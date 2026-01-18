[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 과학적 근거와 감성적 접근을 결합한 저속 노화 건강식품 개발하는 ‘카인들리바이탈’

박자람 카인들리바이탈 대표



카인들리바이탈은 20YY(20 Years Younger) 라는 브랜드를 중심으로, 저속 노화에 도움이 되는 과학적 근거와 감성적 접근을 결합한 건강식품을 개발하는 기업이다. 박자람 대표(40)가 2025년 1월에 설립했다.“카인들리바이탈은 “Live Kindly, Care Fully라는 슬로건 아래, ‘몸과 마음을 돌보는 작은 실천을 통해, 나 자신과 주변인들에게 친절을 전파하고 더 나은 세상을 만들어간다’라는 미션을 실천하고 있습니다. 나 자신에게 친절하게 대하는 ‘자기 돌봄의 첫걸음은 몸을 건강하게 만드는 것’이라는 생각으로 누구나 쉽게 실천할 수 있는 건강식품에서 출발했습니다. 그리고 장기적으로는 이러한 ‘작은 실천’이 모이고, 회사가 자체 매출로 안정화가 되면 슬로우에이징(Slow Aging)에 도움이 되는 개인별 데이터 기반의 건강관리 플랫폼으로 발전하는 것을 목표로 하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘알파CD 난각막 플러스’다. 먼저 ‘알파CD 난각막 플러스’는 체중 증가로 인한 관절 부담이라는 현실적인 문제에서 출발했다. 많은 중년 여성들은 갱년기를 거치며, 자연스레 체중이 늘게 된다. 복부 중심으로 체중이 증가하다보니, 체중 1kg만 늘어나도 무릎이나 허리에는 3kg, 5kg의 부하가 가게 되어 통증을 느낀다. 갱년기 전후 약 10년 동안 평균 8~10kg의 체중 증가가 나타나며, 이로 인한 관절 부담이 크게 증가한다. 그런데 시중에는 체중 관리용 제품과 관절 건강 제품이 각각 따로 존재할 뿐, 이 두 가지를 함께 케어할 수 있는 솔루션은 드물었다. 그래서 카이들리바이탈은 식이 지방을 흡착해 배출하는 ‘알파사이클로덱스트린(α-CD)’과 연골의 주요 구성 성분이 풍부한 ‘난각막 수용성 분말’을 과학적으로 배합했다.알파CD는 1g당 약 9g의 지방을 흡착하는 천연 식이섬유로, 체중 조절에 도움을 줄 수 있으며, 난각막에는 콘드로이친, 히알루론산, 콜라겐, 피브로넥틴 등 연골 구성에 중요한 성분이 함유되어 있다. 결과적으로 ‘알파CD 난각막 플러스’는 다이어트와 관절 건강을 동시에 관리할 수 있는 원료를 사용한 제품으로, 운동을 통한 건강 선순환을 만들 때, 몸의 부담부터 줄여주는 건강 루틴이라고 볼 수 있다.카인들리바이탈의 경쟁력은 ‘근본 원인’에 집중했다는 점이다. 많은 사람이 관절 통증이나 체형 변화를 느낄 때, 단순히 증상을 완화하는 데 집중한다. 다이어트는 체중 조절에만 집중하고, 관절 통증을 위한 건강기능 식품은 염증 완화, 통증 완화에만 집중했다. 하지만 카인들리바이탈은 그 이면에 있는 체중 증가로 인한 관절 압력 증가 그리고 통증으로 인한 운동이 어려워지면서, 운동도 쉽사리 하지 못하며 체중을 줄이기 어려운 악순환에 집중했다.“그래서 ‘알파CD 난각막 플러스’는 지방 흡착 성분(알파사이클로덱스트린)으로 체중 증가에 따른 부담을 줄이는 동시에, 연골 구성 성분(난각막 수용성 분말)으로 관절의 구조적 회복을 도울 수 있는 두 가지 원료를 배합했습니다. 즉, 단기적인 통증 완화가 아니라 몸이 스스로 균형을 되찾는 과정, 운동을 통한 체중조절이 가능하게 하는 선순환을 설계한 제품입니다.”박 대표는 카이스트에서 빅데이터 분석, AI 모델링으로 박사를 졸업했다. 분당서울대병원에서 150만명의 건강보험 의료 데이터를 직접 분석한 경험으로, 제품 개발 단계에서부터 논문과 실제 생리 메커니즘 데이터를 기반으로 원료 선택과 배합 비율을 연구했다. 