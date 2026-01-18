인천창조경제혁신센터, 2026년 초기창업패키지 딥테크 특화형(바이오·헬스) 창업기업 모집

초기창업패키지는 딥테크 기술을 보유한 업력 3년 이내 초기 창업기업의 사업 안정화와 성장을 지원하는 정부 대표 창업지원 사업으로, 올해는 ▲빅데이터·AI ▲로봇 ▲바이오·헬스 ▲미래모빌리티 ▲친환경·에너지 등 딥테크 5대 분야를 중심으로 총 100개사 내외를 선발한다.
이 중 인천센터는 바이오·헬스 분야 주관기관으로 30개사 내외의 창업기업을 선정해 평균 1억3천만 원(최대 1억5천만 원)의 사업화 자금과 함께 기술사업화, 투자유치, 글로벌 진출을 연계 지원할 예정이다. 인천센터는 제약·바이오 및 헬스케어 분야에 특화된 지원 역량을 바탕으로 ▲기술사업화 전략 로드맵 수립 ▲인허가·임상 컨설팅 ▲대기업 및 병원 연계 오픈이노베이션 ▲투자유치 및 글로벌 PoC 프로그램 등을 단계별로 제공한다. 특히 송도 바이오 클러스터 인프라와 연계해 기술 고도화부터 실증, 사업화까지 밀착 지원한다는 계획이다.
한편 인천센터는 창업기업의 이해도를 높이기 위해 온라인 및 오프라인 사업설명회를 개최했으며, 총 90개의 창업기업이 참여하는 등 높은 관심을 보였다.
인천센터 관계자는 “바이오·헬스 분야는 기술력뿐 아니라 임상, 인허가, 투자 연계가 중요한 영역”이라며 “인천센터는 현장 중심의 전문 지원을 통해 초기 딥테크 창업기업이 빠르게 시장에 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
2026년 초기창업패키지(딥테크 특화형) 신청은 1월 6일부터 1월 27일 16시까지 K-Startup 누리집을 통해 가능하며, 자세한 사항은 인천창조경제혁신센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이진호 기자 jinho2323@hankyung.com
