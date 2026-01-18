[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 의료 현장 경험을 바탕으로 제품을 제조하여 판매 및 OEM 공급하는 ‘다스온’

신동군 다스온 대표



다스온은 의료 현장 경험을 바탕으로 제품을 제조하고 OEM 공급하는 회사다. 신동군 대표가 2023년 5월에 설립했다.다스온이 개발한 제품들은 국내 5대 메이저 병원과 15개 이상의 업체에서 실제로 사용되고 있다.“의료기기 업계에서 영업사원으로 시작해 기업부설연구소의 연구소장까지 약 20년 가까이 활동했습니다. 이 과정에서 의료현장에서 요구하는 것과 제조현장의 현실성에 대한 갭이 많이 크다는 것을 느꼈습니다. 이 부분을 영업사원 때는 마케팅으로, 연구소장 때는 유저가 편하게 제품 개발을 하고 만들면서 더 늦기 전에 창업에 도전하게 됐습니다.”대표 아이템은 문신 제거 시술 시 사용하는 ‘실리콘 드레이프’다. 기존 문신 제거는 레이저를 여러 번 반복 조사해야 했고, 환자는 시간이 오래 걸리고 통증과 비용 부담이 컸다. 하지만 다스온의 드레이프는 레이저 에너지를 보다 효율적으로 전달하고, 피부 손상을 최소화해 시 술 횟수를 크게 줄일 수 있도록 설계된 제품이다. 특히 실리콘의 물리적 특성과 구조 디자인을 통해 레이저 조사 효과를 극대화한 것이 핵심 기술이다.“문신 제거 시 가장 큰 단점은 시술 기간이 길고 고통이 크다는 것입니다. 하지만 타트실은 환자의 고통 시간은 줄여주고, 의료진은 편리하게 문신을 제거할 수 있습니다. 문신을 제거할 때는 레이저로 시술을 하는데 정도에 따라 다를 수는 있지만 보통 15개월 정도 잡고, 한 달에 한 번씩 시술을 받아야 합니다. 이때 레이저 조사를 하면 피부에 무조건 버블이 발생하게 되는데 버블이 발생하면 레이저가 진피층까지 도달하지 못해 이때는 시술을 종료해야 합니다.”하지만 버블이 발생한 부위에 드레이프 접착제를 바르고 실리콘 드레이프를 덮으면 버블이 사라지면서 레이저 조사를 2~3회 더 할 수 있다. 실리콘 드레이프를 덮었을 때 진피, 표피층까지 레이저 투과율을 보이면서 문신 제거 시술 기간을 짧아지고 의사는 편리하게 문신을 제거 할 수 있다는 장점이 있다.신 대표는 영업사원 시절부터 병원, 의사, 의료진들과 꾸준히 관계를 이어왔다. 이 네트워크가 지금은 가장 큰 자산이 됐다.“다스온은 화려한 마케팅보다 현장 의료진과의 신뢰를 중심으로 제품을 알리고 있습니다. 제품을 실제로 사용해 본 병원에서 다른 병원으로 입소문과 레퍼런스 확장이 자연스럽게 이루어지는 구조로 현재 국내 5대 메이저 병원에 제품이 납품 및 준비 중입니다.”다스온은 의뢰하면 허가까지 받아 다 만들어 주는 기업이라고 소문이 나면서 관련 업종의 여러 기업을 만나고 있다. 현재는 피부 재생크림이나 화장품 관련해 투자를 받아 제조 시설 설립에 총력을 다하고 있다. 또한 해외시장(중국)에서 많은 관심을 가지면서 글로벌 진출을 함께할 투자사를 찾고 있다.창업 후 신 대표는 “현장에서 ‘이 제품 덕분에 시술이 쉬워졌다’, ‘환자들이 좋아한다’ 같은 말을 들을 때다 보람을 느낀다”며 “내가 만든 제품이 단순한 상품이 아니라, 사람의 고통을 줄이고 의료진의 부담을 덜어주는 도구로 쓰인다는 것이 뿌듯하다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “요양 시장과 장례시장에 도전해 보고 싶다”고 말했다. “이 두 분야는 아직 서비스 체계와 장비가 충분히 표준화되어 있지 않은 시장입니다. 누군가는 반드시 개선해야 하는 영역이고, 저는 현장의 목소리를 제품으로 풀어내는 역할을 계속하고 싶습니다. 의료에서 시작된 우리의 기술이 돌봄과 마지막 여정까지 이어지는 제품군으로 확장되는 것이 목표입니다.”다스온은 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com