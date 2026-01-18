15년의 기록, 500번의 만남, 사진가 비두리가 기록한 생명의 온도 '500번의 동물원 탐험' 출간

- 2009년부터 대한민국 동물원 15년의 변천사를 담은 기록

- 열화상 카메라와 장노출 기법으로 포착한 ‘관찰 너머의 생명’

- 동물원이라는 공간을 통해 묻는 공존의 윤리와 인문학적 성찰

사진가 비두리(본명 박창환)가 15년 동안 전국 동물원을 500회 이상 방문하며 기록한 첫 인문 에세이 '500번의 동물원 탐험'(효형출판)이 오는 2026년 1월 25일 출간된다.이 책은 단순한 동물 사진집이나 체험기를 넘어, 우리 사회에서 ‘구경거리’로 소비되던 동물들의 개별적인 삶과 이름을 호명하며 그들의 존재 의미를 인문학적 시선으로 탐구한 보고서다. 408쪽의 묵직한 분량 속에는 저자가 직접 촬영한 90여 장의 사진과 함께, 동물원이라는 공간에 압축된 현대 사회의 모순과 생명 윤리에 대한 깊은 사유가 담겨 있다.저자 비두리는 2009년 여름, “내 사진으로 세상을 바꿀 수 있을까?”라는 질문을 품고 처음 동물원을 찾았다. 이후 15년이라는 긴 시간 동안 그는 변해가는 동물원의 풍경과 그곳에서 생을 마감하거나 새로 태어난 동물들의 역사를 묵묵히 기록했다. 세상을 떠난 한국의 마지막 북극곰 ‘통키’, 반출 논란의 중심에 섰던 침팬지 ‘관순이’, 국민적 사랑을 받은 판다 ‘푸바오’에 이르기까지, 저자의 렌즈는 동물의 외형적 귀여움이 아닌 그들이 지닌 생명 본연의 무게에 주목한다.특히 이 책에서 주목할 점은 독창적인 시각적 접근이다. 저자는 열화상 카메라를 통해 철창과 유리벽 너머 동물의 ‘체온’을 포착하며 인간과 동물이 공유하는 생명력을 시각화했다. 또한 장노출 기법을 사용하여 흐릿해진 풍경 속에서 오히려 선명하게 드러나는 동물의 존재감을 보여준다. 이러한 시도는 동물원을 단순한 관람의 장소가 아닌, 인간과 생명이 마주하고 서로를 비추는 성찰의 공간으로 치환한다.책은 ‘보다-생각하다-느끼다-묻다’의 4부 구성을 통해 독자가 자연스럽게 질문의 심연으로 들어가도록 돕는다. 저자는 동물원 폐지론이나 옹호론 중 어느 한쪽의 극단적인 주장에 치우치지 않는다. 대신 동물의 고통에 분노하는 ‘열병’과 어쩔 수 없다는 ‘냉소’ 사이에서, 끝까지 관심을 놓지 않고 지켜보는 ‘미지근하지만 단단한 체온’의 태도를 제안한다.효형출판은 “이 책은 동물원에 대한 해답을 주는 책이 아니라, 우리 곁의 생명과 어떻게 공존할 것인가를 끈질기게 묻는 책”이라며, “기억 속에서 희미해진 동물들을 다시 불러내어 생명에 대한 감각을 일깨우는 소중한 기록이 될 것”이라고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com