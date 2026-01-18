[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 모바일 기반 치아교정 플랫폼을 개발하는 스타트업 ‘리마크’

조정래 리마크 대표



리마크는 모바일 기반 치아교정 플랫폼을 개발하는 디지털 헬스케어 스타트업으로, 조정래 대표가 2023년 3월에 설립했다. 조 대표는 미국 뉴욕에서 10년간 치아교정 전문의로 근무하며 기존 교정 시스템의 비효율과 불편함을 직접 경험했고, 이를 해결하기 위해 창업에 뛰어들었다.“전 세계에서 모인 다양한 환자들을 만날 수 있었습니다. 하지만, 뉴욕에서 진료하며 느낀 가장 큰 문제는 치아교정 치료 과정이 지나치게 복잡하고 아날로그적이라는 점이었습니다. 의료인 혹은 환자의 물리적 위치에 따라 진료 범위가 제한되는 구조 역시 많은 고민을 불러일으켰습니다. ‘더 넓고 다양한 사람에게 가치를 전달할 방법은 없을까?’라는 질문에서 리마크가 시작되었습니다.”리마크는 누구나 쉽고 편리하게 최고 수준의 치료를 받는 세상을 만들어가는 미션을 가지고, 디지털 플랫폼을 통해 환자들과 글로벌 병원들을 연결해 주고 있다. 더 나아가, 교정 치료의 전 과정을 단계별로 디지털로 관리해주는 솔루션을 구축했다. 이를 통해 환자는 보다 편리하고 접근성 높은 치료 경험을, 병원은 효율적인 치료 관리 환경을 제공받을 수 있다. 조 대표는 이를 “치아교정 치료의 디지털 전환을 실현하는 과정”이라고 설명한다.“의사로서 가장 보람을 느끼는 순간은 환자에게 좋은 의료 경험과 만족스러운 치료 결과를 전달했을 때입니다. 종종 ‘편한 뉴욕 치과의사 생활을 두고 왜 스타트업을 창업했느냐’는 질문을 받습니다. 저는 더 많은 분들이 좋은 의사를 만나고, 좋은 의료 경험을 하고, 좋은 결과를 얻을 수 있다면, 그 자체로도 충분히 도전할 가치가 있다고 생각합니다. 스타트업은 예상치 못한 난관과 문제들을 계속 마주하지만, 그 과제를 팀원들과 똘똘 뭉쳐서 하나씩 해결해 나가는 과정 속에서 또 다른 보람을 느낍니다. 기술과 시스템을 통해 더 많은 환자에게 더 좋은 경험을 전달할 수 있다면, 그 자체로 이 일에 계속 몰입해야 하는 이유가 됩니다.” 조 대표는 현재 미국 뉴욕과 중국 북경 치과의사 면허를 모두 보유하고 있으며, 약 30년간 해외에서 생활하며 쌓아온 글로벌 네트워크는 리마크의 확장 전략에도 큰 기반이 되고 있다. 앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “리마크를 더 널리 알려서 많은 사람이 쉽고 편리하게 치아교정 치료를 받는 세상이 왔으면 좋겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com