마켓보로가 운영하는 외식사업자용 식자재 오픈마켓 ‘식봄’이 쿠폰 및 혜택을 놓치고 있는 회원들에게 관련 정보를 효과적으로 전달하기 위해 ‘AI 알리미’ 기능을 도입했다고 19일 밝혔다.이번에 도입된 ‘AI 알리미’는 식봄 쿠폰을 보유하고 있음에도 사용하고 있지 않은 회원들을 대상으로 전화 안내를 제공하는 CRM(고객관리) 기반 서비스다. 식봄은 회원 수가 23만 명을 넘어서면서 보다 많은 회원에게 혜택 정보를 일관되게 전달할 수 있는 방식이 필요해졌다고 판단해 AI를 활용한 고객 접점 확대를 결정했다.식봄에 따르면 그동안 쿠폰 미사용 회원을 대상으로 개별적으로 전화 안내를 진행해 왔으며, 실제 안내 이후 절반에 가까운 회원이 쿠폰을 사용하며 구매로 이어지는 경향을 보였다. 따라서 AI 알리미 시스템을 도입하면 고객 관리의 효율성도 높이면서 고객에게도 더 많은 혜택을 제공할 수 있다는 판단에 따라 추진하게 됐다고 식봄은 설명했다.마켓보로는 AI 알리미를 시작으로 AI 음성 주문, AI 전화 상담으로 서비스를 확대하고 그동안 쌓은 방대한 데이터를 활용해 업종별 식자재 추천, 구매 시기 추천 등 다양한 AI 서비스를 도입할 계획이다.식봄 운영을 담당하는 고참리더는 “회원 수가 증가함에 따라 사람이 직접 안내하던 방식으로는 고객과의 접점을 늘리는 데 한계가 있었다”며 “AI 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문에 이를 활용해 더 효율적이면서 동시에 더 많은 서비스를 제공할 수 있는 다양한 서비스를 개발하겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com