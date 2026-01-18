[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 온디바이스 AI 기반 헬스케어 솔루션 개발하는 ‘AI CUBE’

박종욱 AI CUBE 대표



디바이스 환경에 맞게 전이학습(Transfer Learning), 최적화(Optimization), 소형화

디바이스는 데이터를 이해하고 판단하는 지능형 시스템으로 발전할 수 있어

AI CUBE는 온디바이스(On-Device) AI 기술을 기반으로 생체신호 분석 및 헬스케어 AI 솔루션을 개발하는 기업이다. AI CUBE는 사람과 기술, 그리고 데이터를 유기적으로 연결하여 스스로 판단하고 대응할 수 있는 지능형 디바이스 생태계를 만들어가고 있다. 특히 저전력 환경에서도 높은 정확도를 유지하는 온디바이스 AI 기술을 중심으로, 개인 맞춤형 건강관리와 디지털 헬스케어 서비스로 확장하고 있다. 박종욱 대표(39)가 2023년 12월에 설립했다.대표 아이템은 ‘온디바이스 AI 엔진(On-Device AI Engine)’이다. 이 엔진은 다양한 AI 모델을 디바이스 환경에 맞게 전이학습(Transfer Learning), 최적화(Optimization), 소형화(Compression)하고, 최종적으로 칩에 내장(Embedding)할 수 있도록 지원하는 엔드투엔드(End-to-End) AI 개발·탑재 플랫폼이다. 이를 통해 디바이스는 단순한 측정기를 넘어, 데이터를 이해하고 판단하는 지능형 시스템으로 발전할 수 있다.이 기술은 디바이스 환경에서도 높은 정확도를 유지하며, 개인 맞춤형 건강관리와 디지털 헬스케어 서비스 구현이 가능하다. 또한 AI CUBE의 엔진은 다양한 제조사와 헬스케어 기업이 보유한 AI 모델을 손쉽게 내장형 환경에 이식·최적화할 수 있도록 설계되어, AI 기술의 실제 제품 적용과 상용화를 가속할 수 있는 구조를 갖추고 있다.AI CUBE의 가장 큰 경쟁력은 온디바이스 AI 기술의 통합성과 실현력에 있다. 첫째, 엔드투엔드(End-to-End) 구조의 완결성이다. AI CUBE의 엔진은 모델 학습에서 최적화·경량화·탑재까지 전 과정을 하나의 체계 안에서 수행할 수 있도록 설계되어 있다. 이를 통해 다양한 디바이스 환경에서도 일관된 성능과 효율성을 확보할 수 있다.둘째, 초경량화와 실시간 처리 기술이다. 클라우드 연산에 의존하지 않고, 디바이스 내부에서 데이터를 실시간 분석·예측할 수 있어 속도, 비용, 개인정보보호 측면에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있다.셋째, 적용 확장성과 호환성이 뛰어나다. AI CUBE의 엔진은 특정 제품군에 한정되지 않고, 웨어러블·스마트홈·모빌리티·의료기기 등 다양한 디바이스에 내장형 형태로 적용할 수 있도록 설계되어 있다. 기업이나 연구 기관은 자사 AI 모델을 손쉽게 이식·최적화할 수 있어, 개발 기간과 비용을 크게 줄일 수 있다.마지막으로, 데이터와 알고리즘의 융합 설계 철학(IWEAVE)이다. AI CUBE는 데이터를 단순히 처리하는 것을 넘어, 디바이스가 스스로 판단하고 대응할 수 있는 ‘지능을 엮는 구조(Weaving Intelligence)’를 지향한다. 이 철학이 기술의 근간이 되어, AI CUBE의 엔진은 다양한 산업과 환경 속에서 확장할 수 있는 지속형 지능 플랫폼으로 진화하고 있다.AI CUBE는 B2B 중심의 기술 협력 모델을 통해 판로를 확장하고 있다. 현재 다양한 헬스케어 및 전자기기 제조 기업과 협력하여 온디바이스 AI 엔진의 실증 및 상용화 프로젝트를 진행하고 있으며, 이를 통해 기술의 신뢰성과 산업 적용 가능성을 검증하고 있다. 또한 기업이 보유한 AI 모델을 실제 제품에 내장·최적화할 수 있도록 맞춤형 AI 엔진 제공 방식을 채택하고 있다. 이를 통해 고객사는 별도의 인공지능 전문 인력 없이도 AI 모델을 신속하게 제품화할 수 있으며, 하드웨어에 즉시 적용 가능한 형태로 기술을 통합할 수 있다.AI CUBE는 기술 중심의 파트너십을 기반으로, 의료·헬스케어·스마트 디바이스·모빌리티 분야의 국내외 기업과 협력 네트워크를 지속적으로 확대하고 있다. 향후에는 글로벌 시장을 대상으로 온디바이스 AI 엔진의 플랫폼화를 추진하여, 다양한 산업이 자체 데이터를 활용해 지능형 서비스를 구현할 수 있도록 지원할 계획이다.현재 AI CUBE는 자체 기술력과 정부 R&D 지원사업을 기반으로 안정적으로 운영되고 있다. 