[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 골반저근 재활솔루션 전문을 개발하는 스타트업 ‘코어모션’

한희주 코어모션 대표



골반건강(pelvic health) 물리치료를 기반으로 더 많은 사람이 치료 접근성을 높여

조직강성측정과 3D 동작분석 데이터를 바탕으로 골반저근의 움직임 벡터를 분석

(주)코어모션은 골반건강(pelvic health) 물리치료를 기반으로 더 많은 사람들이 치료 접근성을 높이고, 자가관리할 수 있도록 돕는 기업이다. 한희주 대표가 2025년 3월에 설립했다.“골반건강(Pelvic health) 물리치료 분야는 국제학술적 분류로는 인체의 복부, 골반대 뿐만 아니라 배뇨배변과 성기능 등을 담당하는 골반저재활을 포함하는 전문 분야로 본래 임산부 치료 등 여성건강 영역에서 발전됐습니다. 골반저근 기능부전 문제는 전 세계 인구의 20~40%가 경험할 만큼 흔하지만 약물 수술 치료 전에 강력히 권고되는 재활치료에는 사회구조적으로 접근성이 낮은 상황이어서, 더 많은 사람들이 도움받을 수 있도록 도와야 한다고 생각하게 되었습니다.”아이템은 크게 3가지 아이템이 있는데 대표 아이템은 ‘PeriK(골반저근 재활지표 측정분석 기반 리포트 시스템 솔루션)’이다. 이는 기존에 단순 질·항문압 측정방식이 아닌, 조직강성측정과 3D 동작분석 데이터를 바탕으로 골반저근의 움직임 벡터(속도, 방향)를 분석해 모션 퀄리티, 밸런스를 도출하고 근력, 근지구력을 산출하여 골반저근 기능을 다각적으로 평가할 수 있는 시스템이다.이는 데이터셋의 분석에 따라 맞춤형 골반저근 자가 재활 운동법 리포트 도출까지 포함하는 개념으로 현재 임상시험용 제품 고도화가 진행 중이다. 또 하나는 골반저근 자가관리 기기인 ‘PhysioWand(피지오완드, 삽입형 골반저근 자가재활도구)’로, 아시아인 체형에 적합하도록 설계된 곡률과 디자인을 특징으로 하며 올해 KIMES BUSAN에서 대중에게는 처음 선보여 뜨거운 관심받았다.마지막으로 골반대의 천장관절을 타깃으로 정상 골반정렬을 보조·유지하도록 설계된 인체공학적 골반벨트인 ‘두르다(DRUDA)’ 벨트가 있고, 연내 출시를 앞두고 있다.(주)코어모션의 경쟁력은 미국 전문 골반건강 임상가 자격(CAPP-pelvic of American Physical Therapy Association)을 취득한 교육과정, 국내외 수많은 전문가와의 네트워킹 경험, 그리고 직접 관련 환자들을 치료한 대표 경험을 바탕으로 환자들에 대한 이해가 깊고 그들의 필요를 최우선 해야 한다는 개발 철학이다. 이를 바탕으로 초기부터 치료 실증과 공동 연구를 위한 대학병원 네트워크를 확보했고, IRB구축을 통해 개발 기술이 현장과 이어질 수 있었다. 이는 코어모션의 솔루션이 단순히 인체공학적 정량분석 기술기반 시스템 개발에 그치지 않고 실질적 의료 현장에 연계하여 환자 맞춤형 치료까지 가치 창출하는 선순환 고리를 확보했기 때문이다. 이로써 다양한 질환에 동반되는 배뇨·배변장애, 출산 후 여성건강 문제 등 민감한 건강 문제를 가진 누구나가 예방적 재활치료에 접근성을 높이는 아이템이 탄생한다.(주)코어모션은 2023년도 대한비뇨의학회를 시작으로 대한폐경의학회, KIMES BUSAN, REHA(홈케어,재활,복지전시회) 등 관련 전시회들을 통해 약 1000여 명에 달하는 다양한 의료·산업 관계자들을 만났다. 11월부터는 의료·산업 관계자들을 직접 만나 비즈니스 기회를 창출할 계획이다. 이번에 출시한 제품 PhysioWand(피지오완드)는 제품에 특히 관심을 보여주는 대형병원들을 시작으로, 적응증의 환자들이 찾아볼 수 있도록 교육형 컨텐츠 등을 블로그, 유튜브, SNS 채널에 게재하고 뉴스레터를 통해 자세한 정보들을 보낼 예정이다. 여기에 유럽, 중국, 태국, 홍콩, 몽골 등에서 높은 관심을 보인 B2B글로벌 바이어들과 수출논의가 진행 중이다. 국내에서는 인식과 접근성을 높이기 위해 대학병원 내 치료 도입 기획도 진행 중으로 내년부터는 본격적 운영을 할 수 있도록 목표하고 있다.