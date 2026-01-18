[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] AI 시스템을 활용해 항암제를 디자인하고 검증하여 개발하는 기업 ‘다이아블러드’

이중회 다이아블러드 대표



다이아블러드는 AI 시스템을 활용해 항암제 및 희귀질환 치료제를 디자인하고 검증하여 개발하는 기업이다. 유력한 항암제 및 희귀질환 치료제를 더 효과적이고 빠르게 개발하는 것이 특징이다. 이중회 대표가 2023년 10월에 설립했다.“KAIST에서 뇌 공학 박사를 받고, 10년 이상 뇌종양 및 췌장암에 대해 연구하고 있습니다. 최근 유력한 항암 타겟을 연구하여 그 결과를 해외 저명 논문에 게재하였고, 실제로 이를 개발하는 사업을 시작하게 되었습니다. 2019년 해외 연구팀이 오랜 시간 저 산소 유발 단백질(Hypoxia Inducible Factor 1A, HIF1A)에 대해 연구하여 노벨상을 받았습니다. 하지만, 많이 알려진 것과는 별개로 HIF1A단백질이 특수한 조건에서 발현되고 유지되어 암을 더 사납게 만든다는 것을 연구하게 되었습니다. 이런 작용을 무력화시키는 항암제를 개발하고자 합니다.”다이아블러드는 최근 관심을 받는 AI 시스템을 활용해 빠른시간내에 항암제 및 희귀질환 치료제를 디자인하고 검증하는 것이 경쟁력으로 꼽힌다.“다이아블러드는 효과적인 항암제를 개발해 좀 더 큰 제약회사에 기술이전 하는 것을 목표로 다양한 루트로 판로를 개척 중입니다. 현재 본격적으로 사업을 시작하는 단계라, 내년부터 활발하게 투자유치를 할 계획입니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “KAIST에서 박사학위를 하면서 창업을 자연스럽게 생각하게 되었던 것 같습니다. 제일 잘 할 수 있는 일을 찾은 게 치료제(Drug)를 개발하는 일입니다. 초기 자금은 초기창업패키지에 선정되어 적절하고 요긴하게 사용하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “효과적인 항암제를 개발해서 더 많은 사람이 암으로부터 치료되는 데 보탬이 되고 싶다”며 “내가 KAIST에서 받은 혜택들을 꼭 사회에 환원하는 싶은 마음”이라고 말했다.다이아블러드는 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com