이를 통해 ‘과학적 근거, 실천 가능한 루틴’이라는 균형 잡힌 접근을 실현하고 있다. 결국 ‘알파CD 난각막 플러스’의 경쟁력은 ‘보이는 문제를 덮는 제품이 아닌, 몸의 근본 회복력을 돕는 제품’이라는 철학에 있다.카인들리바이탈는 현재 쿠팡과 자사몰에서 판매 중이며, 시장 반응을 살피고 있다. 2년 이내에 아마존 등 주요 해외 이커머스 플랫폼을 중심으로도 판매 할 계획이다.“카인들리바이탈은 정부 R&D 과제와 자체 매출 중심으로 안정적으로 성장 중입니다. 향후 기능성 인증과 글로벌 시장 진출을 위한 연구개발 및 마케팅 확장을 위해 필요하다면, 투자 유치를 검토하겠지만, 당분간은 자체 매출 중심으로 갈 계획입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “원래 사람의 행동 패턴을 분석하는 데이터 과학자였고, 의료 데이터를 분석하여 질병을 예측하는 연구원이었습니다. 이후 대기업 연구소에서 AI 예측 모델링 하는 연구에 집중하다가, 최근에는 수술재활 서비스, 심폐소생술 교육 도구 등을 개발하는 스타트업에서도 연구했었습니다. 그때는 환자들의 건강 데이터를 객관적으로 바라보는 입장이었습니다. 그런데 어느 순간, 나 자신의 건강 데이터를 직접 측정하고 관리해 보는 경험하면서 관점이 완전히 바뀌었습니다. 실시간 혈당을 체크하고, 달리기와 명상을 하며 새로운 생활 루틴을 조정하며 몸의 변화를 관찰하는 과정에서 ‘데이터 속 타인’이 아니라 ‘스스로의 변화를 실험하는 나 자신’을 보게 됐습니다. 그리고 조금씩 좋아지는 내 몸을 확인할 때마다 대견함과 행복감을 느꼈습니다. 사람은 나이와 삶의 단계에 따라 몸과 마음의 변화, 그리고 건강을 실천할 수 있는 시간과 자원이 달라집니다. 이 모든 조건이 맞물릴 때 비로소 지속 가능한 실천과 변화가 생깁니다. 저는 사람들도 이 지속 가능한 실천을 해서, 변화를 느낄 수 있도록 돕고 싶어졌습니다. 왜냐하면 제가 하면서 삶의 만족도가 너무 높아졌고, 당장 저희 아이는 아직 어리지만, 나중에 조금만 크면 이걸 꼭 알려주고 싶다는 생각이 들었거든요. ‘건강이 제일 중요하다’는 말을 누구나 하지만, 진심으로 깨닫고 실천하는 시점은 사람마다 다릅니다. 그 시기를 맞이한 사람들이 삶의 변화를 조금 더 수월하게 시작할 수 있도록, 현실적이면서 따뜻한 도움을 주는 브랜드가 되고자 합니다.”창업 후 박 대표는 “고객 후기에서 ‘이 제품 덕분에 계단을 다시 편하게 오르게 됐다’, ‘엄마와 함께 챙겨 먹는다' 같은 메시지를 받을 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“저도 이전에 앱 서비스를 운영한 적이 있지만, 물리적인 제품을 만든다는 건 완전히 다른 감동이 있었습니다. 제품을 판매하고 나면, 그 반응이 바로 눈앞에서 돌아옵니다. 무엇보다 저 자신도 평소에 영양제를 즐겨 챙겨 먹는 편이라, 제가 실제로 경험한 효과와 만족감을 다른 사람들도 느낀다는 점이 정말 행복합니다. 그럴 때마다 ‘내가 만든 제품이 누군가의 몸과 마음에 긍정적인 변화를 주고 있구나’라는 확신이 듭니다. 결국 우리가 하는 일은 단순히 제품을 파는 게 아니라, 누군가의 일상 회복과 자신감 회복을 돕는 일이라고 생각합니다. 그게 계속 이 일을 해 나가는 가장 큰 이유이자 원동력입니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 슬로우에이징 전문 브랜드 20YY의 제품군 확대를 목표로 하고 있다”며 “혈당 관리, 수면, 피로 회복 등 연령 관련 기능성 카테고리로 확장할 예정”이라고 말했다. 덧붙여 “장기적으로는 개인별 건강 데이터를 기반으로 맞춤형 루틴 (식단, 건강식품, 생활 습관 등)을 제안하는 ‘슬로우에이징 리서치랩’을 구축해, 글로벌 슬로우에이징 솔루션 브랜드로 성장하고자 한다”고 말했다.카인들리바이탈은 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com