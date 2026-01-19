디캠프, 펀드 네트워크 연계해 ‘오피스아워’ 라인업 강화

디캠프는 2026년 오피스아워의 연간 라인업을 공개하고, 스타트업과 전문 멘토를 연결하는 성장 플랫폼 역할을 강화한다고 19일 밝혔다.디캠프 오피스아워는 2013년부터 약 1,000회 이상 진행된 전문 멘토링 프로그램이다. 올해는 벤처투자와 사업협력 두 개 부문으로 나눠 스타트업과 투자자ㆍ기업 간 1:1 맞춤형 미팅을 중점 추진한다.먼저 벤처투자 부문에서는 디캠프가 직접 출자하여 조성한 총 1,821억원 규모의 펀드 네트워크와 운용사 리소스를 적극 활용할 계획이다. 펀드 담당자들이 오피스아워 멘토로 직접 참여하는 만큼, 초기 진단을 넘어 구체적인 투자 검토와 후속 논의까지 이어질 수 있도록 프로그램을 운영한다.올해 벤처투자 부문에는 디캠프의 연관기업 투자 펀드 운용사 등 40여 개 이상의 국내ㆍ외 주요 벤처캐피탈이 참여한다. 1월 오피스아워 참여사인 신한벤처투자, 카카오벤처스 등을 시작으로 향후 IMM인베스트먼트, 베이스벤처스, L&S벤처캐피탈, 라구나인베스트먼트, DG Daiwa Ventures 등 국내·외 대규모 펀드 운용사들이 순차적으로 합류할 예정이다.디캠프는 이같은 협력 구조를 통해 투자자들이 유망 스타트업을 조기 발굴하는 동시에, 멘토로서 초기 사업 전략에 대한 평가와 투자 시장의 시각을 가감 없이 공유해 스타트업의 성장을 전폭 지원한다는 계획이다. 투자자의 전문 역량이 스타트업의 시행착오를 줄이는 가이드가 되어줄 것으로 기대를 모으고 있다.박영호 라구나인베스트먼트 대표는 “오피스아워에서 만난 팀과 지속적인 교류를 통해 실제 투자까지 이어진 사례가 많다”며, “성장 가능성이 높은 스타트업을 초기 단계에서 만날 수 있는 의미있는 접점”이라고 평가했다.올해 오피스아워는 매월 넷째 주 개최되며 1월에는 19일부터 22일까지 3일간 디캠프 선릉에서 진행된다. 멘토로는 신한벤처투자, 카카오벤처스 등 VC 11곳과 한국마이크로소프트, CJ ENM, LG사이언스파크, 호반건설 등 대기업 4곳이 함께한다.참여는 매월 정해진 신청 기간에 디캠프 공식 홈페이지에서 가능하며, 2월 오피스아워는 오는 26일부터 15일간 모집 예정이다.임새롬 디캠프 리소스팀장은 “올해 오피스아워는 디캠프의 펀드 네트워크가 뜻을 모은 스타트업 성장을 위한 협력의 장”이라며, “투자 현장의 날카로운 시각은 물론 대기업과의 실질적인 비즈니스 기회 모색 등 단순 멘토링을 넘어 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 지원할 것”이라고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com