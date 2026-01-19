[순천대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 해조류 유래 해양 바이오 뷰티 브랜드 ‘마리브’를 만드는 기업 스타트업 ‘제이그라운드’

유민주 제이그라운드 부대표



해초 성분 중심으로 해양 유래 성분이 구현한 피부 본연의 균형과 에너지를 찾는 화장품 개발

마리브는 후코테놀, 후코아신, 후코뮤신 이 3가지 해초 라인을 선보여

제이그라운드는 기초화장품 브랜드 ‘마리브’를 만드는 기업이다. 김민지 대표, 유민주 부대표가 2024년 1월에 설립했다.“제이그라운드는 2024년 1월 3명의 직장 동료가 모여 설립한 회사입니다. 처음엔 도전과 패기 그리고 자신의 능력에 대한 믿음 하나로 시작하였습니다. 경영이나 회사 운영에 관해서 미숙한 점은 많았지만 그래도 셋이서 서로 돕고 응원하면서 하나씩 해결해 나가다 보니 뷰티브랜드 ‘마리브’를 통해 첫해 연 매출 5억원을 달성하였습니다.”대표 아이템은 기초화장품 브랜드 ‘마리브’다. 마리브는 해초 성분을 중심으로 해양 유래 성분이 구현한 피부 본연의 균형과 에너지를 찾는 화장품이다.“해초는 바다의 숲이라고 불릴 만큼 바다의 무한한 생명력과 좋은 효능을 가득 담고 있습니다. 심지어 우리나라의 3면은 바다로 둘러싸여 뛰어난 효능을 가진 해양 자원들도 많이 있습니다. 해초는 식용으로는 정말 많이 활용되고 있지만 뷰티 쪽으로는 그 활용도나 인지도가 부족한 상황입니다. 이 해초에 주목해서 다양한 피부 고민을 해결하고자 합니다.”마리브는 후코테놀, 후코아신, 후코뮤신 이 3가지 해초 라인을 선보였다. 그중 후코테놀은 마리브의 대표 제품으로 해초의 후코이단과 판테놀 성분을 더한 수분 진정 라인이다. 후코테놀 해초 클리어 크림은 벌써 10차 완판이 이뤄진 수분 크림이다. 수딩 제형의 크림들은 대부분 금방 쉽게 건조해지거나 밀리는 현상의 제품이 많은데 후코테놀 크림은 지성이나 트러블있는 사람들이 쓰기 좋은 수분 가득한 진정 크림으로 제주산 3종 해초추출물(감태, 모자반, 톳)과 피부 진정성분 판테놀을 핵심으로 설계되어 여드름성 피부의 모공, 유분 감소와 피부온도 감소에 놀라운 임상시험 결과를 나타냈다.다음으로 출시된 후코아신은 미백 중심의 바디케어 라인이다. 바디워시, 바디로션이 있는데 등트러블이나 착색 같은 바디고민을 해결하는 라인으로 미백 기능성성분 나이아신아마이드를 가득 넣어 해조류 성분과의 시너지를 극대화 하였다. 이번에 새롭게 출시된 후코뮤신 라인은 제이그라운드가 개발 단계부터 많이 고민해 개발한 제품이다.“해초는 다양한 외부 자극에 자기방어를 하기 위해 몸에서 미끌미끌한 물질을 분비합니다. 이 물질이 후코이단, 뮤신 같은 우리 피부에 좋은 성분인데, 이 뮤신 성분이 대부분 달팽이나 소 같은 동물성 성분만 대부분 활용되고 있어서 제이그라운드는 이 해초유래 뮤신성분을 활용한 스킨케어제품, 뷰티이너식품을 개발하고 있습니다. 이번 딥테크 초기창업패키지에서도 이 해조류 유래 뮤신을 활용하여 선정되었습니다. 우리니라 사람들은 해초를 정말 좋아합니다. 김 미역 다시마 등 전 세계에서 해초 소비로는 1등입니다. 인식도 정말 좋은 소재고 실제로 효능도 너무 좋습니다.” 앞으로 저희는 이 해조류 뮤신을 적극 활용하여 콜라겐과 기존 뮤신의 시장을 대체하는 탄력, 보습의 대표 성분으로 알리고자합니다.창업 후 유 부대표는 “매출이 잘 나올 때 여러 가지 고생한 것이 한 번에 보상받는 느낌”이라며 “우리는 주말도 없고 퇴근도 없이 일하고 있다. 처음엔 일과 휴식이 분리가 안 되는 게 너무 힘들고 스트레스 받았는데 이젠 그 시기를 넘어서 다들 누구 하나 불평 없이 이렇게 일하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 유 부대표는 “가장 가까운 목표는 올리브영 입점”이라며 아마존 및 쇼피 등 해외 온라인 시장 입점을 거의 완료해 “해외 진출도 준비 중”이라고 말했다.제이그라운드는 올해 순천대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com