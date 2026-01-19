디밀, 55만 구독자 크리에이터 재유와 '파뉴크 ON' 온라인 클래스 출시

- 1차 교육 노하우 바탕 채널 기획부터 광고 수익화까지 365일 수강 가능한 온라인 확장

뷰티 크리에이터 IP 솔루션 기업 디퍼런트밀리언즈㈜(대표 이헌주, 이하 디밀)가 구독자 55만 명의 크리에이터 재유와 함께 루키 육성 프로그램 '파뉴크 ON(파인드 어 뉴 크리에이터 온라인)' 클래스를 출시한다고 밝혔다.이번 온라인 클래스는 지난 2023년 3월부터 6월까지 진행된 오프라인 '파뉴크' 프로젝트의 성과를 바탕으로 기획됐다. 당시 114명의 지원자 중 선발된 27명이 총 7회의 오프라인 클래스에 참여했으며, 프로그램 종료 후 참여 크리에이터들은 최대 160%, 평균 38.8%의 구독자 증가율을 기록했다. 디밀은 이 중 성과가 우수한 3명과 전속 계약을 체결했으며, 이들 채널을 2년간 컨설팅한 결과 구독자가 1,446% 성장했다.'파뉴크 ON'의 강사인 재유는 2019년에 유튜브를 시작해서 현재 55만 구독자 뷰티 크리에이터로 성장했으며, 100개 이상의 브랜드와 협업한 경험을 보유하고 있다. 특히 디밀과 함께 뷰티 브랜드 '노베브(nobev)'를 공동 출시해 크리에이터에서 브랜드 디렉터로 영역을 확장한 사례로 주목받고 있다.온라인 클래스는 총 8개 파트, 40개 이상의 강의로 구성됐으며 채널 브랜딩부터 콘텐츠 기획, 제목·썸네일 제작, 광고 수익화까지 실전에서 바로 활용 가능한 내용을 담았다. 특히 광고주가 선호하는 크리에이터 유형과 장기 광고 협업 전략을 다뤄, 크리에이터의 지속 가능한 수익 구조 구축에 초점을 맞췄다.이번 클래스의 얼리버드 모집 기간은 2026년 1월 31일까지이며, 정가 60만 원에 365일 무제한 수강이 가능하다. 또한 리뷰 작성자 중 베스트 리뷰 3명을 선정해 강의 수강료 환불과 함께 재유의 2시간 오프라인 컨설팅 기회를 제공할 예정이다.디밀 이헌주 대표는 "2023년 오프라인 파뉴크를 통해 체계적인 교육이 크리에이터 성장에 실질적인 도움이 된다는 것을 확인했다"며 "이번 온라인 클래스를 시작으로 디밀은 크리에이터 교육 프로그램을 지속 확대하며, 더 많은 예비 크리에이터들이 체계적으로 성장할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.디밀은 2019년 설립 이후 연간 1,800건 이상의 브랜드 캠페인을 진행하며 국내 대표 뷰티 크리에이터 그룹으로 성장해왔다. 2020년 현대홈쇼핑과 아모레퍼시픽으로부터 150억 원의 투자를 유치했으며, 설립 후 5년간 1,150%의 매출 성장을 기록하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com