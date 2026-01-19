[순천대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 마이크로바이옴을 활용한 헬스케어 아이템을 개발하여 판매하는 ‘원더풀레이크’

박기범 원더풀레이크 대표



원더풀레이크는 마이크로바이옴을 활용한 헬스케어 아이템을 개발하여 판매하는 기업이다. 박기범 대표가 2023년 9월에 설립했다.“원더풀레이크는 바이오 헬스케어 분야의 스타트업입니다. 대한민국은 독립을 이뤄낸 자랑스러운 국가입니다. 또한 바이오 불모지에서 셀트리온 서정진 회장님과 창립멤버 5인이 불가능에 도전하여 가능을 만들어 낸, 글로벌 바이오 기업을 탄생시킨 저력이 있는 나라입니다. 회사는 제2의 셀트리온을 꿈꾸는 회사입니다.”원더풀레이크는 마이크로바이옴을 활용한 헬스케어 아이템을 개발하여 판매하고 있다. “K-BEAUTY 시장과 K-FOOD시장이 앞으로 더 성장할 것으로 예상되는데, 특히 노령화, 고령화 추세와 맞물려 건강기능 식품과 안티에이징 시장의 성장은 글로벌 트렌드라고 해도 과언이 아닙니다. 원더풀레이크는 한국의 전통 김치유래 유산균주인 락토바실러스 플란타럼 MKHA15 균주를 활용해 한국 전통 균주를 헬스케어 아이템으로 사업화하고자 합니다. 현재 덴탈케어 아이템으로 고객을 만들어가고 있으며 이러한 한국 전통 균주를 활용한 건강기능식품과 화장품 출시를 앞두고 있습니다.”원더풀레이크는 온라인 광고매체를 활용하여 구매 고객을 만들어가고 있다. 원더풀레이크는 온라인 판매 역량을 바탕으로 성장해 왔는데 상대적으로 글로벌 시장보다 내수 시장의 규모가 매우 작은 것을 감안하면 글로벌 시장으로 진출하여 판매를 확장할 경우 매출 확장 및 파급력이 상당할 것으로 예측한다.원더풀레이크는 초기 3년 이내 바이오·헬스케어 분야 스타트업 투자하는 엑셀러레이터 중심으로 투자를 유치하고자 한다. 특히 제약·바이오 스타트업 발굴 및 오픈 이노베이션 연계를 고려한 전략적 투자기관을 상대로 IR 등 적극적으로 투자를 유치하고자 한다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음에는 단순히 사업을 통해 돈을 크게 벌어보자는 생각으로 창업하게 되었습니다. 그러나 첫 번째 창업은 여러 가지 이유 끝에 실패로 돌아가게 되었습니다. 그리고 재창업을 하게 되었는데 어려움이 너무 많았습니다. 대한민국에서 재창업을 한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 특히 자금을 마련하는 것은 더더욱 어렵고 힘든 과정이었습니다. 다시 창업을 준비하며 여기까지 온 것이 기적이라고 생각합니다. 한 번의 실패 경험으로 느낀 것이 많은데 특히 스타트업은 고객의 문제를 해결하는 것에 중점을 둬야 한다고 생각합니다. 이 문제가 해결되지 않으면 사업의 지속 성장이 불가능하다고 느끼게 되었습니다. 따라서 재창업을 하면서 철저한 시장조사와 준비 끝에 해당 아이템으로 재창업하게 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “고객들이 우리 제품을 사용해 보고 만족할 때 보람을 느낀다”며 “우리 회사의 미션은 많은 사람의 건강한 내일을 만들어가는 것이며, 비전은 세계 많은 사람들의 건강과 행복을 추구하는 것”이라고 말했다.원더풀레이크는 올해 순천대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 선정되었다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com