특히 온디바이스 AI 엔진의 기술 검증과 상용화 실증이 핵심 단계에 접어들면서, 다음 단계로 Seed 및 Pre-A 투자 유치를 준비하고 있다.“이번 투자 유치의 목표는 단순한 자금 확보가 아니라, AI CUBE의 온디바이스 AI 기술을 의료·헬스케어·스마트디바이스 산업 전반으로 확장하기 위한 전략적 파트너십 구축에 있습니다. 기술 고도화와 제품화, 그리고 글로벌 진출 기반을 동시에 강화할 계획입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “AI가 실제 환경에서 얼마나 효과적으로 작동하고 있는가에 대한 문제의식에서 출발했습니다. 대학에서 인공지능 연구와 교육을 진행하면서, 많은 AI 기술이 여전히 클라우드 의존적 분석 수준에 머물러 있고, 실제 현장에서는 AI 기술의 잠재력이 충분히 발휘되지 못하는 상황을 경험했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘AI를 현실로 끌어내자, 디바이스 속에 지능을 빠르게 심어야 한다’는 인식에서 출발했습니다. AI가 단순히 서버 속 데이터 분석 도구로 머무르는 것이 아니라, 모든 디바이스와 사물 속에서 즉각적으로 작동하며 스스로 판단하고 대응하는 지능형 시스템으로 진화해야 한다는 비전이었습니다. AI CUBE는 이러한 변화를 주도하기 위해 온디바이스에 지능을 심는 과정을 가속화하는 온디바이스 AI 엔진(On-Device AI Engine)을 개발하고 있습니다. AI CUBE는 단순한 소프트웨어 AI 기업이 아니라, 센서·칩·하드웨어와 결합된 ‘피지컬 AI(Physical AI)’를 실현하는 기업입니다. 이 기술은 피지컬 AI 시대의 핵심 기반으로서, 데이터를 생성하는 현장에서 곧바로 인공지능이 판단과 실행을 수행할 수 있게 합니다.”초기 자금은 교원창업 지원금을 기반으로 확보했으며, 이후 정부지원사업 및 지자체 창업지원금 등을 수행하면서 기술 검증·시제품 개발·사업화 전략 수립까지 단계적으로 추진했다. 현재는 이러한 지원성과를 바탕으로 R&D 중심의 안정적인 재투자 구조를 구축하고 있다.창업 후 박 대표는 “AI CUBE를 통해 기술이 사회적 가치로 이어지는 과정을 직접 경험할 수 있다는 점에서 큰 보람을 느끼고 있다”고 말했다. “AI가 단순히 연구나 산업적 성과에 머무는 것이 아니라, 현장에서 사람의 건강과 안전, 그리고 삶의 질을 향상하는 실질적인 도구로 작동하는 것을 확인했기 때문입니다. 또한 교수로서 연구자와 학생, 그리고 기업이 함께 참여하는 AI CUBE의 활동이 산학연이 연결된 사회적 기술 생태계로 자리 잡고 있다는 점에서도 보람을 느낍니다. AI CUBE는 앞으로도 AI 기술이 사람과 사회를 위한 방향으로 진화하도록 돕는 기업, 즉 지능을 통해 사회적 안전망과 삶의 질을 향상시키는 기업으로 성장해 나가고자 합니다.”AI CUBE는 박 대표를 포함해 총 3명으로, AI 알고리즘 및 임베디드 AI 개발자를 중심으로 온디바이스 AI 엔진의 연구·개발을 전담하고 있다.“조직은 규모는 작지만, 기술 전문성과 실행력에 기반한 민첩한 구조를 갖추고 있습니다. 필요에 따라 대학 연구진과 외부 협력 네트워크를 연계해 AI 모델링, 칩 최적화, 디바이스 검증 등 프로젝트 단위 협업 체계를 유연하게 운영하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “AI CUBE의 목표는 AI를 모든 사물과 환경 속으로 확장하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 시대의 중심 기업으로 성장하는 것”이라며 “우리는 온디바이스 AI 엔진을 기반으로, AI가 사람의 일상과 산업 현장에서 즉각적으로 판단하고 대응할 수 있는 지능형 인프라를 구현하고자 한다”고 말했다.“단기적으로는 온디바이스 AI 엔진의 상용화를 완료하고, 국내 주요 헬스케어 및 디바이스 기업과의 제품 적용 및 PoC 협력을 확대할 계획입니다. 중기적으로는 칩 기반 AI 내장 기술을 고도화하여, 스마트홈·모빌리티·산업안전 등 다양한 산업 분야로 기술을 확장하고, 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 경량 AI 플랫폼으로 자리매김하고자 합니다. 장기적으로는 ‘IWEAVE’ 철학, 모든 사물에 지능을 엮는다는 비전을 실현하며, AI 기술이 산업을 넘어 인간의 삶과 사회적 안전망을 향상시키는 기반 기술이 되도록 발전시키는 것이 우리의 목표입니다. AI CUBE는 기술과 사람, 그리고 사회를 연결하는 지속 가능한 지능 생태계를 구축해 나가겠습니다.”AI CUBE는 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com