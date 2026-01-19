[인천창조경제혁신센터 2025년 청년 해외진출기지 지원 사업] AI 기반 장애인 고용·근속관리 플랫폼 ‘잡빌리티(Jobility)’를 운영하는 ‘스코플’

신현우 스코플 대표



AI ATS를 활용한 장애 유형·경력·직무 데이터를 분석해 직무 적합도를 정량화

근속 중심 AI 기술, ‘실제 현장에서 검증된 모델’이라는 점이 강점

스코플은 AI 기반 장애인 고용·근속관리 플랫폼 ‘잡빌리티(Jobility)’를 운영하는 소셜임팩트 HR 테크 기업이다. 신현우 대표(28)가 2025년 2월에 설립했다.“장애인의 취업은 채용 합격에서 끝나는 것이 아니라, 입사 후 적응–근속–자립까지 이어지는 것이 중요합니다. 잡빌리티는 AI ATS 매칭으로 장애 유형·경력·직무 데이터를 분석해 직무 적합도를 정량화하고 근속 예측 AI로 이탈 위험을 조기 탐지하며 초기 90일 심리·적응 관리 & 교통약자 이동 지원까지 포함한 국내 최초의 전주기 디지털 고용관리 시스템입니다. 스코플은 현재까지 약 10억 원 이상의 사회적가치(SVI) 창출, 다른 스타트업들과 함께 근속·모빌리티·재활 데이터를 통합한 One-Stop 고용 솔루션 모델을 확장하고 있습니다.”대표 아이템은 AI 기반 장애인 고용관리 플랫폼 ‘잡빌리티’다. 장애인의 취업 과정에 필요한 모든 데이터를 AI로 분석해 채용부터 적응·근속까지 이어지는 전 과정의 문제를 해결하는 고용 인프라다. 특히 장애인 고용의 가장 큰 난제는 ‘채용 후 오래 다니지 못한다’라는 점인데, 잡빌리티는 근속률 향상에 초점을 둔 국내 유일 솔루션으로 평가받고 있다.스코플의 경쟁력은 첫째, 근속 중심 AI 기술이다. 대부분의 플랫폼은 매칭 중심이지만, 스코플은 근속률 예측 모델, 초기 90일 적응 분석, 스트레스 지표 기반 이탈 감지 등 유지·근속 중심 기술을 제공한다.둘째, 현장 기반 데이터 110명 구직자 인터뷰, 25개 기업 HR 데이터로 AI를 학습시켜 ‘실제 현장에서 검증된 모델’이라는 점이 강점이다. 셋째, ODA·공공 확장성, KOICA·베트남 파트너사와 협력하며 국제 개발형 고용 플랫폼으로 확장 중이다.스코플은 장애인 의무 고용 기업 대상으로 실제 니즈를 충족하며 판로를 개척하고 있다. B2B 채용·근속관리 컨설팅, 인천시예비사회적 기업 선정 등 공공기관 연계 사업, ESG·고용부담금 절감 모델로 접근해 진행 중이다.스코플은 현재까지는 창업지원금·정부 지원 사업 선정으로 초기 비용을 충당했다. 2025년 중앙사회서비스원 소셜 링크아카데미(MYSC) 교육을 받고, 임팩트 투자사·액셀러레이터 시드 투자를 2026년에 추진 예정이다. AI 근속 예측 R&D와 베트남 ODA 실증 사업 고도화 및 TIPS 과제 연계 투자도 준비 중이다.신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학 시절부터 장애인 멘토링·취업 동행·사회적경제 프로젝트를 꾸준히 진행하면서 ‘채용은 지속적으로 이뤄지지만, 오래 다니지 못한다는 구조적 문제’를 직접 마주했습니다. 학부 시절 국제관계, 정치외교학, 정책·기술 기반 사회 혁신을 전공하던 경험, ROTC로 복무하는 동안 인사과장을 하며 인사관리를 효율적으로 한 개인 경험 또한 동기가 되었습니다. 초기 자금은 인천 창조경제혁신센터·인천청년창업사관학교· 인천대, IP 창업존 등의 사업화지원으로 자금을 마련할 수 있었습니다.”창업 후 신 대표는 “가장 큰 보람은 실제 근속유지가 잘 이뤄지는 것”이라며 “이 중 다수가 처음으로 안정적인 직장을 가졌다”고 말했다. 덧붙여 “사회적가치(SVI) 측정에서는 기존 플랫폼 대비 더 높은 근속 기반 가치(10.96억 원)가 확인돼 ‘기술이 사람의 삶을 바꿀 수 있다’는 확신을 갖게 됐다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “2026년까지 AI 근속예측 엔진이 TIPS에 선정되는 것, 근속 중심의 통합 HR-Tech 솔루션을 상용화하는 것이 목표”라고 말했다.덧붙여 “베트남 파트너사와 동남아 PMF를 실증하고, 110명 고용, 연간 13억 원 사회적 가치를 창출하고, 발달장애·고령자 등으로 확대할 예정”이라며 “GovTech 기반 공공 고용관리 시스템을 구축할 것”이라고 말했다.스코플은 2025년 인천창조경제혁신센터 청년 해외진출기지 지원 사업에 선정됐다. 사업은 해외 창업의 꿈을 가진 청년들에게 해외 진출 기회를 제공해 글로벌 최고경영자(CEO)로 성장할 수 있도록 돕는 청년지원 사업이다. 인천시와 인천센터가 우수한 역량을 보유한 스타트업의 해외 진출을 위해 청년 창업가를 발굴하는 프로그램이다. 선발된 창업가에게는 해외 탐방을 포함한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 및 사업화 자금 등을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com