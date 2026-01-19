[순천대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 미래의학을 개척하는 나노바이오엔지니어링 기업 ‘에프엠솔루션즈’

홍종욱 에프엠솔루션즈 대표



엑소좀의 안정적인 분리, 정제로 재현성과 신뢰성이 검증된 공급 시스템을 제공

세계적인 바이오파마가 주 고객이 될 것

에프엠솔루션즈는 미래의학을 선도하는 나노바이오엔지니어링 기업이다. 한양대학교에서 바이오엔지니어링 교수인 홍종욱 대표가 2019년 9월에 설립했다.“에프엠솔루션즈는 세포치료제, 유전자치료제, 리포좀이나 나노입자 등의 약물전달체가 여전히 극복하지 못한 제약과 한계를 극복하고자 합니다. 일차적으로 각광 받고 있는 생체나노입자인 엑소좀을 통한 초정밀진단과 개인맞춤의학의 길을 제시하고자 한다.에프엠솔루션의 경쟁력은 손상이나 오염이 없는 엑소좀 재현성 있는 확보다. 전 세계적으로 기존의 엑소좀을 확보하는 과정에 첫째, 작은 나노입자를 분리하는 데 가해지는 외력으로 인한 형태가 파괴되는 물리적인 손상, 둘째, 분리 과정에서 쓰이는 몇 가지 약품에 의학 화학적인 오염이 동반되는 치명적인 한계가 있다.에프엠솔루션즈는 물리적 손상이나, 화학적 오염이 없는 온전한 엑소좀을 안정적으로 재현성이 담보된 방법으로 제공한다. 엑소좀은 모든 세포가 분비하며 특히 암과 같은 병의 진단에 활용될 수 있다. 파괴되거나 오염이 되지 않은 엑소좀에 기반한 질병의 조기진단, 또 개인 맞춤의학을 위한 치료, 또 탈모 방지제 및 피부 재생의 기능성 화장품, 더하여 기능성 식품 산업에 직접적으로 기여할 수 있다.에프엠솔루션즈의 시작품은 이미 하버드의과대학 및 서울대학교 의과대학 등과의 공동연구 및 개발로 진행하였으며, 현재 시제품을 제작 중이다. 전 세계의 대학, 또 유수의 의료기관 및 국공립 연구소를 비롯한 연구기관, 바이오기업이 손상 없는 안정적 엑소좀 확보 시스템의 일차적인 고객으로 보고 있다.에프엠솔루션즈는 바이오 투자가 어려운 상황임에도 투자사 컨소시엄이 있어, 최근 seed 투자를 받게 되었다. 또한 중소벤처기업부에서 주관하는 TIPS에도 선정되어, 손상 없는 엑소좀 확보 장비의 상용화에 박차를 가하고 있다.홍 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “많은 사람에게 도움을 줄 수 있는 기술은 기술만 개발된다면 응용과 사업화가 이루어질 것으로 생각했습니다. 그러나, 기술의 개발과 훌륭한 기술이 우리 생활에 쓰여진다는 것과는 커다란 갭이 있다는 점을 알게 되었습니다. 그리하여, 새로운 중요한 기술로 미래의학과 바이오제약 산업에 기여하기 위하여 오랜 고민 끝에 창업을 어렵게 결단하게 되었습니다.”창업 후 홍 대표는 “서울경제진흥원에서 주관하는 서울혁신챌린지와 중소기업벤처부의 초기창업패키지에 선정과, 최근 seed 투자를 유치하였을 때 큰 보람을 느꼈다”며 “기업은 투자와 제품의 공급, 또 시장의 긍정적인 평가를 통하여 이익을 창출하는 선순환 구조를 통해서 성장할 수 있다고 생각한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 홍 대표는 “국내 바이오산업을 넘어 전 세계적으로 미래의학을 선도하는 기업으로 성장하고자 한다”며 “국내의 인증은 물론, 미국 FDA의 인증 등을 통하여, 국제 표준화도 이끌어, 새로운 산업과 시장을 개척하는 미래의학의 혁신기업이 되고자 한다”고 말했다.에프엠솔루션즈는 올해 순천대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 선정되었다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com