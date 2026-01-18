[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 건강측정 솔루션과 기능성 화장품 개발 ‘큐라힐바이오’

남한민 큐라힐바이오 대표



큐라힐바이오는 ‘건강한 습관이 과학이 될 때, 삶이 더 나아진다’는 철학 아래 바이오헬스케어 기술 기반의 실생활형 건강측정 솔루션과 기능성 화장품을 개발하는 기업이다. 남한민 대표(40)가 2023년 11월에 설립했다.대표 아이템은 두 가지가 있다. 첫 번째는 제로제로체크(ZeroZeroCheck)로, 음료 속 당 함량을 손쉽게 확인할 수 있는 휴대용 당도 테스트 키트다. 당(糖)이 얼마나 들어있는지 눈으로 직접 확인할 수 있어, 카페·학교·가정 등에서 건강관리 및 어린이 식습관 교육용으로 활용이 가능하다. 당 함량 시각화 기술을 적용해 누구나 쉽게 사용할 수 있으며, 혈당과는 별도로 음료의 ‘순수 당 첨가량’을 확인할 수 있는 점이 차별화 포인트다. 식품위생·화학분석 기반 R&D 기술로 개발되어 정확도와 안전성이 입증되었다. 향후 AI 기반 당·염도 자동 분석 솔루션으로 확장할 계획이다.두 번째는 눈편한 선크림(Eye-Friendly Sunscreen)이다. 눈이 따갑지 않은 자외선 차단제라는 새로운 시장을 개척한 제품으로, 기존 자외선 차단제의 가장 큰 불편함인 ‘눈 시림’을 완전히 해결했다. DHHB·MBBT 저자극 필터 조합과 β-Glucan, Niacinamide, 귀리추출물 등 진정 성분을 함유했고, 눈 자극 없이 강력한 SPF50+/PA++++ 차단 효과를 제공한다. 식약처 3중 기능성 인증(자외선 차단·미백·주름개선)을 완료했고, 백탁·끈적임이 없어 남성층 및 직장인층에게도 호평받고 있다.제로제로체크의 경쟁력은 ‘음료용 당도측정’이라는 새로운 시장 카테고리 개척했다는 점이다. 비전문가도 쉽게 사용할 수 있는 직관형 키트이며, 학교·병원·카페 체험형 프로그램으로 연계가 가능하다. 글로벌 식습관 관리 솔루션(AI 분석 연동)으로 확장성을 보유하고 있다.눈편한 선크림의 경쟁력은 무자극 처방으로 눈 시림이 거의 없다는 점이다. 또한 비건·FDA 원료 기반으로 글로벌 수출이 가능하며, 합리적인 가격(해외 프리미엄 대비 30~40% 저렴) 또한 경쟁력이다.큐라힐바이오는 두 가지 제품에 대해 맞춤형 마케팅을 진행 중이다. 제로제로체크는 현재 B2C(온라인몰)와 B2B(카페·학교 납품) 시장을 병행 공략 중이다. 네이버 스마트스토어·쿠팡 입점 및 체험단 마케팅을 진행하고, 카페 체인 및 학교 건강교육 프로그램 납품 추진하고 있다. 식품·카페 관련 박람회 참가해 홍보를 진행하며, 인플루언서 리뷰 콘텐츠를 확대 중이다.눈편한 선크림은 SNS 인플루언서 협업하고, 틱톡·인스타그램 체험단을 운영 중이다. KOTRA 지사화사업을 통한 필리핀·베트남 수출을 진행 중이고, 코스모프로프·K-뷰티엑스포·Artigiano in Fiera(이탈리아)에 참가할 예정이다.큐라힐바이오는 현재 자가자금과 정부지원사업(창업진흥원, 대전TP, 대덕이노폴리스, 제주대 RISE 등)을 기반으로 운영 중이다. 2026년 상반기 5억 원 규모의 Seed 투자 유치를 계획하고 있으며, 해외 인증, AI 분석 기술 고도화, 글로벌 마케팅을 위한 투자처를 모색 중이다.남 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “의료기기 R&D 경력을 바탕으로, 일상 속에서 ‘과학으로 건강을 확인할 수 있는 제품’을 만들고자 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 기술보증기금 보증 대전 서구청 Project Y 창업경진대회 수상금, 초기창업패키지(딥테크), 청년창업지원금, 정부지원사업(창업패키지·이노폴리스 사업 등)으로 확보했습니다.”창업 후 남 대표는 “제품을 직접 개발하고 소비자들이 ‘이제 아이에게 음료를 줄 때 당 함량을 먼저 본다’, ‘정말 눈이 안 따갑다’는 피드백을 줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “또한 지역 창업기업으로 성장해 자외선 차단제 240개를 취약계층에 기부하는 등 사회공헌 활동을 병행하며 기업의 책임을 실천하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 남 대표는 “2025년에는 제로제로체크 학교·카페 프로그램 상용화, 필리핀·베트남에 제품을 런칭, 2026년에는 미국 아마존 입점 및 OTC 인증 진입, 2027년에는 ‘ZeroZero’ 브랜드 라인업 확장 (당도·염도·pH 테스트 등), 2029년에는 누적 매출 100억 원 달성, 직원 30명 이상 고용을 계획하고 있다”며 “사회적 목표는 아동 비만 예방 캠페인 및 건강습관 교육 프로그램을 지속적으로 추진하는 것”이라고 말했다.큐라힐바이오는 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com