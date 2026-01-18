[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 기존 척추임플란트의 문제점을 개선 및 개발하여 제조부터 판매까지 하는 스타트업 ‘지씨’

김윤석 지씨 대표



지씨는 척추 임플란트를 제조하는 기업으로 현재 재수술 특화 추간체 고정재를 개발했다. 김윤석 대표(34)가 2023년 11월에 설립했다.대표 아이템은 ‘척추 임플란트’로, 외상이나 퇴행성 질환으로 인해 일상생활이 불가능한 환자들에게 일상생활이 가능하게 하는 수술 제품이다.지씨의 척추 임플라트는 수술을 시행 후 재수술이 필요한 환자들에게 이전 병원의 환자정보나 제품 정보가 없어도 재수술이 가능하게 하는 것이 특징이다.지씨는 이미 알고 있던 판매 에이전시 및 현직 척추 전문의에게 직접적인 영업을 통해 판로를 개척하고 있고, 신경외과학회, 정형외과학회를 통해 판매 공급처를 마련하고 있다.지씨는 기술보증기금 '기보벤처캠프 16기' 수료를 완료 하였고 '다래전략사업화센터' 주관기관 도움으로 여러 투자사와 미팅을 진행했다. 또한 이번 초기창업패키지를 통한 AC, VC미팅을 진행할 계획이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현재 우리 제품의 특장점이 재수술에 특화된 추간체 고정재 라는 점입니다. 이 사업을 하면서 환자는 점점 늘어나고 있고 사용자들의 고민은 기존 사용된 제품을 정확히 모른다는 점에 있었습니다. 현장에서 고객들이 느끼는 어려움에 대해 해결을 해주고 싶었고 나아가 임플란트 및 기구 제작으로 의료기기 발전에 이바지 하기 위해 창업하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “매일 보람을 느끼고 있다”며 “그중에 우리 회사 제품을 사용하여 환자의 상태가 호전되었을 때 가장 보람을 느낀다. 또한 우리 제품에 관심 없을 것 같았던 업체가 제품을 사용하고 난 후 지속적으로 판매해 줄 때 또한 뿌듯하다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “현재 제품인 추간체 고정재 뿐 아니라 척추임플란트의 모든 제품을 개발하는 것이 첫 번째 목표”라며 “국내 1위 의료기기 회사로 서는 것이 최종 목표다. 나아가 국내뿐 아니라 해외에도 수출할 것이고, 척추임플란트 뿐 아니라 정형용품에 사용되는 모든 의료기기를 개발할 것”이라고 말했다.지씨는 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업 기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com