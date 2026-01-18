[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 표적단백질분해제와 항체-분해약물접합체를 개발하는 바이오텍 기업 ‘하이콘즈’

김윤정 하이콘즈 대표



하이콘즈는 소수성태그(Hydrophobic Tag) 기반의 표적단백질분해제와 이를 항체에 결합시킨 항체-분해약물접합체(Degrader-Antibody Conjugate, DAC)를 개발하는 바이오텍 기업이다. 기존 PROTAC 한계를 극복할 수 있는 E3 리가아제 비의존적 단백질 분해 플랫폼을 기반으로, 보다 효율적이고 선택적인 신약 후보를 개발하기 위해 연구를 진행하고 있다. 김윤정 대표(52)가 2024년 9월에 설립했다.대표 아이템은 ‘소수성태그를 갖는 표적단백질분해제’다. 표적단백질분해제란, 기존의 약물처럼 결합하여 억제하는 방식이 아닌 세포 내 분해시스템을 활용하여 질병의 원인이 되는 단백을 완전히 분해하는 원리를 갖는 약물이다.대표적인 표적단백질분해제로는 프로탁이 있다. 프로탁은 한쪽 끝에는 E3라이게이즈와 결합할수 있는 리간드와 다른 한쪽끝에는 타겟단백질과 결합할 수 있는 리간드를 연결한 소분자로 프로탁으로 인하여 타겟단백질과 E3라이게이즈가 가까워지면 E3라이게이즈에 의해 단백질에 유비퀴틴 표식을 붙이게 되고 프로테아좀이 이 표식을 인식하여 타겟단백질을 분해하게 된다. 하이콘즈의 소수성 태그 단백질분해제는 E3라이게이즈 리간드 대신 소수성태그를 붙여 타겟으로 하는 단백질을 분해하는 방식이다.“우리 몸에는 300여 개의 E3라이게이즈가 존재함에도 불구하고 프로탁 개발 시 사용 가능한 E3라이게이즈는 4-5종 정도로 한정적입니다. 또한 프로탁은 상대적으로 저분자 화합물보다 분자량이 크기 때문에 세포 투과성이나 이로 인한 생체이용률이 떨어지는 편입니다. 그에 반해 소수성 태그의 단백질분해제는 E3라이게이즈에 독립적이기 때문에 범용성이 높으며 상대적으로 작은 분자량으로 약물성이 높고 혈뇌장벽 등의 침투가 용이합니다.”하이콘즈는 이러한 소수성태그 단백질분해제를 분자모델링을 통하여 빠르게 디자인하는 ‘HyMAP’ 플랫폼을 갖추고 있으며 추후 항체를 연결한 항체-분해약물접합체까지 개발 가능한 플랫폼을 보유하고 있다.하이콘즈는 직접 임상을 끝까지 가져가기보다는, 플랫폼을 중심으로 기술이전과 공동개발을 통해 수익을 내는 모델을 가지고 있다. BIO USA, BIOEUROPE, JP Morgan Healthcare 등 해외 전시회 및 학회를 통하여 자사 기술을 알리고 글로벌 제약사와의 전략적 제휴를 통한 니즈파악과 현재 입주해 있는 서울바이오허브 내의 글로벌 진출프로그램을 활용하여 해외진출을 위한 발판을 마련하고자 한다.하이콘즈는 아직 외부로부터 직접적인 투자를 받은 적은 없지만, 현재 시드 단계의 투자유치를 적극적으로 진행하고 있다. 특히 당사의 핵심 기술인 E3 ligase 독립적인 단백질분해제와 항체-분해약물접합 기술은 글로벌 제약사들이 관심을 보이는 분야이기 때문에, 국내 VC 및 전략적 투자자들과의 협의도 활발히 진행 중이다. 이번 시드 투자를 통해 연구 인프라 확충과 PoC 데이터를 더욱 고도화하고, 내년에는 프리A 단계로 진입할 수 있도록 구체적인 로드맵을 준비하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현재 항암제는 1세대 독성항암제를 거쳐 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제로 발전해 왔습니다. 하지만 여전히 독성으로 인한 부작용과 내성 문제로 재발이 빈번하게 일어나며, 환자들은 여전히 큰 고통을 겪고 있습니다. 저는 이러한 한계를 근본적으로 해결하기 위해서는 전혀 다른 접근의 새로운 항암 기술이 필요하다고 생각했습니다. 그 과정에서 표적단백질분해제를 통해 내성 극복의 가능성을 보았고, 제가 보유한 ADC(항체-약물접합체) 연구 경험을 접목한다면 세계적으로도 차별화된 혁신 플랫폼을 구축할 수 있겠다는 확신이 들어 창업을 결심하게 되었습니다.”창업 자금은 개인 자금 외에도 정부 지원이 큰 도움이 되었다. 예비창업패키지와 초기창업패키지(딥테크) 프로그램을 통해 초기 연구 인프라를 마련하고, 핵심 데이터 확보와 기술 검증을 위한 기반을 구축할 수 있었다.창업 후 김 대표는 “내가 오랫동안 구상해 온 아이디어가 과제 선정을 통해 심사자와 여러 전문가로부터 인정받고 특히, 초기 데이터에서 기술적 가능성이 명확히 확인되면서, 단순한 아이디어 단계에 머물렀던 개념이 실제 성과로 이어질 수 있다는 확신을 얻었을 때 가장 보람을 느꼈다”며 “이 과정을 통해 연구가 단순한 실험을 넘어 산업적 가치로 발전할 수 있다는 가능성을 체감했고 결국 이러한 경험이 하이콘즈의 방향성을 더욱 확고히 다지는 계기가 되었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 현재 개발 중인 물질의 데이터를 조속히 확보하고, 내년 초 TIPS 프로그램 선정을 목표로 하고 있다”며 “중기적으로는 전임상 수준의 PoC 데이터를 확보해 기술의 검증 단계를 완성하고, 핵심 연구인력을 보강해 플랫폼 역량을 강화할 계획이다. 장기적으로는 소수성태그 단백질분해제 및 DAC 파이프라인을 기반으로 글로벌 빅파마와의 기술이전 및 공동개발을 추진하는 것을 최종 목표로 하고 있다”고 말했다.하이콘즈는 올해 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 선정되었다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com