(주)코어모션은 현재는 정부지원사업(딥테크 초기창업패키지, 여성창업경진대회 등)을 중심으로 연구개발 및 제품 실증 준비를 진행 중이며, 자체 매출을 높여 안정적인 성장 기반을 마련하고 있다. 2026년 상반기에는 Seed투자 라운드 유치를 계획하고 있으며, 자금은 의료기기 인증(FDA, KGMP)와 AI기반 소프트웨어 고도화, 국내 및 북미 PoC추진, 연구 및 마케팅 인력 확충에 사용할 예정이다. 대학병원 실증팀과 협업을 통해 실증 데이터를 취득하여 글로벌 스케일업을 본격적으로 추진할 토대를 마련하고자 한다.한 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “두 아이의 엄마로서 출산 과정을 통해 3도 회음부 손상을 입었습니다. 외출하기 어려울 만큼 심한 증상이 있었습니다. 출산의 과정에서 여성의 심부 골반기저근은 본래 길이의 약 300%까지 늘어나고 쉽게 손상됩니다. ‘정상적 과정’으로 여겨지는 산후 회복 과정은 제게 매우 고통스러운 기간이었고 삶의 질의 변화에 지대한 영향을 주었습니다. 전문 골반저재활을 통해 요실금은 최대 70%까지 예방이 가능하며 골반장기 탈출증을 예방할 수 있는 효과적 치료이지만, 우리나라를 포함한 대다수의 여성에게 접근성이 떨어져 치료 적기를 놓치고 삶의 질이 떨어지는 경우가 대단히 많다는 것을 체감하게 되었습니다. 높은 니즈와 적은 인프라의 간극을 해결하고자 대학병원 내 치료기획도 해보았지만, 실질적으로 연구 및 산업 영역의 구축 없이는 어려운 점을 알게 되었고, 창업을 결심하게 되었습니다. 초반에는 개인기업 창업자금 3000만원으로 시작하여 만든 시작품을 바탕으로 개인용 골반저근 관리도구 개발 아이템으로 정부지원사업에 도전, 선정되어 B2C아이템 구축을 할 수 있었고, 이후 본질적 진단기술의 진보를 통한 시스템 솔루션을 개발하게 되면서 정책자금조달 및 딥테크 초기창업패키지 선정 등을 통해 초기 창업자금을 상당 부분 마련할 수 있었습니다.”창업 후 한 대표는 “내가 만든 솔루션이 실제 환자들의 불편을 줄이고 삶의 질을 높이는 데 직접 기여한다는 점이 가장 보람차다”고 말했다. “대학병원 비뇨의학과에서 국내 최초로 골반저근 재활 치료를 도입했을 때도, 전문 골반저근 검사 및 평가를 통한 치료가 다양한 배뇨, 통증을 동반하는 비뇨·부인과 분야의 질환에서 회복되는 것을 확인했습니다. 완드사용이나 상담을 통해서 치료의 변화를 몸소 경험하는 사람들의 이야기를 들을 때 가장 높은 가치의 감사를 느낍니다. 앞으로 자사의 아이템들을 사업화, 보급하면서 더 많은 사람이 건강한 변화를 경험할 수 있도록 돕고 싶습니다.”(주)코어모션은 기술기획 담당자, 과제운영 담당자로 구성되고 한 대표가 중심이 되어 전 과정을 직접 총괄하며 사업을 추진하고 있다. “기술 완성도와 임상 근거 확보가 가장 중요하다고 판단하여, 제품의 연구개발 및 실증 기획, 의료기관 협력, 마케팅 전략 수립 등을 직접 수행해왔습니다. 2025년 말에는 기존 개인기업의 연구개발전담부서(R&D팀)을 합병하고, 치료실증팀(Clinical Validation Team)을 모집하여 2026년부터는 대학병원과 협력하여 치료모델수립과 임상실증을 동시에 수행하고자 합니다. 또한 온오프라인 채널을 통한 홍보를 담당할 영업마케팅팀(Sales & Marketing Team), 운영지원팀(Operations & Management Team)을 현재 구인 중입니다. 2026년 상반기 안에 이런 핵심 기능 조직 구성을 통해 R&D, 임상, 영업, 운영의 유기적 연계구조를 목표하고자 합니다.”앞으로의 계획에 대해 한 대표는 “단기적으로는 3년 이내 개발 중인 PeriK System을 바탕으로, 임상 실증을 통해 신뢰성 있는 데이터셋을 확보, 투자유치 및 사업 확장(Scale-up)을 위한 기반을 완성하는 것이 목표”라며 “장기적으로는 단순한 제품을 넘어 사회적 가치를 담은 재활기반 첨단기술, FemTech헬스케어 솔루션을 지속적으로 개발하고 싶다. 더 많은 사람들의 삶의 질을 높일 수 있는 가치 있는 사업을 발굴하고, 다양한 기관과 협력하여 의료와 기술, 가치가 공존하는 지속가능한 헬스케어 생태계를 만드는 데 기여하는 것이 궁극적인 목표다”라고 말했다.(주)코어모션은 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com