, 그리고 글로벌 확장 가능성을 동시에 갖춘 기업이라고 종합 분석했다.한지형 오토노머스에이투지 대표는 “순수 국내 기술로 개발한 레벨4 자율주행차가 APEC 정상회의라는 국제무대에서 공식 자율주행을 수행한 경험이 이번 글로벌 평가에 의미 있게 반영된 것으로 본다”며 “앞으로 추진될 대규모 자율주행 실증도시 사업을 기반으로 운영 규모와 기술 고도화를 가속화해 AI 3대 강국을 향한 국가 과제에 기여하겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com