[인천창조경제혁신센터 2025년 청년 해외진출기지 지원 사업] 의료인의 학습과 성장을 돕는 ‘마이메르시(MyMerci)’를 운영하는 ‘메디체리’

조대형 메디체리 대표



미국 네바다주·베트남 의대와 협력, 한국을 넘어 글로벌 의료 교육의 표준을 만든다

단순 플랫폼을 넘어, 청춘의 열정과 낭만이 깃든 ‘대학 생활 문화 공간’으로 진화

주식회사 메디체리는 의료인의 학습과 성장을 돕는 ‘마이메르시(MyMerci)’를 운영하는 기업이다. 예비 의료인들이, 조금 더 효율적으로 그리고 조금 더 행복하게 자신의 꿈에 닿을 수 있도록 돕는 ‘AI 의료 학습 내비게이션’을 만들고 있다. 조대형 대표가 2024년 5월에 설립했다.“보건의료 전공생들의 학습량은 상상을 초월합니다. 하지만 전공 서적의 무게보다 더 무거운 것은 ‘내 손끝에서 누군가의 생명이 오간다’는 책임감의 무게입니다. 안타깝게도 현실의 교육은 이 막중한 책임감을 짊어지기에 역부족입니다. 책상 위 이론과 치열한 임상 현장 사이에는 여전히 좁혀지지 않은 거대한 괴리가 존재하기 때문입니다.”조 대표는 학생들이 무작정 외우는 고통에서 벗어나 지식이 서로 연결되는 즐거움을 느끼길 원했다. 단순히 시험 통과가 목적이 아니라, ‘아, 이게 현장에서는 이렇게 쓰이는구나’를 깨닫는 과정을 선물하고 싶었다. 메디체리는 비행기 조종사가 시뮬레이터를 타듯, 마이메르시를 통해 의료인들이 전공을 공부하면서 다양한 환자 케이스를 접하고 문제를 해결하며 생생한 간접 경험을 쌓게 한다. 이를 통해 학생들은 막연한 두려움을 없애고 자연스럽게 준비된 전문가로 성장하게 된다.“더 나아가 학업에 치여 잃어버리기 쉬운 대학 생활의 청춘, 열정, 낭만을 위한 문화 공간이 되기를 꿈꿉니다. 대학이 자격을 취득하는 과정인 곳이 아니라, 커리어의 잠재력을 꽃피울 수 있도록 돕는 가이드라인이자 해외 의료 현장과 학생의 연결을 돕는 글로벌 복합 플랫폼으로 나아가고 있습니다.”마이메르시의 경쟁력은 기술의 높이와 고객을 향한 깊이의 조화다. 의료인의 땀방울이 헛되지 않게 돕고 싶다는 열망 아래, 의사, 간호사 등 의료 현장의 진심을 경험하고 비효율과 문제를 느낀 몽상가 팀원들이 모였다. 이 팀원들은 개발·기획·마케팅 등 낯선 분야를 치열하게 공부하고 부딪치는 ‘미친 실행력’으로 단순히 합격이라는 목표에만 집중하는 것이 아닌, 의료 교육의 패러다임을 바꾸고 있다는 사명감을 공유하고 있기에 남들이 보지 못하는 디테일까지 챙길 수 있다.마이메르시는 사용자들이 커뮤니티와 친구들에게 소문을 내준 덕분에 1년 만에 5만 명의 사용자를 모았다. 문제 풀이 수는 2,000만건을 달성했다. 그중 제일 인상 깊은 성과는 활성 사용자의 평균 사용 시간이 6시간이 넘는다는 점이다. 최근에는 시험 시즌에 앞서 30개 이상의 대학교에 모의고사 플랫폼을 제공하며 공신력을 인정받고 있다.창업 후 조 대표는 “가장 보람찬 순간은 합격자 수기를 읽을 때”라며 “누군가의 인생에서 가장 중요하고 불안한 순간에, 우리가 힘이 되었다는 사실은 우리 팀에게 더할 나위 없는 영광”이라고 말했다. 덧붙여 “무엇보다 감사한 것은, 이들의 배움과 성장이 결국 아픈 환자와 그 가족들에게 이어진다는 사실”이라며 “마이메르시는 앞으로도 생명을 돌보는 이들의 꿈을 지키는 가장 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “글로벌 진출이 이제 손에 잡히는 현실이 됐다”며 “구체적으로 미국 네바다 주와 MOU를 맺고 보건의료 분야의 직업 교육 프로그램을 제공하기로 했다. 베트남 명문 의과대학들과 국가고시 콘텐츠를 공동 개발하는 프로젝트도 순항 중”이라고 말했다.메디체리는 2025년 인천창조경제혁신센터 청년 해외진출기지 지원 사업에 선정됐다. 사업은 해외 창업의 꿈을 가진 청년들에게 해외 진출 기회를 제공해 글로벌 최고경영자(CEO)로 성장할 수 있도록 돕는 청년지원 사업이다. 인천시와 인천센터가 우수한 역량을 보유한 스타트업의 해외 진출을 위해 청년 창업가를 발굴하는 프로그램이다. 선발된 창업가에게는 해외 탐방을 포함한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 및 사업화 자금 등을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com